Moteris kiekvieną dieną išgerdavo po 2 butelius vyno: štai kaip ji atrodo dabar

„Kai pradėdavau gerti, nebegalėdavau sustoti. Išgerdavau vieną taurę, tada norėdavau dar vienos ir dar vienos. Negalėdavau apsiriboti viena taure vyno – išgerdavau visą butelį, rašoma discoverswns.com.
Mano pagrindinis pomėgis buvo išeiti ir prisigerti, tam rasdavau bet kokią progą. Visas mano gyvenimas sukosi apie tai, kada galėsiu išgerti kitą kartą“, – prisiminė ji.
Šiandien moteris sako jaučianti vidinę ramybę ir džiaugiasi daug artimesniu ryšiu su 20-mete dukra Sophie.
„Mes su dukra visada buvome labai artimos, tačiau dabar pagaliau galiu iš tiesų su ja bendrauti“, – sakė Karen.
Nuo vakarėlių iki kasdienio gėrimo
Pirmą kartą alkoholio Karen paragavo būdama 16-os. Mokykloje ji lankydavo vakarėlius, o sulaukusi 17 metų pradėjo reguliariai lankytis baruose ir užeigose.
Anot jos, beveik kiekvienas vakaras baigdavosi nemalonumais.
„Kiekvieną kartą, kai eidavau gerti, prisidirbdavau ir turėdavau reikalų su policija, nes būdavau per daug įžūli ir triukšminga. Būdama 19-os buvau nepageidaujama visuose savo miestelio baruose, bet tada tai laikiau garbės ženklu“, – pasakojo ji.
Vėliau moteris pasinėrė į Londono klubinį gyvenimą ir kone kiekvieną savaitgalį vartodavo ekstazį.
„Bandžiau pakeisti savo savijautą, nes nesijaučiau gerai pati su savimi“, – atviravo ji.
Sulaukusi 25-erių Karen pradėjo dirbti savivaldybėje. Tuomet po darbo viena namuose kas vakarą išgerdavo po vieną ar du butelius vyno.
„Nuo penktadienio iki sekmadienio gerdavau be sustojimo, o pirmadienį tiesiog neateidavau į darbą. Kiek pirmadienių praleidau dėl pagirių, sunku net suskaičiuoti“, – sakė ji.
Tikėjo, kad motinystė viską pakeis
2004 metais, būdama 34-erių, Karen pastojo. Ji nusprendė, kad atėjo laikas susitvarkyti gyvenimą.
Nėštumo metu ir pirmuosius tris mėnesius po dukros gimimo ji nevartojo alkoholio. Tačiau 2005 metų kovą susitiko su sena pažįstama iš vakarėlių laikų ir tą pačią dieną stipriai apsvaigo.
„Tuomet vėl grįžo noras gerti kiekvieną vakarą. Visada sau kartojau, kad jei turėsiu vaiką, liausiuosi. Būtent tada supratau, kad turiu rimtą problemą“, – prisiminė ji.
Kol Karen vis dažniau gręžėsi į alkoholį, dukros tėvas prisiėmė didelę dalį rūpesčių auginant mergaitę. Galiausiai pora išsiskyrė 2007 metais, kai Sophie buvo vos dveji.
Po skyrybų Karen planuodavo išgertuves tomis dienomis, kai dukra būdavo pas tėtį.
Gydymas ir atkrytis
Supratusi, kad viena problemos neįveiks, 2007 metais Karen mėnesiui išvyko į priklausomybių gydymo centrą.
„Ten supratau, kad priklausomybė yra liga“, – sakė ji.
Vėliau ji pradėjo lankyti anoniminių alkoholikų susitikimus ir 12 žingsnių programą, tačiau prisipažįsta į tai nežiūrėjusi rimtai.
„Norėjau viską daryti savaip. Pasirinkdavau tik tas programos dalis, kurios man patikdavo“, – pasakojo moteris.
Po dvejų blaivybės metų ji vėl pradėjo gerti.
„Vos tik paėmiau pirmą taurę, viskas grįžo į pradžią“, – prisiminė ji.
Po atkryčio Karen vėl gerdavo po du butelius vyno vakarais, kai dukra būdavo pas tėvą.
„Jaučiausi bloga mama. Atrodė, kad viską darau ne taip, nors savo dukrą mylėjau labiau už viską. Kaltės jausmas po stiprių išgertuvių buvo tiesiog siaubingas“, – sakė ji.
Diena, pakeitusi gyvenimą
2020 metais prasidėjus pandemijai ir karantinui, Karen alkoholio vartojimas dar labiau išaugo.
„Vos tik penktą vakaro per televiziją pasirodydavo Borisas Johnsonas, atsidarydavau vyno butelį“, – pasakojo ji.
Pandemijos baimė, vienišumas ir priklausomybė galiausiai privedė prie to, kad 2020 metų balandį moteris bandė nusižudyti.
Ją rado draugė, kuri iškvietė medikus. Ligoninėje Karen išgyveno tai, ką pati vadina vidiniu lūžiu.
„Tą dieną manyje kažkas persijungė. Supratau, kad nebenoriu taip gyventi. Nuo tada nė karto nenorėjau paimti į rankas alkoholio“, – sakė ji.
Po ligoninės Karen grįžo į sveikimo programą, susirado mentorių ir vėl pradėjo lankyti priklausomybių gydymo grupes.
„Karantinas man tapo savotiška asmenine reabilitacija. Niekas nevaikščiojo į vakarėlius, todėl nejaučiau, kad kažką praleidžiu“, – pasakojo ji.
Iš pradžių susitikimai vyko nuotoliu, vėliau ji grįžo į gyvus užsiėmimus.
Šiandien moteris jau šešerius metus nevartoja alkoholio ir sako išgyvenusi dvasinį atgimimą. 2024 metais jai taip pat buvo diagnozuotas hiperaktyvumo sutrikimas (ADHD).
„Pradėjusi vartoti vaistus iš karto pasijutau daug ramesnė, dingo nerimas. Kartais pagalvoju, kaip būtų susiklostęs mano gyvenimas, jei ši diagnozė būtų nustatyta gerokai anksčiau“, – sakė Karen.
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