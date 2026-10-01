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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

1 populiarus prieskonis mažina cholesterolį: tikriausiai jį jau turite savo namuose

2026-10-01 13:05 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-10-01 13:05
Pridėkite kaip šaltinį Google

Aukštas cholesterolio kiekis dažnai nepastebimas, tačiau ilgainiui gali didinti širdies ir kraujagyslių ligų riziką. Nors svarbiausią vaidmenį kontroliuojant cholesterolį atlieka visa mityba ir gyvenimo būdas, kai kurie kasdien naudojami produktai gali būti naudingi. Vienas iš jų – gerai pažįstamas populiarus prieskonis cinamonas, kurį galima naudoti ne tik desertams, bet ir įvairiems pikantiškiems patiekalams.

Aukštas cholesterolio kiekis dažnai nepastebimas, tačiau ilgainiui gali didinti širdies ir kraujagyslių ligų riziką. Nors svarbiausią vaidmenį kontroliuojant cholesterolį atlieka visa mityba ir gyvenimo būdas, kai kurie kasdien naudojami produktai gali būti naudingi. Vienas iš jų – gerai pažįstamas populiarus prieskonis cinamonas, kurį galima naudoti ne tik desertams, bet ir įvairiems pikantiškiems patiekalams.

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Tyrimai rodo, kad tam tikrais atvejais cinamono vartojimas gali būti susijęs su mažesniu „blogojo“ cholesterolio ir trigliceridų kiekiu. Vis dėlto specialistai pabrėžia, kad cinamonas nėra vaistas nuo padidėjusio cholesterolio ir negali pakeisti gydytojo paskirto gydymo, rašoma eatingwell.com.

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Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.

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FOTOGALERIJA. Padidėjęs cholesterolio kiekis

Tiriamas cinamono poveikis cholesterolio kiekiui

Cinamonas – vienas universaliausių prieskonių, tinkantis tiek saldiems, tiek pikantiškiems patiekalams. Jame yra įvairių biologiškai aktyvių junginių, tarp jų – cinamaldehido ir cinamono rūgšties, taip pat katechinų ir procianidinų.

Šie junginiai pasižymi antioksidacinėmis ir priešuždegiminėmis savybėmis. Dėl to mokslininkai jau kurį laiką tiria galimą cinamono poveikį gliukozės kiekiui kraujyje, cholesterolio rodikliams ir bendrai medžiagų apykaitai.

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Mokslininkai yra atlikę sisteminių apžvalgų ir metaanalizių, kuriose vertintas cinamono poveikis cholesterolio kiekiui. Vienoje iš jų buvo išanalizuota 15 atsitiktinių imčių klinikinių tyrimų, kuriuose žmonės vartojo cinamono miltelius arba ekstraktą.

Tyrimuose cinamono dozės svyravo nuo 1 iki 6 gramų per dieną, o stebėjimo laikotarpis truko nuo maždaug 40 dienų iki keturių mėnesių.

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Rezultatai parodė, kad cinamoną vartojusių dalyvių grupėje sumažėjo MTL, vadinamojo „blogojo“ cholesterolio, ir trigliceridų kiekis, palyginti su placebo grupėmis.

Vis dėlto tyrimų rezultatai nėra visiškai vienodi, todėl vien iš jų negalima daryti išvados, kad cinamonas patikimai sumažina cholesterolį visiems žmonėms.

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„Sunku pasakyti, kad tam tikri prieskoniai visiškai sumažina cholesterolio kiekį, nes tyrimai yra šiek tiek nenuoseklūs dėl skirtingų tyrimų modelių, tirtų populiacijų ir prieskonių kiekio ar formos“, – teigia tyrėja Renee Korczak.

Kasdieniam vartojimui – saikingai

Cinamoną paprasčiausia įtraukti į mitybą naudojant jį kaip prieskonį. Jo galima berti į košes, jogurtą, vaisių patiekalus, kokteilius, kepinius, taip pat naudoti gaminant įvairius pikantiškus patiekalus.

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Svarbu nepamiršti, kad didesnis cinamono kiekis nebūtinai reiškia didesnę naudą. Ypač atsargiai reikėtų vertinti dideles cinamono papildų dozes.

Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į cinamono rūšį. Kasijos cinamone yra daugiau kumarino – medžiagos, kurios dideli kiekiai gali neigiamai veikti kepenis.

Ceilono cinamone kumarino yra gerokai mažiau, todėl žmonėms, kurie cinamoną planuoja vartoti reguliariai, gali būti verta rinktis būtent jį.

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Vien prieskonio cholesteroliui sumažinti nepakaks

Net jei cinamonas gali turėti tam tikrą teigiamą poveikį cholesterolio rodikliams, vien šio prieskonio nepakanka norint suvaldyti padidėjusį cholesterolį.

Svarbiausia išlieka visa mityba, pakankamas skaidulų kiekis, reguliarus fizinis aktyvumas, kokybiškas miegas ir kiti sveikos gyvensenos įpročiai.

Jei cholesterolio kiekis yra padidėjęs, gydymo planą reikėtų aptarti su gydytoju, o paskirtų vaistų savavališkai nenutraukti.

Cinamonas gali būti skanus ir paprastas būdas paįvairinti sveikatai palankią mitybą, tačiau jo nereikėtų laikyti stebuklingu prieskoniu, galinčiu išspręsti cholesterolio problemą nesiimant jokių kitų priemonių.

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