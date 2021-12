Lietuvoje įžiebti šviečiantys ąžuolai šiemet prabilo – kiekvienas pasakoja savo unikalią istoriją

REKLAMA

Šviečiantys ąžuolai – ne tik šventinė puošmena, bet ir gražią žinią nešanti iniciatyva: „Swedbank“ kartu su TV3 televizija šiemet kviečia ne tik pasigrožėti kalėdinėmis lemputėmis, bet ir išlaisvinti savo kūrybiškumą – kurti gražiausius, smagiausius, juokingiausius ir jaukiausius linkėjimus bei dalintis jais internete, o galiausiai – patekti į televizijos eterį.

Gyva istorija

„Swedbank“ privačių klientų tarnybos vadovas Pavel Ladziato pasakoja, kad projektui „Šviesios istorijos“ ąžuolai yra pasirinkti neatsitiktinai: „Ąžuolai – tai medžiai, kurie mena Lietuvos istoriją prieš šimtą ar net du šimtus metų. Lietuviams ąžuolas yra stiprybės, tvirtumo simbolis, o mūsų bankui – ir neatsiejama mūsų veido dalis. Juk „Swedbank“ ženkle jau 200 metų vaizduojamas būtent ąžuolas“.

Galima tik įsivaizduoti, kiek įdomiausių istorijų ilgaamžiai medžiai papasakotų, jei tik galėtų kalbėti. „Šiemet „Šviesių istorijų“ projektą nusprendėme plėtoti prakalbinant papuoštus ąžuolus. Kadangi kiekvienas ąžuolas yra savo krašto atstovas, miesto ambasadorius – prakalbinome juos skirtingais, kiekvieno ąžuolo charakterį atskleidžiančiais balsais“, – pasakoja P. Ladziato. Prakalbinti ąžuolus bus itin paprasta. Jums tereikės išmaniuoju telefonu nuskenuoti QR kodą, esantį ant lentelės šalia ąžuolo.“ Tam, kad ąžuolų istorijos būtų pasiekiamos kiekvienam – jas bus galima tiek klausytis, tiek skaityti. Pavyzdžiui, turintieji klausos negalią su istorija galės susipažinti ją perskaitę telefono ekrane, o aklieji ar silpnaregiai – klausydamiesi.

Aplankykite artimiausią ąžuolą.

Nuskenuokite QR kodą.

Išgirskite, kokią savo istoriją pasakos ąžuolas.

Šviesa, kuri džiugina

Verta paminėti, jog „Šviesių istorijų“ projekto tikslas yra ne tik papuošti Lietuvos miestuose ir miesteliuose esančius ąžuolus, bet ir džiuginti žmones prieššventiniu laikotarpiu.

„Ankstesniais metais „Šviesių istorijų“ projektas keliavo per visą Lietuvą. Pastebėjome, jog šviečiantys ąžuolai džiugina visus, bet ypatingai šiltai šią iniciatyvą priėmė mažesnieji miestai. Jau kelintus metus miestų atstovai ir bendruomenės iš anksto pasiteirauja apie ąžuolo puošimą, laukia jo įžiebimo. Be to, tokiu būdu skleidžiame gamtos tausojimo žinią. Juk eglutės yra laikinas grožis, o ąžuolai, galima sakyti, amžini.“

Ąžuolai nušvito gruodžio 1 d., kuomet paskelbta ir „Šviesių istorijų“ iniciatyvos pradžia. „Kviečiame aplankyti artimiausią ąžuolą, o gal ir visus 10, pasiklausyti jų pasakojimų, pasigrožėti šventinėmis švieselėmis ir patirti tikrų tikriausią artėjančių švenčių nuotaiką“, – linki „Swedbank“ privačių klientų tarnybos vadovas.

Visus papuoštus kalbančius ąžuolus rasite šiame sąraše arba žemėlapyje:

Vilniuje (Arsenalo g. 1, ąžuolas priešais Lietuvos nacionalinį muziejų)

Kaune (Laisvės al. 21, ąžuolas šalia Mykolo Žilinsko dailės galerijos)

Šiauliuose (Vilniaus g. 188, ąžuolas šalia Didždvario gimnazijos)

Klaipėdoje (Lietuvininkų a. 2, ąžuolas Lietuvininkų aikštėje)

Tauragėje (Vytauto g. 56, ąžuolas Viktoro Kalvano parke)

Utenoje (Maironio g. 8, ąžuolas priešais Šaulių namus)

Alytuje (Sporto g. 14, ąžuolas Kurorto parko skverelyje, prie memorialo „Nurimęs varpas”)

Telšiuose (Žvejų g. 3, du ąžuoliukai šalia kavinės „Prie fontano“, Masčio ežero pakrantė)

Marijampolėje (Vilkaviškio g.2, Draugystės ąžuolas Poezijos parke)

Panevėžyje (Laisvės a. 2, ąžuolas Laisvės aikštėje)

Pasigrožėti nušvitusiais ąžuolais ir išgirsti, kokiais balsais jie prabilo galite ir nuotoliniu būdu. Kalbančių ąžuolų įrašus ir visų ąžuolų nuotraukas rasite www.tv3.lt/sviesiosistorijos.

Linkime šviesių istorijų!