Miške nesupainiokite šio Lietuvos augalo su kitu: galite apsinuodyti

Kadaise meškinis česnakas net buvo įtrauktas į Lietuvos Raudonąją knygą. Šiuo metu jau nebesaugomas, tačiau tam tikri apribojimai dar išlikę. O kur jo ieškoti bei kaip naudoti pasidalinsime šiame straipsnyje.

Meškinis česnakas: išvaizda ir paplitimas

Meškinis česnakas (Allium ursinum) priklauso amarilinių augalų šeimai. Tai daugiametis žolinis augalas. Natūraliai gamtoje gali užaugti iki 25 cm aukščio, o auginamas darže – iki 35–40 cm.

Meškinio česnako stiebai statūs, tribriauniai, retai pasitaiko apvalių. Lapai pamatiniai, plokšti, pailgai lancetiški, žalios spalvos ir iki 15 cm ilgio bei 4–5 cm pločio.

Augalas žydi gegužės mėnesį baltais, kvapniais, žvaigždiškos formos žiedais, kurie susiformuoja ant stiebelių. Vaisius – apvali sėkla, subręstanti tribriaunėje dėžutėje.

Natūraliai meškinis česnakas auga lapuočių miškuose, ūksmingose vietose. Dažniausiai aptinkamas šalia upelių ar šaltiniuotose vietose. Sudarius tinkamas sąlygas, gali būti auginamas ir daržo lysvėse.

Labiausiai meškinis česnakas paplitęs Europoje, išskyrus šiaurines jos sritis. Lietuvoje tai yra vienintelis miškuose augantis česnakų genties atstovas. Didžiausios jo augimvietės yra Šiaurės Lietuvoje: Biržų, Panevėžio rajone. Ypač gausiai auga Biržų girioje. Pietų Lietuvoje beveik neaptinkamas, nes čia vyrauja spygliuočių miškai, kuriuose meškinis česnakas neauga.

Svarbu! Nors meškinis česnakas nuo 2019 m. išbrauktas iš saugomų augalų rūšių, tačiau vis dar įtrauktas į Draudžiamų rinkti bei prekiauti laukinių augalų sąrašą. Meškinį česnaką draudžiama rauti, kitaip naikinti bei prekiauti bet kokiomis šio augalo dalimis.

Kas bendro tarp meškinio česnako ir meškų?

Šis augalas ne veltui gavo tokį pavadinimą. Rudieji lokiai, pabudę po žiemos miego, labai ieško meškinio česnako. Būtent jis padeda meškoms prasivalyti nuo per žiemos miegą susikaupusių toksinų bei druskų. Paėdus meškinio česnako lapų, lokiai atsigauna, dingsta mieguistumas, grįžta jėgos ir liaujasi kamuoti susikaupusių toksinų keliami skausmai.

Beje, Vokietijoje ir kai kuriose kitose Europos šalyse vis dar gyva tradicija naudoti meškinį česnaką kaip pavasarinį toniką. Manoma, jog jis padeda atsišviežinti kraujui, valo venas ir stiprina imuninę sistemą.

Meškinio česnako auginimas

Jeigu norite meškinį česnaką auginti savo darže, labai svarbu, parinkti jo augimui tinkamą vietą bei dirvožemį. Jiems būtina pavėsinga, tiesioginių saulės spindulių nepasiekiama vieta bei derlingas ir drėgnas dirvožemis. Visiškai netinka rūgšti bei užmirkstanti dirva.

Parinkus tinkamą vietą bei dirvą, savais meškiniais česnakais galėsite mėgautis ilgus metus. Tinkamomis sąlygomis toje pačioje vietoje jie auga daug metų.

Natūraliai augantis meškinis česnakas dauginasi vegetatyviškai – svogūnėliais. Esant palankioms sąlygoms greitai plinta ir suformuoja tankius plotus.

