Kuo serga vilnietė, 18 metų nesuprato net medikai: įspėja visus

18 metų – tiek laiko truko vilnietės Marijos Sakaitienės prastos savijautos ir per kūną migruojančių skausmų priežasties paieškos. Per tiek metų ji aplankė kone visus įmanomus skirtingų sričių specialistus, tačiau visada sulaukdavo to paties atsakymo: „Esate sveika“.