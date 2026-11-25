„Swedbank“ iniciatyva atliktas tyrimas parodė, kad siekdamas sušildyti namus maždaug kas septintas šalies gyventojas yra patyręs pavojingą situaciją.
„Praėjusį rudenį ir žiemą dėl šildymo įrenginių bei prietaisų sukeltų nelaimių gyventojams atlyginome 300 000 eurų nuostolių. Tokiais atvejais žala gali neapsiriboti elektriniu radiatoriumi ar krosnele – ugnis ir dūmai apgadina patalpas ir baldus.
Todėl net ir laiku pastebėjus pavojų bei sustabdžius ugnies plitimą, būstui sutvarkyti gali prireikti nemažų išlaidų“, – sako Laimonas Garbenčius, minėto banko draudimo bendrovės Klientų aptarnavimo ir žalų administravimo departamento vadovas.
Minėtos draudimo bendrovės duomenimis, praėjusį rudenį ir žiemą vidutinė žala, kurią sukėlė židinių, krosnelių, elektrinių šildytuvų ar kitų šildymo prietaisų naudojimas, siekė 8 000 eurų. Didžiausia žala sudarė 50 000 eurų, kai dėl gaisro buvo apgadintas klientų būstas, patalpos pasidengė suodžiais, apdegė sienos, lubos, baldai ir kitas namų turtas.
Dūmai ir degėsių kvapas – dažniausi pavojaus ženklai
Šildant namus, nelaimę dažniausiai išdavė dūmai, smilkimas ar degėsių kvapas – su tuo susidūrė maždaug kas ketvirtas (26 proc.) pavojingą situaciją patyręs gyventojas. Kibirkščiavimą, trumpąjį jungimą ar kitus elektros sutrikimus pastebėjo 23 proc., o perkaitusį prietaisą ar įrenginį – kas penktas (21 proc.).
Dalį gyventojų apie pavojų perspėjo dūmų ar smalkių detektorius (17 proc.), dar 16 proc. patys pajuto dujų kvapą ar įtarė jų nuotėkį. Beveik kas dešimtas (9 proc.) susidūrė su gerokai grėsmingesne situacija, kai pastebėjo liepsną ar kilo gaisras.
„Degėsių kvapas ar kibirkščiavimas įspėja apie gedimą dar prieš kylant gaisrui. Tačiau kartais prietaisas vis tiek toliau veikia, tad kyla pagunda juo naudotis ir patikrą atidėti. Vis dėlto, tai pastebėjus, svarbu prietaiso nebenaudoti, kol specialistas nustatys ir pašalins sutrikimo priežastį“, – sako L. Garbenčius.
Daliai gyventojų prireikė ugniagesių pagalbos
Dalis pavojingų situacijų naudojant šildymo įrenginius ar prietaisus baigėsi tik išgąsčiu, tačiau kiti gyventojai nukentėjo labiau: apdegė būstas ir daiktai arba aprūko sienos.
Tyrimo duomenimis, 6 proc. visų apklaustųjų yra susidūrę su šildymo įrenginių sukeltu pavojumi, su kuriuo susitvarkė patys ir žalos išvengė.
Dar 6 proc. išsivertė be ugniagesių pagalbos, tačiau jų būstas ar daiktai nukentėjo. Įvykį, per kurį buvo apgadintas turtas ir teko kviesti ugniagesius, patyrė 2 proc. gyventojų.
Anot eksperto, tokias nelaimes sukelia netvarkingi šildymo įrenginiai arba netinkamas jų naudojimas. Nevalytuose dūmtraukiuose gali užsidegti susikaupę suodžiai, o per arti šildytuvo esantys baldai ar užuolaidos – įkaisti ir užsiliepsnoti. Naudojant elektrinius šildytuvus riziką didina ir netvarkingi elektros lizdai bei į vieną ilgintuvą sujungti keli galingi prietaisai.
„Net jei gyventojams pavyko patiems užgesinti liepsną ar laiku išjungti perkaitusį šildytuvą, tuo rūpesčiai neturėtų baigtis. Svarbu išsiaiškinti priežastis – ar sugedo pats įrenginys, ar netvarkinga elektros instaliacija, ar prietaisas buvo netinkamai naudojamas“, – sako L. Garbenčius.
Ką svarbu prisiminti šildant namus?
Šildymo įrenginių priežiūra svarbi visą šildymo sezoną. Kūrenant krosnį ar židinį būtina reguliariai valyti dūmtraukius, o pastebėjus įtrūkimų ar nesandarumų – kreiptis į specialistus.
Šalia ugnies šaltinio nereikėtų laikyti malkų ar kitų degių daiktų, o degančios krosnies ar židinio palikti be priežiūros. Pravartu reguliariai patikrinti, ar veikia dūmų detektoriai.
Elektrinį šildytuvą reikėtų statyti atokiau nuo užuolaidų ar baldų, neuždengti ir ant jo nedžiovinti drabužių. Taip pat svarbu vengti kelių galingų prietaisų jungimo į vieną ilgintuvą.
Pažeistas laidas ar kaistantis kištukas – ženklas, kad prietaisą reikia nedelsiant išjungti iš elektros tinklo ir patikrinti.
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