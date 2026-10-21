Lietuvė savo kieme sukūrė tikrą Helovyno parką: kviečia apsilankyti nemokamai

Greta taip pat pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame parodė, kaip kūrė dekoracijas savo kiemui.
Vilnietė kieme susikūrė tikrą siaubo parką
Socialiniame tinkle „Facebook“ Greta pasidalijo įrašu, kuriuo kvietė visus apsilankyti savo kieme, o norinčius – prisidėti prie kiemo kūrimo. Šiuo įrašu ji sutiko pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.
„KIEMAS JAU PARUOŠTAS ŠIURPNAKČIUI IR LIKUSIOMS DIENOMS IKI JO
Kadangi kasmet sulaukiu daug klausimų dėl apsilankymo ir bilietų, tad kviečiu užsukti į mūsų siaubo kiemą! Lauks skanėstai, šiurpūs vaizdai ir galimybė įsiamžinti su pabaisomis! Praneškit iš anksto
Apsilankymas nemokamas, o jei norėsis simboliškai prisidėti prie kiemo kūrimo – būsime labai dėkingi“, – buvo rašoma įraše.
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