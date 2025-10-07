Masiškai plinta klastinga sukčių afera Lietuvoje: ragina neapsigauti

Tokie skambučiai dažnai būna gerai surežisuoti – viename pokalbyje gali dalyvauti net keli tariami „specialistai“.
Ragina išlikti atidiems
Policija pabrėžia, kad tikra institucija niekada neprašo nurodyti prisijungimo duomenų ar atlikti pavedimų.
„VIENAME SKAMBUTYJE – telekomunikacijų, banko darbuotojas bei policijos pareigūnas.
SUSTOKITE. Nedelsiant nutraukite pokalbį. Jums skambina sukčiai.
ATMINKITE. Jeigu Jums skambina nežinomas numeris, o dažniausiai, ir atsiliepus, kalba rusų kalba – tikėtina, kad tai sukčiai. Neteikite jokios informacijos apie save ar mokėjimo kortelių duomenis.
IŠ PAROS ĮVYKIŲ SUVESTINĖS:
Spalio 3 d. kreipėsi vyras, kuris pareiškė, kad spalio 1 d., jam paskambino nepažįstami asmenys (kalbėjo rusų kalba), kurie prisistatę telekomunikacijos, banko bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 6 700 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 1 d.“, – rašoma įraše.
Išviliojo nemažą sumą pinigų
Pastaruoju metu Lietuvoje vėl siautėja telefoniniai sukčiai – vis dažniau gyventojai praranda milžiniškas pinigų sumas, patikėję tariamais bankų ar policijos, telekomunikacijų bendrovių atstovais. Naujienų portalas tv3.lt primena, kad vakar pasirodė informacija, jog sukčiai iš Visagino gyventojos apgaulės būdu išviliojo net 32 tūkst. eurų.
Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienį 9.40 val. į Visagino policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1961 m.). Ji pranešė apie prieš keturias dienas prieš ją įvykdytą nusikaltimą.
Pareiškėjos teigimu, spalio 2 dieną Visagine, jai būnant namuose, telefonu paskambino nepažįstami asmenys.
Jie bendravo rusų kalba ir prisistatė telekomunikacijų bendrovės, banko bei policijos darbuotojais. Apgaulės būdu iš moters buvo išviliota nemaža pinigų suma.
Policija surinko medžiagą dėl sukčiavimo.
