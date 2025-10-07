Kalendorius
Spalio 7 d., antradienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Masiškai plinta klastinga sukčių afera Lietuvoje: ragina neapsigauti

2025-10-07 13:50 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-10-07 13:50

Policijos virtualus patrulis socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia įspėjimą apie vis dažnėjančius sukčiavimo atvejus, kai nusikaltėliai skambina prisistatydami įvairių institucijų darbuotojais. Pareigūnai ragina gyventojus būti itin atidžiais ir niekada neatskleisti savo asmeninės ar banko informacijos telefonu, ypač kai skambutis sulaukiamas iš nepažįstamo numerio ar kai kalbama rusų kalba.

Telefoniniai sukčiai (asociatyvi nuotr.) (nuotr. Pexels)
2

Policijos virtualus patrulis socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia įspėjimą apie vis dažnėjančius sukčiavimo atvejus, kai nusikaltėliai skambina prisistatydami įvairių institucijų darbuotojais. Pareigūnai ragina gyventojus būti itin atidžiais ir niekada neatskleisti savo asmeninės ar banko informacijos telefonu, ypač kai skambutis sulaukiamas iš nepažįstamo numerio ar kai kalbama rusų kalba.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tokie skambučiai dažnai būna gerai surežisuoti – viename pokalbyje gali dalyvauti net keli tariami „specialistai“.

REKLAMA
REKLAMA

Susirašinėjimas su sukčiais
(2 nuotr.)
(2 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Susirašinėjimas su sukčiais

Ragina išlikti atidiems

Policija pabrėžia, kad tikra institucija niekada neprašo nurodyti prisijungimo duomenų ar atlikti pavedimų.

REKLAMA

„VIENAME SKAMBUTYJE – telekomunikacijų, banko darbuotojas bei policijos pareigūnas.

SUSTOKITE. Nedelsiant nutraukite pokalbį. Jums skambina sukčiai.

ATMINKITE. Jeigu Jums skambina nežinomas numeris, o dažniausiai, ir atsiliepus, kalba rusų kalba – tikėtina, kad tai sukčiai. Neteikite jokios informacijos apie save ar mokėjimo kortelių duomenis.

IŠ PAROS ĮVYKIŲ SUVESTINĖS:

Spalio 3 d. kreipėsi vyras, kuris pareiškė, kad spalio 1 d., jam paskambino nepažįstami asmenys (kalbėjo rusų kalba), kurie prisistatę telekomunikacijos, banko bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 6 700 eurų.

REKLAMA
REKLAMA

Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 1 d.“, – rašoma įraše.

Išviliojo nemažą sumą pinigų

Pastaruoju metu Lietuvoje vėl siautėja telefoniniai sukčiai – vis dažniau gyventojai praranda milžiniškas pinigų sumas, patikėję tariamais bankų ar policijos, telekomunikacijų bendrovių atstovais. Naujienų portalas tv3.lt primena, kad vakar pasirodė informacija, jog sukčiai iš Visagino gyventojos apgaulės būdu išviliojo net 32 tūkst. eurų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienį 9.40 val. į Visagino policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1961 m.). Ji pranešė apie prieš keturias dienas prieš ją įvykdytą nusikaltimą.

Pareiškėjos teigimu, spalio 2 dieną Visagine, jai būnant namuose, telefonu paskambino nepažįstami asmenys.

Jie bendravo rusų kalba ir prisistatė telekomunikacijų bendrovės, banko bei policijos darbuotojais. Apgaulės būdu iš moters buvo išviliota nemaža pinigų suma.

Policija surinko medžiagą dėl sukčiavimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų