Moksleivių rudens atostogos: kelionių agentas įvardijo 3 tobulas kryptis, viešbučius ir gudrybę, kaip sutaupyti

„Apie 90 procentų į mus besikreipiančių keliautojų teiraujasi pasiūlymų į Turkijos ir Egipto kurortus – poilsis šiose šalyse paklausus dėl patrauklaus kainos ir kokybės santykio. Be to, daugelis kitų populiarių kurortų Europoje jau būna nebe tokie aktualūs dėl atvėsusių orų”, – sako LabasPasauli.lt kelionių agentūros vadovas Vaidotas Oldenburg. Jis įvardina, kodėl verta per moksleivių rudens atostogas keliauti į Turkijos bei Egipto kurortus ir kokie viešbučiai karaliauja šeimų pasirinkimų sąrašo TOP pozicijose. Tiesa, kelionių agentas atostogausiančioms šeimoms pateikia ir dar vieną rudenį šiluma lepinančią kryptį Europoje bei pasidalina gudrybe, kaip sutaupyti.

Turkijoje šiluma mėgaukitės iki lapkričio vidurio, be to – ir kur kas draugiškesnėmis kainomis

Kelionių agentūros vadovas sako, kad šeimos poilsines keliones bet kuriuo metų laiku planuojantys tėvai neretai dalinasi tais pačiais esminiais lūkesčiais – ne per ilgas skrydis, saulės vonios ir šiltos bangos, mažuosius keliautojus užimsiančios pramogos, kokybiškas viešbutis ir jokio galvos skausmo dėl maitinimo. Na ir žinoma – būtų gerai pailsėti bent 5–7 dienas ir neišleisti per didelės sumos. Atrodo, nemenkas iššūkis? Tačiau, jei esate buvę Turkijos kurortuose įsikūrusiuose viešbučiuose, pritarsite – „viskas įskaičiuota“ poilsio kainos ir kokybės santykį čia sunku pralenkti!

„Neretai girdžiu, kad sezonas įvairiuose Turkijos kurortuose prasideda birželį ir baigiasi spalį, vis dėlto, čia reikėtų patikslinti – ankstyvasis atostogų sezonas prasideda balandį, įsibėgėja gegužę ir tęsiasi iki pat lapkričio vidurio. Antalija, Alanija, Bodrumas, Sidė, Belekas, Kemeras – šiuose kurortiniuose miesteliuose moksleivių rudens atostogų metu orai tobuli. Galima pasimėgauti ir saulės voniomis, ir pasimaudyti šiltose bangose, ir pakeliauti po gamtos įvairove bei istorinėmis vietomis žavinčią šalį nevarginant didiesiems karščiams. Jau nė neminint siūlomo kainos ir kokybės santykio“, – šeimos kelionės į Turkiją privalumais dalinasi V. Oldenburg.

Didelė pasiūla kelia klausimą, kokį viešbutį pasirinkti? Geriausia dalis ta, kad kelionių agentai gali tai padaryti už jus – įvardinkite savo lūkesčius ir gausite šiuos atliepiančius pasiūlymus. LabasPasauli.lt agentūros vadovas pamini kelis Turkijos kurortų viešbučius, vertus šeimos poilsį planuojančiųjų dėmesio:

· LONG BEACH RESORT 5* – be to, kad viešbutis siūlo penkių žvaigždučių poilsį, jis turi vieną didžiausių vandens parkų Turkijoje.

· UTOPIA WORLD HOTEL 5* – šis viešbutis puikiai pritaikytas tiek poroms, tiek šeimoms. Pasakiški vaizdai, kokybė, smagus vandens pramogų parkas.

· SAPHIR HOTEL & VILLAS 5* – tai vienas populiariausių tautiečių pasirinkimų. Ypač gera lokacija Alanijoje – viešbutis miestelio širdyje, apsuptas parduotuvėlių ir prekybos centrų, restoranų. Puikus pasirinkimas mėgstantiems žalias teritorijas ir kokybišką aptarnavimą.

· LAGO HOTEL 5* – jau esate buvę Turkijoje ir norite kažko naujo? Šis viešbutis ant jūros kranto įsikūrė neseniai. Čia rasite tiek suaugusiems skirtas erdves, tiek pramogų zonas vaikams. Žinoma, su didžiuliu vandens parku!

· PEGASOS RESORT 5* – tai Alanijos regione įsikūręs viešbutis, galintis pasiūlyti vieną geriausių smėlio paplūdimių regione. Poilsio oazė garsėja ir dėl įvairių pramogų mažiesiems keliautojams.

