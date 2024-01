Naglio Šulijos žinia 1 Zodiako ženklui: rudenį ateis sėkmės metas

Pirmasis piktavalis yra Saturnas. Jis pirmyn ir atgal judės Žuvų Zodiako ženklu ir iš Žuvų reikalaus to, kas joms nebūdinga ir ko jos kratosi kaip galėdamos – tvarkos, disciplinos pareigų vykdymo. Be to, Saturnas kuria aplinkybes, kurios riboja ir spraudžia į aplinkybes, kurios nėra patogios. Taip pat Saturnas kurs problemas ženklui (ženlo atstovams), kuris yra tiesiai priešais Žuvis, tai yra Mergelei. Mergelės atstovai irgi gali susidurti su aplinkybėmis, kurios gali gerokai apriboti.

Be to, Mergelės ženklo atstovai bus papildomai veikiami vadinamojo Juodojo Mėnulio. Šis turi gabumą išbalansuoti emocinę žmogaus būseną – ji pradeda staigiai svyruoti nuo savęs nuvertinimo iki savęs pervertinimo. Prastas patarėjas tas Juodasis. Birželio 29 d. jis pereis iš Mergelės į Svarstykles ir dėl vidinės būsenos kitus devynis mėnesius turės rūpintis jau jos.

Zodiako geradarys Jupiteris pirmoje metų pusėje bus Jaučio Zodiako ženkle. Jis suteiks daug jėgų ir pasitikėjimo savimi Jaučio ženklo žmonėms, taip pat suteiks jėgų ir padės kitiems dviem Žemės stichijos ženklams - kenčiančiai Mergelei ir Ožiaragiui. Žinoma, būdamas Jaučio ženkle Jupiteris padės visiems praktiškai nusiteikusiems žmonėms. Gegužės 26 dieną Jupiteris pereis į Dvynius ir suteiks daug jėgų bei įkvėpimo jiems. Kartu jis suteiks jėgų ir pasitikėjimo kitiems dviem Oro stichijos ženklams – Svarstyklėms ir Vandeniui.

Kitaip tariant, metai – ilgas laiko tarpas, ir metų bėgyje mus veikia įvairios jėgos. Jei neskubėsime jaudintis dėl sunkumų, jei pasinaudosime privalumais – viskas bus gerai. Arba – tiesiog kaip gyvenime būna. Taigi, -

Šaulys

Ana pusė. Šiemet daug dėmesio gali paprašyti kai kurios su namais, šeimos reikalais susijusios aplinkybės. Gali būti, kad jų sutvarkymui, įveikimui reikės daug kantrybės.

Vėlgi, veiksmo čia irgi nestigs, pirmiausia pavasario viduryje ir antroje jo pusėje. Kita vertus, antrąjį pusmetį galima ir pagalba – santykiai, ryšiai su kai kuriais žmonėmis, kuriuos palaikyti ir puoselėti bus puikus laikas, labai padės.

Visgi čia bus ir būtina sąlyga – diktuos ta ana pusė, ypač vėlyvą pavasarį ir vasaros pradžioje, jums reikės prisitaikyti. Bet tai bus ir naudinga, ir smagu.

Darbų, veiklos darbe, profesijos srityje atneš vasaros pabaiga – rudens pradžia. Išties, kai kada teks rankoves atsiraitoti rimtai. Ruduo, ypač vėlyvas – tai laikas sau, savo pomėgiams. Būtent tuomet bus galima atskleisti ir parodyti visus puikiuosius jūsų asmenybės bruožus ir talentus.