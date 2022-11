Lėktuvo keleiviai liko sukrėsti: 50-metis mirė skrydžio metu

Pranešama, kad mirė į Londoną iš Kipro „EasyJet“ lėktuvu skridęs vyras. Pastebėjus skrydžio metu nereaguojantį į aplinką keleivį, buvo pradėti skubūs bandymai jį gaivinti naudojant defibriliatorių. Deja, tačiau bandymai atgaivinti vyrą buvo nesėkmingi.

Teigiama, kad aplinkiniai keleiviai susirūpino vyro sveikata po to, kai pastebėjo, kad tamsiaplaukis keliautojas, kuriam buvo apie 50 metų skrydžio metu nepabudo.

Įgulos profesionalumas

„Daily Star“ teigia, kad anoniminis šaltinis gyrė „EasyJet“ lėktuvo įgulą, kuriai teko susitvarkyti su nutikusia nelaime. Atsiradus avarinei situacijai vadovavo jaunas stiuardas.

Kalbėdama apie įvykį, lėktuve buvusi moteris pasakojo: „Jis puikiai pasielgė. Situacija iš tiesų buvo be galo sudėtinga, tačiau lėktuvo įgulą ją sprendė nepaprastai ramiai ir profesionaliai.“

Skrydis EZY8454 buvo pilnas poilsiautojų, kurie skrido atgal į Londoną iš saulėtojo Kipro. Teigiama, kad lėktuvas vietos laiku pakilo 14.20 val., o nerimas dėl vyro gerovės kilo apie 15.40 val.

Ištikus nelaimei „EasyJet“ keleivių salono įgula pasiteiravo, ar tarp keliautojų yra bent vienas sertifikuotas gydytojas ar paramedikas. Du žmonės nedvejodami pakėlė rankas, kad galėtų pasiūlyti pagalbą, tačiau, deja, nė vienas negalėjo pasiūlyti daugiau nei įgulos pirmosios pagalbos žinios.

Kuomet slaugytoju prisistatęs vyras pasiteiravo įgulos nario, ar keleivis dar kvėpuoja, akivaizdžiai drebantis stiuardas jį nuliūdino atsakydamas: „Mes nieko negalime daugiau jums pasakyti, pone.“

Sunerimus dėl vyro sveikatos, šalia sėdėjusiam keleiviui buvo pasiūlyta pakeisti vietą. Kai vyras sutiko tai padaryti, į 18 eilę buvo atvežtas defibriliatorius, su kuriuo įgulos nariai pradėjo žmogaus gaivinimą.

19-oje eilėje sėdinčioms moterims taip pat buvo pasiūlyta pakeisti vietas, tad jos neprieštaraudamos taip ir padarė.

Reiškia užuojautą

Kuomet vyro mirtis buvo patvirtinta, įgula meistriškai ėmėsi keleivio bagažo paieškos. Be to, lėktuvui skrendant virš Prancūzijos, skrydžio kapitonas patvirtino, kad įvyko medicininis incidentas, dėl to paprašė visų keleivių elgtis oriai su mirusiuoju.

Nusileidę Getviko oro uoste, lėktuvo keleiviai kurį laiką dar turėjo palaukti lėktuve, kol sulaukė greitosios pagalbos medikų, kurie galėtų įlipti į lėktuvą ir konstatuoti keleivio mirtį, rašoma mirror.co.uk.

„EasyJet“ atstovas „Mirror“ sakė: „EasyJet“ gali patvirtinti, kad, deja, lapkričio 17 dieną, skrydžio EZY8454 metu iš Kipro į Londoną, mirė keleivis. Keleivių ir įgulos gerovė visada yra didžiausias „EasyJet“ prioritetas.

Mūsų įgula yra apmokyta reaguoti į medicinines problemas ir skrydžio metu padarė viską, kas įmanoma. Mūsų mintys yra su mirusio kliento šeima ir draugais, todėl šiuo sunkiu metu siūlome paramą ir pagalbą.“