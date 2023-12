Naglis Šulija papasakojo, kas laukia 2024 metais

2024 metais ryškių, didelio masto astrologinių įvykių bus labai nedaug, todėl ir didelių, tautų ir šalių likimus ilgam lemiančių įvykių tikimybė bus nedidelė. Greičiausiai vyks logiška, nuosekli anksčiau prasidėjusių procesų tąsa.

Konfliktas Palestinoje

Dabar vykstantis konfliktas Palestinoje įsiplieskė tuomet, kai 2023 metų spalio pradžioje buvo įtemptas ryšys tarp karingojo Marso ir despotiškojo Plutono. Ciklo pradžia sutapo su operacija „Lietas švinas“, kai neapsikentę nuolatinio apšaudymo „Kasam“ raketomis žydai iš pradžių apšaudė „Hamas“ iš oro, o vėliau pradėjo ir sausumos operaciją. Dabar – paskutinė šio ciklo fazė. Greičiau judantis Marsas pasivys lėčiau judantį Plutoną 2024 vasario 14 dieną, tad galima manyti, jog apie tą laiką jau bus aiškūs dabar vykstančios operacijos rezultatai ir kartu bus aišku, kokia kryptimi viskas vystysis toliau, jau naujame cikle.

REKLAMA

REKLAMA

Rusijos karas Ukrainoje

Rusijos karas Ukrainoje susijęs su maždaug 35 metų trukmės Saturno ir Neptūno ciklu. Įprastai, kai baigiasi vienas Saturno/Neptūno ciklas ir prasideda kitas, Rusijoje dedasi rimti dalykai ir gyvenimas keičiasi iš esmės. Taip nutiko 1917 metais (revoliucija), taip nutiko 1953 metais (Josifo Stalino mirtis), taip nutiko 1989 metais (SSRS komunistų partijos hegemonijos pabaiga), ir, tikėtina, taip nutiks 2026 metų žiemą. Bet dar ne dabar. Tikėtina, kad 2024 metais putinizmas kaip ideologija ir putinizmas kaip politinė-ekonominė sistema dar gyvuos. Galbūt ji norės paliaubų kare, bet pasiduoti tikrai neketins.

REKLAMA

Jungtinės Amerikos Valstijos

Jungtinių Amerikos Valstijų horoskope tokių dramų, kokios buvo paskutiniaisiais Donaldo Trumpo valdymo metais, tikrai nematyti. Bet! – lapkričio 5 d. bus prezidento rinkimai. Mes žinome, kad Donaldas Trumpas yra Dvyniai, be to stiprus savo ženklo atstovas. Ir žinome, kad nuo gegužės 26 dienos sėkmės planeta Jupiteris bus Dvynių ženkle. Tad išvada labai paprasta: D.Trumpas bus kupinas jėgų ir ryžto atsigriebti už aną kartą ir jeigu neįvyks nieko netikėta, galima sakyti, kad ne tik visi koziriai bus jo rankose, bet ir kad jis tikrai jais pasinaudos. Su visomis pasekmėmis urbi et orbi – miestui ir pasauliui.

REKLAMA

REKLAMA

Europos Sąjunga

Europos Sąjungos horoskope svarbūs ciklai nei prasideda, nei baigiasi, planetų įtaka rimtų įtakų nedaro, tad bendrai paėmus ES kaip visuma žingsniuos ta pačia kryptimi, kaip ir iki šiol.

Kinija

Kinija. Jeigu turimas įkūrimo laikas teisingas, pradės ryškėti problemos – finansų sektoriuje. Bet jos tiktai pradės ryškėti, o rimtai įsibėgės 2025 metais. Tačiau Kinijos Liaudies Respublikos prezidentas Xi Jinpingas yra gimęs po Dvynių ženklu, tad nuo gegužės 26 dienos jėgų ir pasitikėjimo vairuojant Kiniją jam suteiks į Dvynių ženklą atieisiantis Jupiteris. Taigi, šioje šalyje susidurs istorija ir asmenybės jėga.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Lietuva

Ir galiausiai Lietuva, tėvynė mūsų. Gimusi kovo 11 dieną po Žuvų ženklu. Išryškėjusios problemos su transportu ir apdirbamąja pramone niekur nedings – šioje srityje permainos vyks toliau, teks prisitaikyti prie naujų aplinkybių. Kitas rūpesčių „paketas“ bus susijęs su nekilnojamuoju turtu. Tikrai nebus taip, kad nei namelio, nei klėtelės nestatysime, bet įsibėgėti šioje srityje vargu ar pavyks, stagnacija čia tikėtina daug labiau nei progresas. Vasarą ir daugiau rimtų dalykų gali paaiškėti, bet pilna jėga jie pasireikš tiktai 2025 metais. Kol kas – tik ateities repeticija.

Ir dar Lietuvoje vyks rinkimai. Gegužės 12 d. Prezidento, birželį – į Europos Parlamentą, ir spalio 13 d. Seimo. Dėl Seimo ir Parlamento – pasisakys rinkėjai, bet dėl Prezidento – yra aiškių nuorodų. Dabartinis Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda yra gimęs po Jaučio ženklu ir yra stiprus šio ženklo atstovas, iš čia „gerovės valstybės“ idėja. Visos rinkimų kampanijos metu didysis Zodiako geradarys, įkvėpėjas ir autoritetas Jupiteris bus Jaučio ženkle. Tad būtų labai keista, jei politinė sėkmė atsidurtų kito Zodiako ženklo atstovo rankose.