V. Oldenburg sako, kad tai tik keli pasirinkimai – gerą kainos ir kokybės santykį moksleivių rudens atostogų metu siūlo ne vienas viešbučių tinklas. Beje, keliones į šią šalį kone kasdien planuojantis agentas priduria – norintys prabangaus poilsio, turėtų peržiūrėti QUEENS PARK RAI PREMIUM TEKIROVA 5* bei RIXOS PREMIUM TEKIROVA 5* viešbučių pasiūlymus.

Lapkritis Egipte – išsiilgtų saulės vonių, maudynių ir tobulo „viskas įskaičiuota“ poilsio sezono pradžia

LabasPasauli.lt agentūros vadovas sako, ne be reikalo tarp pasiūlymų, kur praleisti šeimos atostogas spalio pabaigoje-lapkričio pradžioje – Egiptas. Būtent šiuo metu šalies kurortuose poilsiautojų sezonas įsibėgėja. V. Oldenburg pasakoja, kad lapkritį šilumos išsiilgusius keliautojus dienomis čia džiugina maždaug 27 °C šiluma. Toks oras idealus norintiems mėgautis saulės voniomis ir maudynėmis jūroje ar smagiai praleisti dieną viešbučio vandens pramogų parke.

Kelionių agentas patvirtina, kad bene populiariausi Egipto kurortai yra Šarm El Šeichas ir Hurgada – čia kasmet suplūsta ne tik pasiilgę kokybiškų viešbučių bei „viskas įskaičiuota“ poilsio privalumų, bet ir įspūdingo povandeninio pasaulio. Vienos populiariausių pramogų čia – paviršinis ar giluminis nardymas. Beje, spalvingų žuvelių būrius galima stebėti ir viešbučių teritorijos krantą skalaujančiose bangose.

Taigi, belieka pasirinkti, kur apsistoti. Reikia pripažinti, kad keliaujantiems su šeimomis neretai nesinori palikti viešbučio teritorijos – neribojamas skanus maistas, pramogos, pertraukėle prie baseino pasilepinti viliojantys gultai. V. Oldenburg sako, kad keliaujantiems į Šarm El Šeichą verta dairytis pasiūlymų čia:

· JAZ viešbučių tinklui priklausantis JAZ MIRABEL BEACH 5* viešbutis tobulai tiks šeimoms, o štai JAZ FANARA 4* dar ir nustebins ypatinga viešbučio vieta ir nuostabia panorama.

· ALBATROS viešbučių tinklui priklausantys ROYAL ALBATROS MODERNA 5*, ALBATROS PALACE RESORT 5* bei ALBATROS AQUA PARK RESORT SHARM EL SHEIKH 5* – itin populiarūs pasirinkimai. Paskutiniojo pavadinime ne be reikalo figūruoja ir vandens parko užuomina – milžiniškame viešbučio vandens pramogų parke yra net 150 vandens kalnelių ir atrakcionų!

· RIXOS PREMIUM SEAGATE 5* – poilsio oazė, kurią renkasi išsiilgę prabangos. Egipte tai vienas prabangiausių viešbučių, turintis viską, ko reikia kokybiškoms šeimos (ir ne tik) atostogoms.

Jau kuris laikas svarstote paatostogauti Hurgadoje? V. Oldenburg pamini šiuos viešbučių variantus:

· JAZ viešbučių tinklui priklausantys JAZ AQUAMARINE 5* bei JAZ AQUAVIVA 5* siūlo ne tik kokybišką poilsį, bet ir didelius vandens parkus, kuriuose laiką smagu leisti tiek mažiesiems, tiek suaugusiems.

· SERENITY FUN CITY 5* – tai poilsio oazė, kuri išpildys visus vandens pramogų entuziastų lūkesčius. Visas viešbutis yra tarsi didelis vandens pramogų parkas!

· DESERT ROSE 5* išsiskiria didele žalia teritorija, ir universalumu – čia ilsisi ir poros, ir draugų kompanijos, ir šeimos. Didelis privalumas – smėlio paplūdimys ir lėtai gilėjanti pakrantė, kuri yra įlankos užuovėjoje. Tokia maudynių vieta puikiai tinka turintiems mažų vaikų.

Besidairantiems įdomesnių poilsio vietų ir neįprastų sprendimų V. Oldenburg siūlo peržiūrėti ALBATROS viešbučių tinklui priklausančių viešbučių pasiūlymus. Pavyzdžiui, ALBATROS DANA BEACH 5* per visą teritoriją (viduryje) iki pat paplūdimio driekiasi upė. Ja galite ne tik pasigrožėti, bet ir paplaukioti laivu ar juo nusigauti iki paplūdimio. Arba štai ALBATROS CITADEL RESORT SAHL HASHEESH 5* viešbutis, kuris įrengtas tarsi viduramžių pilis.

