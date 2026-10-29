Metantiems svorį po 50-ies – 5 svarbūs patarimai

Kaip rodo 2024 m. žurnale „BMJ“ paskelbtas tyrimas, beveik keturi iš dešimties 50-64 metų amžiaus suaugusiųjų aktyviai stengiasi numesti svorio. Ir tai daryti verta. Nauji tyrimai rodo, kad svorio numetimas vidutiniame amžiuje ilgainiui pagerina sveikatą ir gali iš dalies sumažinti žalą, kurią sukėlė ilgalaikis antsvoris, rašoma onet.pl.
Numetus vos 5 proc. kūno svorio – didelė nauda sveikatai
Londono universiteto koledžo (UCL) mokslininkai išanalizavo daugiau kaip 6 tūkst. suaugusiųjų duomenis. Jie stebėjo jų kūno svorio pokyčius nuo ankstyvos suaugystės, o vėliau vertino širdies ir kraujagyslių sistemos bei medžiagų apykaitos būklę, kai tyrimo dalyviams sukako 62 metai.
Paaiškėjo, kad antsvorio turėję asmenys, kurie ankstyvuoju arba viduriniuoju penktojo gyvenimo dešimtmečio laikotarpiu neteko bent 5 proc. kūno svorio ir išlaikė šį rezultatą, turėjo panašų cholesterolio kiekį, kraujospūdį ir uždegimo žymenų rodiklius kaip žmonės, kurie visą suaugusiojo gyvenimą išlaikė normalų svorį.
Tačiau dauguma žmonių iki penkiasdešimties jau būna ne kartą bandę sulieknėti, dažnai nesėkmingai. Senėjimas atneša papildomų iššūkių, ypač moterims. Menopauzės metu mažėjantis estrogenų kiekis skatina riebalinio audinio kaupimąsi pilvo srityje.
Kaip atsikratyti papildomų kilogramų po 50-ies ir neleisti jiems sugrįžti?
1. Mityba
Klinikinės mitybos specialistė Priya Tew pataria valgyti protingiau, o ne mažiau. Jos teigimu, svorio metimas po 50-ies nėra vien kalorijų ribojimas. Dažniausios klaidos yra valgymų praleidimas, angliavandenių atsisakymas ir per mažas baltymų kiekis racione.
„Viena dažniausių mitybos klaidų, kurias pastebiu, yra nevalgymas dienos metu ir didžiosios dalies maisto suvartojimas vakare. Dėl to jau popietę žmogus jaučia didžiulį alkį“, – sako ji.
Rekomenduojama valgyti tris reguliarius valgymus per dieną, kurių kiekviename turėtų būti baltymų, angliavandenių ir augalinės kilmės produktų. Daržovės, pupelės, lęšiai ir pilno grūdo produktai padeda ilgiau išlikti sotiems ir mažina cholesterolio kiekį, o baltymai padeda išsaugoti raumenų masę.
„Tyrimai nuosekliai rodo Viduržemio jūros dietos naudą. Didelę reikšmę turi maisto kokybė. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti ne tik baltymams, bet ir skaiduloms, kalciui, vitaminui D bei omega-3 riebalų rūgštims.
Taip pat verta įvertinti alkoholio vartojimą. Jis suteikia daug kalorijų, skatina užkandžiavimą ir trikdo miegą, o tai kitą dieną gali didinti apetitą“, – aiškina P. Tew.
Anot jos, nebūtina visiškai atsisakyti alkoholio, tačiau verta įsivesti dienų be jo ir sumažinti suvartojamą kiekį.
Pavyzdinis vienos dienos valgiaraštis galėtų atrodyti taip: pusryčiams graikiškas jogurtas su avižiniais dribsniais ir uogomis, pietums lęšių sriuba su pilno grūdo bandele, vakarienei vištiena arba tofu su daržovėmis ir rudaisiais ryžiais. Užkandžiui tiktų vaisiai su riešutų sviestu arba pilno grūdo avižiniai krekeriai su grūdėta varške.
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