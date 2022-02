Moteris dviem savaitėms atsisakė kavos: štai, kas pasikeitė

„Aš ne visada vartojau daug kofeino. Man nelabai patiko kavos skonis, tačiau limonadų gerdavau tiek, kiek galėdavau. Tačiau koronavirusui paveikus JAV 2020-ųjų pradžioje, pradėjau dirbti ilgiau namuose, o kofeinas padėjo man išlikti žvaliai.

Labai greitai man prireikė trijų puodelių kavos, kad jausčiausi tokia žvali, kokia anksčiau jausdavausi po vieno kavos puodelio. Visgi vakare mano širdis plakdavo greičiau, aš negalėdavau atsipalaiduoti ir man darėsi sunku užmigti“, – pasakoja ji.

Pasak bendrosios praktikos gydytojo Giuseppe Aragona, priklausomybė nuo kofeino ilgalaikėje perspektyvoje nėra tokia nekalta.

„Įsivaizduokite, kad jūsų kūnas yra jūsų finansai, o kai vartojate kofeiną, atsitinka tas pats, kaip naudojantis kreditine kortele. Galų gale bankas (jūsų kūnas) norės atsiimti pinigus (šiuo atveju energiją), todėl tapsite mieguisti, prarasite dėmesio koncentraciją ir dienos pabaigoje jausitės išsunkti“, – aiškina gydytojas.

Dėl šių priežasčių Jen nusprendė iš savo kasdienio gyvenimo dviem savaitėms pašalinti kofeino turinčius gėrimus.

Kas nutiko atsisakius kavos?

„Kofeino gėrimas buvo didžiulė mano kasdienybės dalis. Paprastai išgerdavau tris ar keturis puodelius kavos ryte, limonado per pietus, energinį gėrimą popiet ir galiausiai arbatą, kad pabaigčiau darbą.

Nusprendžiau vietoj šių gėrimų rinktis kitą, kuriame nebus kofeino. Rytą pradėjau nuo trijų puodelių vandens su citrina, per pietus išgėriau stiklinę gazuoto vandens, po pietų išgėriau limonado be kofeino, o vakare arbatą be kofeino. Nors iš pradžių poveikio beveik nebuvo, tačiau vėliau diena tapo šiek tiek labiau pakenčiama“, – pasakoja ji.

Gydytojas G. Aragona taip pat sako, kad viso kofeino atsisakymas gali padėti rasti natūralesnį kūno ritmą ir sumažinti nerimo lygį. Bet iš pradžių gali atsirasti didesnis mieguistumas.

„Žinoma, jūs pavargsite, bet tai natūralu, o kofeinas išsaugo tą nuovargį vėlesniam laikui – ir tikriausiai didesnėmis dozėmis po to, kai priverčiate savo kūną pervargti“, – pridūrė jis.

Moteris sako, kad pirmosios trys dienos buvo siaubingos – jautėsi mieguista, skaudėjo galvą.

„Pirmą dieną pietų metu pasnaudžiau valandą. Kitomis dienomis prisiverčiau pasisemti natūralios energijos iš kitų dalykų, pavyzdžiui, pasivaikščiojimų lauke ir rytinės mankštos, o tai, manau, šiek tiek padėjo“, – priduria ji.

Klinikinės psichologės Sabrinos Romanoff teigimu, kofeinas gali suteikti energijos pliūpsnį, tačiau ši reakcija stimuliuoja simpatinės nervų sistemos „kovok arba bėk reakciją“, todėl jūsų kūne įvyksta daugybė hormoninių pokyčių.

„Dėl to dažnai padidėja nerimo, nervingumo, pagreitėja širdies ritmas ir netgi gali paūmėti panikos priepuoliai“, – sako ji „Insider“. „Jei esate linkę patirti nerimą, kofeinas gali sustiprinti jūsų simptomus“.

Pasak Jen, ji pastebėjo, kad atsisakius kofeino ėmė nerimauti mažiau. Be to, pradėjo geriau miegoti.

Psichologė S. Romanoff paaiškino, kad reguliarus kofeino vartojimas gali turėti didelį poveikį jūsų cirkadiniam ritmui ir miego ciklui.

„Kofeino vartojimo pasekmės gali sukelti neramų miegą, dienos mieguistumą. Šis poveikis padidėja, jei geriate kavą prieš miegą“, – nurodo specialistė.

Jen pasakoja, kad bėgant dienoms, nebenorėjo gėrimų, kuriuose yra kofeino, ir dingo nuolatinis nuovargis.

„Įsibėgėti reikėjo maždaug keturių dienų, o septintą dieną jaučiausi kaip kitas žmogus. Dviejų savaičių pabaigoje pajutau, kad daug labiau kontroliuoju savo protą, kūną ir gyvenimą. Ir kofeino man netrūko tiek, kiek maniau.

Pasibaigus iššūkiui, nusprendžiau vėl integruoti kavą į savo dieną ir leisti sau išgerti vieną puodelį ryte, jei noriu. Bet aš pažadėjau visam laikui atsisakyti energetinių gėrimų, limonadų ir arbatos su kofeinu“, – sako ji.