Meškinio česnako dauginimas svogūnėliais

Dauginti svogūnėliais paprasčiausia norintiems savo darže užsiauginti šių česnakų. Į lysvę svogūnėliai sodinami pasibaigus augalo vegetacijos laikotarpiu, t .y. kai antžeminė meškinio česnako dalis visiškai nunyksta / nudžiūsta. Žemėje likę svogūnėliai tokiu metu jau būna sukaupę pakankamą kiekį maistinių medžiagų kitam sezonui.

Meškiniai česnakai sodinami apniukusią dieną, 20–30 cm atstumu tarp svogūnėlių.

Vis dėlto nusprendę meškinių česnakų pasisodinti iš svogūnėlių, atminkite, kad miškuose juos rauti draudžiama. Todėl geriausiai įsigyti iš juos darže jau auginančio kaimyno ar gero pažįstamo. Arba sėklų parduotuvėse nusipirkti sėklų ir pasisėti.

Meškinio česnako auginimas iš sėklų

Dauginimas sėklomis mažiau patikimas būdas, nes dažnai pasitaiko, kad sėklos visai nesudygsta. Tačiau, reikia tikėtis, jog įsigysite kokybiškų sėklų iš patikimo pardavėjo ir kitą pavasarį jau turėsite savo meškinių česnakų lysvelę.

Prieš sėjant, sėklas patariama stratifikuoti, t. y. šaldyti. Rekomenduojama jas stratifikuoti net iki 3 mėn. Kaip tai padaryti? Sėklas sumaišyti su drėgnu smėliu ir laikyti sandarioje dėžutėje +1–+2 °C temperatūroje. Tam puikiai tiks šaldytuvas. Maždaug kas tris savaites reikėtų patikrinti, ar neišsausėjo smėlis ir, jei reikia, vėl sudrėkinti.

Jeigu sėklas įsigijote jau rudenį ir laiko stratifikuoti tris mėnesius nebeturite, galite bandyti trumpesnį šaldymą: suvynioti į drėgną popierinį rankšluostį ir 2–3 paras palaikyti šaldytuvo durelėse.

Stratifikacija padeda pažadinti sėklų gyvybines funkcijas ir jos greičiau sudygsta.

Meškinio česnako sėklos sėjamos tiesiai į dirvą rugpjūčio–lapkričio mėnesiais. Sėjama 2–3 cm gylyje. Ant viršaus lengvai pamulčiuojama durpėmis. Taip pasėtas meškinis česnakas sudygs balandžio mėnesį.

Kur naudojamas meškinis česnakas?

Visos meškinio česnako dalys (lapai, žiedai, pumpurai, svogūnėliai) gali būti naudojamos maistui bei gydomaisiais tikslais. Tačiau lapai renkami ir maistui vartojami tik iki žydėjimo pradžios: maždaug balandžio–gegužės mėnesiais.

Kuo jaunesni meškiniai česnakai, tuo jie aštresni. Aštriausi patys pirmieji, tik išdygę. Vėliau aštrumas pamažu mažėja.

Meškinio česnako naudojimas maiste panašus į įprasto valgomojo česnako. Tik reikia nepamiršti, kad jis aštresnis, stipresnio skonio.

Lapeliai tinka salotoms, padažams, sriuboms, užtepėlėms ruošti. Vokietijoje patiekaluose juos naudoja vietoje baziliko. Jie puikiai dera su žuvimi, kiaušiniu, varške. Be to, juos galima rauginti, konservuoti, sūdyti, šaldyti bei džiovinti ir taip pasiruošti meškinio česnako atsargų žiemai.

Žiedynų skonis bei aromatas dar stipresnis nei lapų. Jais gardinamos ar puošiamos salotos, mėsos patiekalai. Taip pat naudojami ir svogūnėliai.

Gydomaisiais tikslais naudojamas imunitetui stiprinti, galvos skausmui malšinti, gerai kraujagyslių sistemos būklei palaikyti ir kt.

