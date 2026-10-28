Klaipėdos rajone sulaikytas asmuo dėl nelegalaus alkoholio pardavimo

Kai pranešė Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, antradienį Klaipėdos rajone, Vėžaičiuose, policijos pareigūnai, tikrindami turimą informaciją, atliko kontrolinį pirkimą, per kurį 1976 m. gimęs vyras neuniforuotam pareigūnui pardavė alkoholinio, nors leidimo verstis tokia veikla neturėjo.
Pradėta administracinė teisena dėl neteisėto vertimosi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla.
Iš nelegalios prekybos išimta 226 vienetai įvairių stipriųjų alkoholinių gėrimų ir 121 vienetai įvairių silpnųjų alkoholinių gėrimų.
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