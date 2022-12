Į grožio sritį nėrusi Rūta Mazurevičiūtė-Pitkauskienė patarė, ką daryti norint turėti tobulą odą: „Tai yra jaunystės eleksyras“

Sveikatos ir sveikos gyvensenos laidoje „Sveikas rytojus“ Rūta Elžbieta Mazurevičiūtė-Pitkauskienė pasakojo, kad beveik prieš 10 metų laimėtas „Mis Lietuva“ grožio konkursas radikaliai pakeitė jos gyvenimą.

Lig tol mergina studijavo ir ruošėsi būti teisininke, tačiau po konkurso sulaukė daug pramogų pasaulio pasiūlymų, kuriais sėkmingai naudojasi iki šiol.

Šiandien moteris nėrė į dar vieną naują veiklą – neseniai ji įkūrė kosmetologijos saloną, kur rūpinasi kitų moterų odos grožiu bei sveikata.

„Mano gyvenimas pasisuko link grožio srities ir dėl to aš visiškai nesigailiu. Man tai teikia didžiulę laimę ir aš esu patenkinta tuo, ką šiuo metu darau. Dirbu su žmonėmis ir sprendžiu jų veido odos priežiūros problemas“, – apie karjeros pokyčius atviravo R. Mazurevičiūtė-Pitkauskienė.

Pasak specialistės, tinkamai parinktos kosmetinės priemonės bei ryto ir vakaro odos priežiūros ritualai padeda kasdien atrodyti gaiviai, tačiau siekiant kuo ilgiau išsaugoti odos jaunystę, to nepakanka.

„Norint išlaikyti odos jaunystę, nereikėtų pamiršti, kad tai yra visapusiškas dalykas. Reikėtų rūpintis ne tik savo išore, bet pasirūpinti ir vidumi. Negali tikėtis, kad vien kosmetinės priemonės viską padarys, vien kremų neužtenka. Esmė – priemonių visuma“, – kalbėjo Rūta.

Anot pašnekovės, odos senėjimą stipriai įtakoja su amžiumi prarandamas baltymas.

„Yra puikiai žinoma, kad nuo 30-ies metų mes netenkame apie 15 procentų kolageno. Kolagenas ir elastinas yra skaidulinis baltymas, kuris sudaro odos pagrindą ir neleidžia jai suglebti, susidaryti raukšlėms. Galima sakyti, kad tai – mūsų jaunystės eleksyras. Todėl kaip įmanoma anksčiau reikėtų susirūpinti ir pradėti gerti papildus, kurie turi savyje jūrinio kolageno. Jis pasisavinamas daug natūraliau ir greičiau“, – patarimais dalinosi grožio specialistė.

Graži moteris yra laiminga moteris ir tai visada būna susiję su gera sveikata, teigia medicinos mokslų daktarė, gydytoja dermatovenerologė dr. Jurgita Karčiauskienė.

Kaip teigė specialistė, pacientų vidines sveikatos problemas galima pastebėti labai paprastai.

„Oda – mūsų vidaus veidrodis, kuris labai stipriai išduoda emocijas, psichinę sveikatą, stresą, vidaus organų ligas. Žmonės apsilankymo metu dažnai klausia, iš kur aš žinau, kad jie turi, pavyzdžiui, problemų su skrandžiu. Viską pasako veidas“, – laidoje kalbėjo gydytoja J. Karčiauskiesnė.

Sunku net įsivaizduoti, kiek daug funkcijų atlieka žmogaus oda. Ji dalyvauja įvairiose organizmo medžiagų apykaitos, kvėpavimo, temperatūros reguliavimo procesuose, net padeda imuninei sistemai kovoti su mikroorganizmais ir virusais.

Anot gydytojos, skirtingos odos problemos išduoda skirtingas vidaus ligas.

„Jei žmogus turi virškinimo problemų, galima pastebėti ir problemas odoje, kurios dažniausiai koncentruojasi burnos ir nosies srityse. Atsiradus pigmentacijos problemoms, rudoms dėmėms aplink akis, galime įtarti endokrinines problemas. Oda, kuri yra pavargusi, pilka, gali išduoti skydliaukės problemas ar net signalizuoti apie ilgalaikį stresą. Ilgainiui pradeda slinkti plaukai, pakinta nagų struktūra. Viskas matosi odoje“, – apie odos problemas kalbėjo specialistė.

Gydytoja taip pat įspėjo, kad vieno organizmui svarbaus komponento trūkumas gali smarkiai pakeisti mūsų išvaizdą.

„Jeigu organizmui trūksta kažkokių mikroelementų, juos reikia atstatyti. Jeigu yra kažkokios ligos, oda sveika nebus. Ypač gerai tai matosi ant plaukų ir nagų. Organizmas negali gyventi be širdies, bet be plaukų gali. Tad jeigu organizmą užklumpa kokia bėda ar jam ko nors trūksta, jis pirmiausiai atsikrato plaukų. Esant geležies trūkumui, organizmas visas gaunamas medžiagas sunaudoja vidaus organų funkcijai palaikyti, todėl geležies nebelikus plaukams, jie tiesiog imi slinkti, kol ji atsistato“, – žiniomis dalinosi gydytoja J. Karčiauskienė.

