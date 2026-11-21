Astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė atskleidė, kas laukia pilnaties metu, kokių veiklų imtis, o ko vengti, bei išskyrė Zodiako ženklus, kuriems ši pilnaties savaitė bus sunkiausia.
Kas laukia per pilnatį?
Ši savaitė prognozuojama pakankamai rami, o žmonėms šis laikas numatomas kaip palankus. Pasak pašnekovės, ypatingai džiaugsis tie, kurie savo darbe aktyviai naudoja protą.
Anot astrologės, bus lengviau susikaupti, mokytis, gilinti savo žinias. Taip pat planuoti reikalus, rūpintis sveikata ar pradėti naujas saviugdos praktikas.
„Jei tą savaitę nespėsite pradėti to, ką planavote, nereikėtų nusiminti. Po šv. Andriejaus dienos prasidės Advento ir pasninko laikotarpis, kuris taip pat bus tinkamas dėmesį skirti sveikatinimuisi ir gyvenimo būdo pokyčiams.
Vis dėlto didesnį efektą pavyktų pasiekti pradėjus šiuos darbus dar prieš Andriejaus dieną“, – pasakojo ji.
Taip pat, pasak V. Budraitytės, palankus metas nedidelėms, iš anksto suplanuotoms medicininėms procedūroms ir operacijoms. Ypatingai palankus metas – lapkričio 25-30 dienos.
„Nuo 27 dienos prasidės metas, tinkamas atsisveikinti su tuo, ko nebenorite savo gyvenime. Tai gali būti žalingi įpročiai, priklausomybės, nereikalingi santykiai, užsitęsę konfliktai ar net viršsvoris. Šiuo laikotarpiu bus lengviau ryžtis pokyčiams ir jų laikytis“, – sakė ji.
Svaigalus iš gyvenimo ragino išbraukti
Vis tik šis periodas yra itin nepalankus linksmybėms, į kurais įeina svaigalai. Pašnekovė ragino būti atsargiais.
Į „svaigulio“ terminą, pasak astrologės, įeina tiek alkoholis, tiek narkotikai ar kitos psichiką veikiančios medžiagos.
„Ypač jaunimui reikėtų būti atsargesniems ir vengti rizikingo elgesio“, – patarė ji.
Pašnekovė taip pat skatino tėvus atidžiau stebėti savo atžalas, nes šiuo periodu suvartotos medžiagos gali turėti itin nemalonių pasekmių.
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