Šiandien gali sustiprėti nekantrumas, noras greičiau išspręsti problemas ir atsikratyti to, kas jau kurį laiką trukdo judėti pirmyn. Diena mažiau palanki svarbioms naujoms pradžioms, tačiau tinkama sudėtingų darbų užbaigimui, senų problemų šalinimui, tvarkymuisi ir sprendimams, kuriems reikia disciplinos. Avinams, Vėžiams, Liūtams, Svarstyklėms, Šauliams ir Ožiaragiams gali būti lengviau imtis praktinių reikalų, o Mergelėms, Skorpionams ir Žuvims vertėtų daugiau dėmesio skirti atsargumui bei emocinei pusiausvyrai. Vakarop gali padaugėti kliūčių ir nesusipratimų, o vakare, prasidėjus pilnačiai, svarbu nepasiduoti emocijoms ir vengti skubotų finansinių ar asmeninių sprendimų.
Jeigu naktį sapnavote stiprią ugnį, užvertus vartus, seną spyną, audrą ar išmetamus nereikalingus daiktus, tai gali simbolizuoti norą atsikratyti senų problemų, išspręsti užsitęsusį konfliktą arba užbaigti svarbų gyvenimo etapą.
Palanku užbaigti anksčiau pradėtus darbus, atsikratyti nereikalingų daiktų, tvarkyti namus, taisyti klaidas ir spręsti problemas, kurioms ilgą laiką trūko ryžto. Taip pat verta skirti laiko disciplinai, mokymuisi, dvasinei praktikai ir senų įsipareigojimų peržiūrai, tačiau svarbias naujas pradžias, didelius pirkinius ir rizikingus sprendimus geriau atidėti.
Šiandien palanki spalva yra tamsiai raudona.
Palankus aksesuaras – paprasta odinė apyrankė.
AVINAS
Šiandien galite pajusti stipresnį norą veikti savarankiškai ir kuo greičiau išspręsti susikaupusius klausimus. Gali būti naudinga užbaigti asmeninį darbą, kurį ilgą laiką atidėliojote dėl kitų įsipareigojimų. Profesinėje veikloje jūsų ryžtas gali padėti įveikti kliūtis, tačiau svarbu nepasiduoti norui viską kontroliuoti. Finansiniuose reikaluose verta atsargiau vertinti išlaidas pramogoms, vaikų poreikiams ar rizikingiems pasiūlymams. Santykiuose su artimaisiais gali sustiprėti nekantrumas, todėl stenkitės nepriimti sprendimų vien dėl momentinio susierzinimo. Antroje dienos pusėje geriau vengti ginčų ir daugiau dėmesio skirti praktiniams darbams, kuriuos galite atlikti savarankiškai. Vakare daugiau pasitenkinimo suteiks gebėjimas susivaldyti ir nepasiduoti norui viską pakeisti iš karto.
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