Lietuvą galingai užklupus sniegui nenusileis ir magnetinė audra: štai ką reikia žinoti

Numatoma, kad aktyvumas bus gan aukštas, gali pasiekti 5 balus – ribą, kai poveikį gali pajusti jautresni asmenys.
Paaiškėjo, ar nurimo magnetinė audra
Meteoagent.com duomenimis, šiandien, lapkričio 26 dieną, magnetinio lauko aktyvumas pasieks 5 balus.
Rytoj, lapkričio 27-ąją, aktyvumas sumažės, bet nežymiai – iki 4,7 balų.
Penktadienį, lapkričio 28 d., numatomas dar kiek mažesnis aktyvumas, jis turėtų siekti 4 balus.
Pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) artimiausių trijų dienų prognozę, artimiausiomis dienomis 5 balai nebus pasiekti.
Prognozuojama, kad šiandien aktyvumas daugiausiai sieks 4,67 balus, maždaug toks laikysis visą parą – sumažės tik iki 4,33 balų.
Ketvirtadienį aktyvumas svyruos kiek stipriau – daugiausiai pasieks 4,67 balus, mažiausiai nukris iki 3,67 balų.
Penktadienį numatomas kiek silpnesnis aktyvumas, jis kis nežymiai, svyruos nuo 3,67 iki 4 balų.
Magnetinių audrų poveikis sveikatai
Specialistai įspėja, kad didesnė rizika susidurti su magnetinių audrų poveikiu kyla ir turintiems antsvorio, vyresnio amžiaus asmenims, taip pat turintiems psichologinių problemų.
Prasidėjus magnetinėms audroms, galite pajusti šiuos simptomus:
- galvos svaigimas;
- galvos skausmas;
- pykinimas;
- aukštas kraujospūdis ir karščiavimas;
- stiprus silpnumas;
- didelis mieguistumas;
- raumenų ir sąnarių skausmas;
- dirglumas;
- lėtinių ligų paūmėjimas.
Pastebima, kad vienas dažniausiai pasitaikančių simptomų yra galvos svaigimas ir skausmas. Bendrai tai – dažnas sveikatos nusiskundimas, su kuriuo susiduria tūkstančiai žmonių.
Kartais galvos skausmas – ženklas, kad gėrėme per daug vandens ar prastai miegojome, tačiau kartais nė nesusimąstome, kad tai gali būti rimtesnės ligos užuomina.
Kaip anksčiau naujienų portalui tv3.lt pasakojo vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Ieva Sauserytė, galvos skausmų rūšių yra daugiau nei pusantro šimto, tad svarbu atskirti, kada galime išsisukti su stikline vandens ir poilsiu, o kada būtina skubiai kreiptis į medikus.
„Galvos neskauda šiaip sau – tai ženklas, kad kažkas mūsų organizme vyksta ne taip“, – pabrėžė I. Sauserytė.
Pasak vaistininkės, jei skausmo priežastis aiški – pavyzdžiui, dehidratacija – problema dažniausiai išsprendžiama išgėrus vandens ir elektrolitų.
Tačiau jei skausmas kartojasi, yra labai stiprus ar jį lydi papildomi simptomai, tokie kaip mirgėjimas akyse, karščiavimas, vėmimas, kūno tirpimas, reikėtų nedelsti ir kreiptis į šeimos gydytoją ar vaistininką.
Kasdienės galvos skausmo priežastys
I. Sauserytės teigimu, galvos skausmas dažnai užklumpa netikėtai – ir ne visada dėl akivaizdžių priežasčių.
Dažniausi kaltininkai:
- įtampos skausmas dėl streso, nerimo ar intensyvaus darbo grafiko;
- miego trūkumas;
- ilgas laikas prie ekranų;
- per mažas vandens kiekis organizme;
- peršalimas, gripas, sinusitas ar kitos infekcijos;
- kraujospūdžio ar širdies ritmo svyravimai.
„Vanduo yra labai reikalingas tinkamam smegenų funkcionavimui ir kraujagyslių darbui – jo trūkumas tikrai dažnai sukelia galvos skausmą“, – akcentavo vaistininkė.
Pasak I. Sauserytės, jei žmogus galvos skausmą patiria kelis kartus per savaitę, o poilsis, vanduo ar nereceptiniai vaistai nepadeda, tai signalas pasikonsultuoti su gydytoju.
Vis tik jei jus kamuoja galvos skausmas, pirmasis klausimas, pasak vaistininkės, visada turėtų būti: „Ar pakankamai gėrėte vandens?“
Taip pat verta skirti laiko poilsiui, meditacijai ar atsipalaidavimo pratimams. Jei skausmas trukdo kasdienei veiklai, gali padėti nereceptiniai analgetikai – paracetamolis, aspirinas ar ibuprofenas.
I. Sauserytė minėjo, kad galvos skausmą gali sušvelninti ir tam tikri maisto papildai – magnis, vitaminas B2, kofermentas Q10 – bei vėsūs kompresai ant kaktos.
