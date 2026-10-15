TOP Siaubo ir Helovyno parkai Lietuvoje: tokius vaizdus išvysite tik čia

Naujienų ir kelionių portalas kelionessuvaikais.lt savo publikacijoje, kuria sutiko pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt, rašė, kad siaubo parkai ir Helovyno parkai Lietuvoje 2026 duris atveria skirtinguose šalies kampeliuose – nuo milžiniškų siaubo miestelių ir kelių kilometrų trasų miškuose iki požeminio bunkerio, dvarų, šviesų parkų ir Helovynui pasipuošusių pramogų parkų.
Atrinkome įspūdingiausias šio rudens vietas ir vienoje vietoje sudėjome jų datas, darbo laiką, lokacijas bei svarbiausią informaciją, kad galėtumėte išsirinkti, kurį Helovyno nuotykį išbandyti šiemet. O jei ieškote daugiau idėjų, kur pamatyti moliūgų parkus, aplankyti šviečiančių moliūgų renginius ar sudalyvauti Helovyno edukacijose – paruošėme Jums detalų gidą Helovynas Lietuvoje 2026.
Siaubo parkai ir Helovyno parkai Lietuvoje 2026
DeadTown. Zapyškis, Kauno r., spalio 2 – lapkričio 1 d.
DeadTown – tai vienas didžiausių siaubo tematikos parkų Lietuvoje. Čia lankytojų 5 hektarų teritorijoje laukia 6 skirtingi siaubo kambariai, 2,5 km ilgio takas per mišką, įspūdingos dekoracijos, pramogos ir daugiau nei 70 aktorių bei keisčiausių miestelio gyventojų. Personažai slepiasi ne tik už siaubo kambarių durų – juos galima sutikti visoje DeadTown teritorijoje ir dažniausiai tada, kai to mažiausiai tikiesi. Parką išskiria ir menas: teritorijoje eksponuojama apie 150 freskų meistrų darbų bei 30 profesionalių graffiti kūrinių.
2026 m. DeadTown laukia vienas didžiausių atsinaujinimų per visą parko istoriją. Ilgus metus veikusi „Psichiatrinė“ užleido vietą visiškai naujam siaubo kambariui HOLIVUDAS, kuriame lankytojai pateks į iškreiptą kino pasaulį. Pernai miestelyje apsigyvenęs CIRKAS taip pat išsiplėtė, atnaujintas miškas, atsirado naujų personažų, dekoracijų ir pramogų. Atidarymo dieną, spalio 2-ąją, visi 6 siaubo kambariai kainuos vos po 2 Eur už vieną kambarį.
Darbo laikas: 16:00–22:00 val., spalio 30 ir 31 d. – iki 24:00 val.
Datos: spalio 2–4, 8–11, 15–18, 20–31 d. ir lapkričio 1 d.
Vieta: DeadTown nuotykių parkas, Novos k., Zapyškio sen., Kauno r.
Bilietai: internetu oficialioje DeadTown svetainėje arba vietoje.
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