Kelionės biudžetas šiek tiek mažesnis? Egipto kurortai išties garsėja unikaliais kainos ir kokybės santykiu stebinančiais pasiūlymais. LabasPasauli.lt agentūros vadovas sako, jei norisi sutaupyti, geriau rinktis Hurgadą, nes Šarm El Šeichas – kiek prabangesnis kurortas. Verta pasižiūrėti, ką siūlo Hurgadoje įsikūręs neseniai atnaujintas GRAVITY HOTEL & AQUA PARK SAHL HASHEESH 5* viešbutis arba Holivudo filmų tematika įrengtas GOLDEN BEACH RESORT 4* viešbutis, garsėjantis tiek gražia teritorija, tiek kokybišku smėlio paplūdimiu.

Tenerifė – viena iš nedaugelio Europoje keliautojus rudenį lepinanti saulėtomis dienomis

V. Oldenburg sako, kad kokybiškam poilsiui su vaikais nenorintys skirti didelio biudžeto neretai apsistoja ties minėtų Turkijos ir Egipto kurortų variantais. Vis dėlto, LabasPasauli.lt gali pasirūpinti saulėtomis atostogomis ne tik šiuose tautiečių pamėgtuose kurortuose, bet ir, pavyzdžiui, Tenerifėje. Kelionių agentas dalinasi, kad tai sparčiai populiarėjanti Kanarų sala, kurioje įpusėjus rudeniui dar galima mėgautis saulės voniomis, daugybe paplūdimių bei visai šeimai pritaikytomis pramogomis gryname ore. Dėl šiltesnio klimato keliaujantys vėlyvą rudenį dažnai apsistoja salos pietuose, tačiau išties verta aplankyti ir išskirtiniais paplūdimiais garsėjančią šiaurinę dalį.

Nors tai šiek tiek brangesnis pasirinkimas, kelionių agentas sako, kad norintys sutaupyti geriausių pasiūlymų paieškai turėtų skirti daugiau laiko. Tokios galimybės nėra? Tuomet išties verta pasitelkti kelionių agentų žinias ir patirtį. LabasPasauli.lt įkūrėjas planuojantiems šeimos atostogas siūlo peržiūrėti SOL viešbučių tinklo pasiūlymus, taip pat pasidomėti, ką siūlo IBEROSTAR bei H10 viešbučių tinklai.

Keliausite dviese? Pasiimkite vos 1 laisvadienį ir mėgaukitės net 5 dienų atostogomis!

Kelionių agentas nepraleidžia progos priminti, kad šio lapkričio pradžia – puiki proga trumpą pabėgimą į minėtus kurortus planuoti ir poroms. Šįmet nedarbo dienomis laikomos lapkričio 1–2 dienos – trečiadienis ir ketvirtadienis. Tad belieka susiplanuoti laisvą penktadienį ir, pasiėmę vos vieną laisvadienį, galėsite džiaugtis 5 dienų poilsiu! Tiek laiko pailsėti Turkijoje ar Egipte galite už labai prieinamą kainą. V. Oldenburg sako, kad Turkijos ir Egipto kurortuose esantys viešbučių tinklai turi unikalių, tik suaugusiems skirtų pasiūlymų – poilsio oazėse visas dėmesys sutelkiamas į poilsio kokybę, išskirtines pramogas.

Norite sutaupyti? Pasinaudokite kelionių agento patarimu ir kelionės datą rinkitės sumaniai

„Savaitgalis prieš prasidedant moksleivių rudens atostogoms – spalio 28–29 dienos – pats kelionių pikas. Jei norite sutaupyti, geriau pasiimkite kelias papildomas atostogų dienas ir planuokite išvykimą bent keliomis dienomis anksčiau – iki spalio 28 dienos. Arba išvykite kiek vėliau – lapkričio 1–2 dienomis. Nustebsite, bet net ir esant vos kelių dienų skirtumui, kainos gerokai mažesnės, nei spalio 28–29 dienomis“, – sako LabasPasauli.lt kelionių agentūros įkūrėjas. Atrodo, toks nedidelis niuansas, tačiau, jei skrydžių datos „išlipa“ iš moksleivių atostogų pradžios, jų populiarumas mažesnis ir kainos akivaizdžiai krenta.