Dėmesio! Jeigu susigundysite nusiskinti meškinio česnako lapelių miške, būkite labai atidūs ir nesupainiokite jo lapų su nuodingais pakalnutės lapais. Atskirti geriausiai pagal kvapą: patrynus turėtų jaustis česnako kvapas. O jeigu abejojate bei saugote gamtą, geriausiai jų užsiauginkite patys.

Kuo meškinis česnakas naudingas sveikatai?

Senovėje būdavo sakoma: „valgyk meškinį česnaką ir būsi sveikas ir stiprus kaip lokys“. Iš tiesų meškinis česnakas pasižymi savo vitaminų, mikroelementų bei kitų sveikatai ypač naudingų medžiagų gausa.

Pavyzdžiui, vitamino C jame yra net 10–15 kartų daugiau nei citrinose ar apelsinuose. Be to, jame gausu geležies, mangano, fosforo, kalio, vario, vitamino A bei net kelių rūšių vitamino B.

Ajurvedoje meškinis česnakas žinomas ir naudojamas daugiau nei 5000 metų. Jis puikiai žinomas ir kitų tautų liaudies medicinoje. O kai kuriose šalyse vis dar plačiai naudojamas ne tik kaip prieskonis, bet ir kaip vaistinis augalas.

Meškinis česnakas:

Yra stipri detoksikuojanti priemonė: valo limfą ir kraują nuo toksinų.

Skystina kraują (veikia panašiai kaip aspirinas) ir padeda nuo galvos skausmo.

Užtikrina gerą širdies bei kraujagyslių sistemos veiklą, šalindamas iš organizmo riebalus bei reguliuodamas cukraus kiekį kraujyje ir mažindamas kraujo spaudimą.

Veikia antimikrobiškai bei priešuždegimiškai: įrodyta meškinio česnako veiksmingumas kovojant su 23 rūšių bakterijomis (tarp jų stafilokoku bei salmonelėmis). Taip pat sėkmingai padeda įveikti grybelius, virusus bei parazitus.

Gerina virškinimą bei užtikrina sklandų virškinimo sistemos darbą, atkurdamas žarnyno mikrofloros pusiausvyrą.

Kai kurie tyrimai atskleidžia jo naudą, įveikiant vėžines ląsteles bei stabdant jų atsiradimą.

Stiprina imunitetą ir padeda atgauti jėgas po sunkių darbų ar ligos.

Kam reikėtų susilaikyti nuo meškinio česnako vartojimo?

Nors daugumai žmonių meškinis česnakas gali būti ne tik maistas, bet ir vaistas, kai kuriems šio augalo derėtų vengti. Visų pirma, meškinio česnako negalima vartoti svogūninių šeimos augalams alergiškiems žmonėms. Taip pat tiems, kurie vartoja kraują skystinančius vaistus arba ruošiasi operacijai. Rekomenduojama miškinio česnako nevartoti bent 2 savaites iki planuojamos operacijos.

Liaudies medicinoje laikoma, kad pakankama gydomoji meškinio česnako dozė yra 15–20 lapelių 2–3 kartus per dieną. Žinoma, turima galvoje laukinio augalo lapeliai. Kadangi daržuose auginamas meškinis česnakas užauga kur kas didesnis ir vešlesnis, jo derėtų suvartoti mažiau.

Net ir vartodami rekomenduojamą dozę, atidžiai stebėkite savo sveikatą ir pajutę nemalonius šalutinius poveikius, sumažinkite suvartojamą kiekį arba visai nutraukite vartojamą.

Dėl ligų gydymo meškiniu česnaku būtinai pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.

Anksčiau manyta, kad meškinis česnakas gydo beveik nuo visų ligų. Deja, mokslinių tyrimų tam įrodyti nepakanka. Vis dėlto daugumai žmonių jo vartojimas tikrai išeis į sveikatą. Tik gydydamiesi bei valgydami nepamirškite įstatymų ir saugokiti gamtą.

Šaltinis: derlingas.lt