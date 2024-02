Miegate su kojinėmis? Turi jums prastų žinių

Miegas yra labai svarbus bendrai sveikatai ir savijautai, o miego kokybei įtakos turi įvairūs veiksniai, tarp jų ir higienos įpročiai.

Vienas dažnai pamirštamų miego higienos aspektų yra kojinių švara. „Panda London“ miego ekspertas Maksas Kirstenas išsamiai išdėstė priežastis, kodėl miegoti reikėtų eiti be kojinių, rašo express.co.uk.

Pasakė, kodėl nereikėtų miegoti su kojinėmis

Nešvarios kojinės yra palanki terpė daugintis bakterijoms, grybeliams ir kitiems mikroorganizmams.

„Per dieną mūsų pėdos patiria įvairių aplinkos veiksnių poveikį, įskaitant drėgmę ir šilumą batų viduje. Dėl to kojinės sugeria prakaitą ir gali sulaikyti drėgmę ant odos, sudarydamos idealią terpę mikrobams daugintis.

Jei tas pačias kojines mūvite ir eidami miegoti, nenusiplaunate kojų, šie teršalai gali patekti ant patalynės. Ilgainiui tai gali prisidėti prie mikrobų kaupimosi jūsų patalynėje“, – aiškino miego ekspertas.

Remiantis Amerikos podiatrų medicinos asociacijos žurnale paskelbto tyrimo duomenimis, dėl susidarančio šilumos ir drėgmės darinio gali daugintis bakterijos, tokios kaip stafilokokas ir grybeliai.

Be to, per dieną pėdos liečiasi su įvairiais paviršiais, ant jų kaupiasi nešvarumai, prakaitas ir bakterijos.

Kita priežastis – kojinės natūraliai skatina prakaito išsiskyrimą, o jei kojinės sudrėksta, drėgmė gali susilaikyti ir lovoje.

„Tai gali sudaryti palankias sąlygas bakterijoms ir grybeliams daugintis, todėl gali atsirasti nemalonus kvapas ir padidėti odos infekcijų riziką“, – pridūrė M. Kirstenas.

Be bakterijų ir grybelių, kojinės taip pat gali pritraukti dulkių erkutes. Šios mikroskopinės būtybės klesti šiltoje ir drėgnoje aplinkoje, todėl kojinės joms tampa patrauklia buveine. Dulkių erkutės yra dažnas alergijos sukėlėjas, gali sustiprinti kvėpavimo takų ligas, pavyzdžiui, astmą.

Miego ekspertas taip pat pabrėžė, kad pėdų oda yra švelni, jautri, todėl ją lengvai sudirgina nešvarumai, prakaitas ir bakterijos. Ilgalaikis šių veiksnių poveikis, ypač miego metu, kai organizmas ne taip aktyviai kovoja su išorinėmis grėsmėmis, gali padidinti odos ligų ir infekcijų riziką.

Kad sumažintumėte visas kylančias rizikas, M. Kirstenas rekomenduoja laikytis kelių taisyklių. Pirmiausia, visada prieš miegą nusiplauti kojas, kad ant jų neliktų per dieną susikaupusių nešvarumų.

Jei miegate su kojinėmis, jas dažnai keiskite, niekada neikite miegoti su tomis pačiomis kojinėmis, su kuriomis praleidote visą dieną, nes taip didėja pavojus jūsų sveikatai.