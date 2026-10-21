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TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Lietuvė savo kieme sukūrė tikrą Helovyno parką: kviečia apsilankyti nemokamai

2026-10-21 11:50 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Liepa Svirskaitė
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-10-21 11:50
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Vilnietės Gretos kiemas vakaro metu nušvinta visai kitomis spalvomis – čia stūkso daugybė lempučių ir Helovyno dekoracijos, kviečiančios visus smalsuolius užeiti vidun. Šiuo metu ji dalijasi žinia apie savo kieme įrengtą siaubo parką ir praneša, kad visi lankytojai yra kviečiami nemokamai jame apsilankyti.

Vilnietės Gretos sukurtas siaubo parkas kieme (nuotr. Greta Kniežaitė-Novikovienė)
GALERIJA (41)

Vilnietės Gretos kiemas vakaro metu nušvinta visai kitomis spalvomis – čia stūkso daugybė lempučių ir Helovyno dekoracijos, kviečiančios visus smalsuolius užeiti vidun. Šiuo metu ji dalijasi žinia apie savo kieme įrengtą siaubo parką ir praneša, kad visi lankytojai yra kviečiami nemokamai jame apsilankyti.

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Greta taip pat pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame parodė, kaip kūrė dekoracijas savo kiemui.

(41 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilnietės Gretos sukurtas siaubo parkas kieme

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Vilnietė kieme susikūrė tikrą siaubo parką

Socialiniame tinkle „Facebook“ Greta pasidalijo įrašu, kuriuo kvietė visus apsilankyti savo kieme, o norinčius – prisidėti prie kiemo kūrimo. Šiuo įrašu ji sutiko pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.

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„KIEMAS JAU PARUOŠTAS ŠIURPNAKČIUI IR LIKUSIOMS DIENOMS IKI JO

Kadangi kasmet sulaukiu daug klausimų dėl apsilankymo ir bilietų, tad kviečiu užsukti į mūsų siaubo kiemą! Lauks skanėstai, šiurpūs vaizdai ir galimybė įsiamžinti su pabaisomis! Praneškit iš anksto

Apsilankymas nemokamas, o jei norėsis simboliškai prisidėti prie kiemo kūrimo – būsime labai dėkingi“, – buvo rašoma įraše.

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