Naktį užmigsite daug greičiau: štai, ką reikia padaryti

Žiūrite į laikrodį, jau 4 valandos ryto, žinote, kad jau po kelių valandų turite ruoštis į darbą ar vaikus į mokyklą, bet negalite sustabdyti savo minčių pasiutpolkės galvoje...

Pažįstamas jausmas? Esate ne vienas. Apskaičiuota, kad nemiga dabar paveikia 40 % suaugusiųjų – po pandemijos padaugėjo jų skaičius padidėjo dar 20 %, o dėl dabartinės pragyvenimo išlaidų krizės tai vargu ar ką nors stebina, rašo thesun.co.uk.

„Dažnai patiriame nerimą, kai susiduriame su stresiniais įvykiais ar pokyčiais, ypač jei jie gali turėti didelės įtakos jūsų gyvenimui. Nerimas yra natūralus žmogaus atsakas, kai jaučiame, kad mums gresia pavojus. O nerimas naktį nebūtinai reiškia, kad turite psichikos sveikatos problemų“, – sako Stephen Buckley, psichikos sveikatos labdaros organizacijos „Mind“ informacijos vadovas.

Be to, mes visi galėtume užsnūsti be streso, taigi, kaip galima viso to išvengti ir vėl ramiai pasinerti į palaimingą miego karalystę? Štai ką mums pataria ekspertai…

Pasirinkite laiką nerimavimui dėl rūpesčių ‒ „rūpesčių langą“

Nusprendę spręsti savo rūpesčius konkrečiu metu (tik ne vidury nakties), galite netrukdomi ištverti iki ryto.

„Įsipareigokite nerimauti 18 val. 15 minučių“, – rekomenduoja gerovės ekspertė Janey Lee Grace, knygos „Happy Healthy Sober“ autorė.

„Kai visą dieną kyla rūpesčių, užsirašykite juos ir žinosite, kad imsite dėl jų nerimauti 18 val. 15 minučių. Tai leis jūsų pasąmonei kontroliuoti mintis.

Taip sąmoningai nukelsite nerimą dėl rūpesčių spręsti nustatytu laiku. Prieš miegą priminkite sau, kad galite palikti visas problemas iki kito nusistatyto „rūpesčių lango“.

Atmerkite akis

Tai gali skambėti keistai, kai bandote nuraminti smegenis ir vėl užmigti, bet pabandykite atmerkti akis ir pažvelgti į viršų.

„Akių nukreipimas aukštyn pasiekia smegenų dalį, kuri atsakinga už idėjas ir įkvėpimą. Ir tai, iš tikrųjų, yra lengvas triukas, padedantis išvesti protą ir kūną iš streso“, – sako Liz Larson, gerovės ir pratimų programos „Cognomovement“ kūrėja.

Ji priduria: „Kitą kartą, kai pradėsite leistis į nerimo duobę, kai ims kankinti viena už kitą blogesnės mintys, stabtelkite ir pamąstykite bei paklauskite savęs:

„Ar šią minutę man tikrai gresia pavojus?“ Jei ne, keturis kartus lėtai, giliai įkvėpkite (kvėpuokite pilvu), tada nuleidę žemyn smakrą, nukreipkite akis aukštyn ir pasukiokite jas į šonus. Darykite tai vieną minutę. Greitai pastebėsite, kaip kūnas atsipalaiduoja, o mintys nurimsta“.