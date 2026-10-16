Siaubo parkai Lietuvoje: ką verta aplankyti?

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Siaubo parkas Sergeičikuose
Siaubą sėjantis pragaro valdovas sučiuptas ir surakintas grandinėmis, jo laukia žiauri bausmė. Tačiau nelabasis iš egzekucijos sprunka, svaidydamas liepsnas. Monstru virtęs kaskadininkas siekia rekordo – degdamas nubėgti kuo didesnį atstumą. Apimtas liepsnų jis įveikia net 65 metrus.
„Lietus, pliurzė, žmonių pėdos viską išmalė, supratau, kad aš labiau slidinėju nei bėgu – tai buvo sunku. <...> Kaitra davė į veidą, daug ugnies įkvėpiau, viduj kostiumo kokie 90 laipsnių. – Verdat? – Tai pojūtis įdomus, nesulyginamas su tuo, ką esu bandęs“, – pasakoja motokaskadininkas Rytis Mežonis.
Pragaro valdovui ištrūkus, po „Farmland“ parką Sergeičikuose artėjant šiurpnakčiui pasklinda ir įvairiausi bauginantys personažai, raganos, demonai, apsėstieji ar mirusiųjų sielos.
„Ne mažiau 40–50 animatorių pas mus parke tikrai yra. <...> Įspūdingi kostiumai, siūti mūsų pačių rankomis“, – sako parko įkūrėja Eglė Linauskienė.
„Tik truputėlį pakramsnosime ir katile pašildysime...“
Aidi klyksmai iš siaubo namų, kur už kiekvieno kampo tyko pavojai.
„Geras adrenalinas, gera emocija ir labai smagu... – Jūs irgi kaip personažas. – Taip. O vaikams? – Linksma labai. – Baisu, aš išrėkiau visą savo balsą“, – juokauja apsilankiusi šeima.
„Buvo ir baisu, ir linksma, visko buvo. – Kokie personažai labiausiai išgąsdino? – Tie mokiniai, kurie ėjo prieš ir po.“
„Labai baisu, čia gale buvo tokia išgąsdintoja – žiauriai išsigandom, geras parkas. Žiauriai smagu.“
„Siaubas, aš bijau labai.“
O kam baisybių per daug – akį traukia šviečiančių moliūgų dekoracijos.
„Pas mus ne tik baisu, bet ir gražu. Mes esam „Moliūgų lendas“ Lietuvoje, auginam patys savo moliūgus. Tėveliai, jei nori pasišiurpinti, mes vaikučius ir prižiūrime, tai tėveliai gali nueiti į siaubo vietą“, – sako parko įkūrėja.
Siaubo parkas už Zapyškio
Už Zapyškio ir vėl atgimsta „Mirusiųjų miestas“. Siaubo parke šėlsta sunkiai atpažįstami personažai, susipažinti su jais tikrai prireiks drąsos. Pasak legendos, čia klaidžioja nelabieji, nusikaltėliai, visuomenės atstumtieji, išprotėję filmų herojai.
„Užeikit į trobelę, ką jūs čia kuklinatės...“
O ištroškusius aštrių pojūčių vilioja cirko artistai.
„Cirkas yra vienas iš siaubo kambarių, kurių turim 6, tai cirkas skirtas drąsiausiems. Nes ten galimas fizinis kontaktas, klounai gali gaudyti, liesti, liepti pasimatuoti lovą“, – įspėja „Dead town“ parko įkūrėjas Donatas Antonovas.
„Sugriebė ir pastūmė, tai tikrai išgąsdino, kraupu. Nesitikėjom... – Labai daug lietimo, baisu“, – pasakoja lankytojai.
„Paskutinę minutę pranešė, kad mus lies, tas buvo smagiausia, nesitikėjom...“
„Už rankos, už kojos griebė, čiut spėjau pabėgti, gerai, kad batus buvau prisirišęs, tai nepamečiau...“
„Uždarė duris ir mes iš karto pradėjom žviegti. Paskui išlindo Drakula.“
Ir tik spėk dairytis, iš kurios pusės koks siaubūnas prisėlinęs reikalaus sielą atiduoti.
„Gaudo, laksto. Čiupinėja, ir gąsdina, ir rėkia. – Ir už plaukų paėmė.“
„Topinis pas mus yra skerdikas Džo su pjūklu, tai jis laukiamiausias, nuo vasaros visi rašinėja, ar bus, tai išduosiu paslaptį, kad net 4 atvykę yra“, – atskleidė Donatas Antonovas.
Siaubo parkai šiurpinančiomis lankytojus pramogomis vilios iki lapkričio pradžios.
Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.
Tekstą parengė tv3.lt praktikantė Aira Švagždytė.