Panašiai ir žmogaus nagai gali išduoti sveikatos sutrikimus. Reikėtų atkreipti dėmesį ir kreiptis į specialistus, jei nagai pabalo, paraudo, ant jų atsirado duobelių ar gumbelių.

„Dažnai žmonės pas mus ateina ir galvoja, kad nagai turi tik vieną problemą – grybelį. Iš tiesų tik 50 procentų negražių nagų yra nustatomas grybelis. Mes galime ieškoti, įtarti tą grybelį, tačiau 50 procentų lems kiti dalykai. Nagai gali būti silpnesni, jei yra veikiami įvairių ligų: alergijų, atopinio dermatito, autoimuninių ligų. Tuomet nagai tampa trapūs, turi tam tikrų išilginių, skersinių linijų ir iš jų mes galime nustatyti tam tikrus negalavimus“, – laidoje kalbėjo dermatovenerologė.

Gydytoja pabrėžė, kad yra bendros nuostatos, kurios itin svarbios gerai savijautai ir sveikatai užtikrinti. Tai geras nakties miegas, kasdienis fizinis aktyvumas, stabili emocinė sveikata ir, žinoma, tinkamai subalansuota mityba.

Tačiau, anot specialistės, mitybą prisižiūrėti gali padėti ir vienas papildomas dalykas.

„Grožio industrija prasidėjo nuo kremų, kurių pagalba galima iš išorės saugoti odą. Vėliau viskas perėjo prie įvairių procedūrų, priemonių įvedimo į pačią odą. Dabar grožio industrija ir estetinė dermatologija eina link to, kad norint gražios odos, reikia naudoti ir papildus“, – apie grožio industrijos evoliuciją pasakojo pašnekovė.

Specialistai teigia, kad skirtingai nei kremai ar serumai, geriami preparatai plaukų, odos, nagų audinius pamaitina iš vidaus – visos aktyviosios medžiagos patenka į ląsteles per kraują.

Laidoje gydytoja J. Karčiauskienė atskleidė, kodėl grožio industrija yra daugiau orientuotą į moteris.

„Moteris sensta greičiau, todėl joms visko reikia daugiau. Vyrų oda yra genetiškai storesnė, jų veidą laiko plaukai. Yra vyrų, kurie šalina plaukus, bet to daryti nepatarčiau, nes oda pradės greičiau senti, dėl to, kad nebeliks karkaso, kuris tą visą vyrų odą laiko. Taip pat moterims visko reikia daugiau, nes turime hormonų svyravimus, o tai daro didelę įtaką ir grožiui. Pavyzdžiui, nėštumo laikotarpiu moterys džiaugiasi tobula oda, plaukais, o po gimdymo, deja, bet viskas pasikeičia į blogąją pusę. Vėliau ateina menopauzė. Kalbant bendrai, moterų kolageno sintezė yra silpnesnė, oda plonesnė, imlesnė aplinkos faktoriams, dėl to ta grožio rinka ne veltui yra daugiau orientuota į moteris“, – apie odos skirtumus pasakojo gydytoja.

,,Mano vaistinė“ specialistė Greta Meškaitė laidoje teigė, kad prestižiniame Prancūzijos dermatologijos tyrimų centre buvo atliktas klinikinis tyrimas, kuris parodė, kad apsaugoti odą nuo senėjimo, kurį ypač skatina permainingi orai, gali padėti subalansuoti grožio vitaminai.

„Daugiakomponenčius grožio papildus sudaro įvairios medžiagos. Pirmiausia, tai kiekvienoje tabletėje subalansuotas derinys iš vynuogių sėklų ekstrakto, vitaminų A, E, C, mineralų cinko ir seleno bei antioksidantų, kurie apsaugo ląsteles nuo oksidacinio pažeidimo – vieno svarbiausių odos senėjimą skatinančių faktorių. Antra – kolagenas, kuris yra būtinas odai ir plaukams, nes šio baltymo gamyba organizme su laiku mažėja, todėl grynas jūrinės kilmės kolageno peptidų kompleksas gali būti puiki alternatyva. Tais atvejais, kai oda reikalauja ypatingos priežiūros, galima rinktis dar gausiau papildytus kompleksus su grynaisiais aliejais iš agurklių, juodųjų serbentų sėklų, liuteino esterių, omega-3 ir odai naudingo biotino. Norinčioms efektyviai kovoti su bėgančio laiko pėdsakais odoje, reikėtų rinktis grožio tabletes, praturtintas foliatais, geležimi, vitaminu B12. Būtent jie dalyvauja ląstelių dalijimosi procese ir lemia jų atsinaujinimą. Mes, vaistininkai, sakome, kad tokie papildai kaip, pavyzdžiui, Perfectil yra lyg slaptas ginklas toms moterims, kurios nori efektyviai kovoti su bėgančio laiko pėdsakais“, – pasakojo vaistininkė.

