Įspėja visus apie pavojų – 1 klaida ir galite visko netekti

Apie tai laidoje pasakojo kaminkrėtys Tadas Lagunovičius.
Tai pats darbymetis, kaip suprantu, kaminkrėčiams, ar ne?
T. Lagunovičius: Jau truputėlį į pabaigą tas darbymetis, bet darbų tikrai netrūksta. Tie žmonės, kurie truputėlį susivėlino su valymais, tai dar vis laukia, kaip sakoma. Tai darbymetis dar tęsiasi.
Bet šiaip žmonės kreipiasi profilaktiškai? Ar dažnai būna tokių, kurie jau iš nevilties, kad „pečiukas“ taip dūmina, tiesiog susiranda, skambina ir prašo, kad atvyktumėte čia ir dabar?
T. Lagunovičius: Šiaip kiek dabar devynerius metus dirbu šitą darbą, tai vis daugiau žmonių jau atlieka profilaktiką. Kas du kartus per metus prasivalo, kas kartą per metus prasivalo. Bet dar daug žmonių yra tokių, kurie bando kurti, dūmai veržiasi pro dureles, o ne pro kaminą, ir tada jau skambina pagalbos varpais, kaip sakoma.
Kokios krosnys populiariausios?
Kas per „pečiukai“ pas žmones? Tie kokliniai židiniai, krosnys ar labai įvairūs mechanizmai, kuriais žmonės vis dar šildosi kietuoju kuru?
T. Lagunovičius: Tikrai labai įvairių yra. Šiaip kiek dirbu, tai dažniausia krosnis yra ta, kuri iš koklių būna pastatyta. Tai čia turbūt dažniausiai valomas kaminas, pati krosnis valoma. Žinoma, dabar labai išpopuliarėjo granuliniai katilai. Tai čia irgi toks populiarėjantis, labai daug jų yra.
Granuliniai katilai irgi? Juos irgi reikia prižiūrėti, nes jie atrodo tokie jau naujų technologijų, turi visai kitokią galią ir paskirstymą, dažnai būna tikrai aukštą energetinę klasę turinčiuose namuose, bet jie irgi reikalauja to kaminkrėčio darbo, ar ne?
T. Lagunovičius: Taip, žinoma. Viskas priklauso, kaip ir su kitais katilais, nuo žmogaus. Jeigu žmogus kūrena granulėmis ir jos yra sertifikuotos, normalios, geros granulės, tai tas užsinešimas yra tikrai minimalus ir užtenka paprasto žmogaus valymo. Svarbiausia granulinį katilą prižiūrėti, kad jis būtų valomas reguliariai. Tada kaminas labai minimaliai užsineša.
Dažniausiai žmonių daromos klaidos
Kalbant apie tai, ką žmonės kūrena, kur didžiausias klaidas daro?
T. Lagunovičius: Didžiausias klaidas daro, matyt, taupydami. Šlapios malkos nespėja išdžiūti, kūrena šlapiomis malkomis, žema temperatūra, dėl to atsiranda derva, užsinešimas ir labai kenkia pačiam katilui ir kaminui. Nes ta derva yra rūgštis ir graužia viską. Degimai, kai vyksta kamine, tai irgi ta derva dega. Tai reikia jų vengti. Tie du aspektai – žema temperatūra ir šlapios malkos. Tai reikėtų jų vengti.
Dėl ko dažniausiai kyla gaisrai?
O dėl ko kyla gaisrai? Dėl ko galėtų kilti gaisras?
T. Lagunovičius: Nuo susikaupusių suodžių. Jeigu kaminas yra neprižiūrimas, tai labai didelis pavojus, kad užsidegtų pats kaminas. Ir dažnai susiduriu, kad kaminai patys būna tikrai ne pirmos jaunystės ir jie būna nesandarūs. Tai po to gali nutikti nelaimė, kad ir visi namai gali užsidegti.
Bet, pavyzdžiui, įdėklas kamine padeda nuo to saugotis, ar ne? Vis tiek kažkoks atnaujinimas yra įdėklas?
T. Lagunovičius: Vienareikšmiškai. Tai irgi, atvažiuojame pas žmogų, valome, žiūrime, labai pasimato visos bėdos. Jeigu matau, kad jau reikia to įdėklo, tai tikrai rekomenduoju jį įsidėti. Bet, žinoma, yra tų situacijų, kai viskas tvarkoje ir nereikalingas tas įdėklas, jeigu kaminas geros būklės. Nes įdėklas dedasi tada, kada kaminas yra prastos būklės.
Seniausia krosnis
Kokią seniausią krosnį esate valęs?
T. Lagunovičius: 1919 metų, Jonavos rajone.
Kaip ji vis dar kūrenama šiai dienai?
T. Lagunovičius: Taip, žinokit, čia prieš kelerius metus buvo, valiau, pradėjau valyti, nes dabar kas metus važiuoju aš ten. Tai tikrai nustebau, nuotraukas dariausi. Ir kaip yra išlaikytas tas pats kaminas, ta pati senelė koklinė, 100 metų stovi ir puikiausiai funkcionuoja. Tai labai nustebino ir labai džiugina, kad šitiek laiko išsilaikė ir dar puikiausiai funkcionuoja.
Kokie yra pagrindiniai stereotipai apie kaminkrečius?
Jūs pats kaip kaminkrėtys, bet pasižiūrėjus jūsų socialinius tinklus, gana išmanus kaminkrėtys. Kokie yra šito darbo stereotipai? Aišku, turbūt tai yra vis dėlto purvinas darbas, ar ne?
T. Lagunovičius: Tikrai taip. Jau socialiniuose tinkluose, kas pasižiūrėtų, tai tikrai mato mano veidą ir aš pats koks būnu murzinas. Nes tikrai esu atsidavęs darbui, tai tikrai tenka ir tą pačią galvą įkišti į kaminą ir į „pečių“. Tai tikrai išsipurvini.
Šiuolaikinės technologijos padeda ar ne?
T. Lagunovičius: Žinoma, tai aš gumines pirštines deduosi, darbines pirštines. Tai tikrai saugausi, aišku, ir kaukes deduosi, visos apsaugos priemonės tikrai yra naudojamos. O įrankiai tai tikrai labai palengvina darbą, nes tikrai yra tų situacijų, kur su paprastu šepečiu tu tikrai neišvalysi.
Tai aš dirbu rotoriniu būdu, kaminų valymas vyksta rotoriniu būdu. Akumuliatorinis suktukas išsuka šepetį, tai pasirenki šepetį. Yra trijų rūšių. Atvažiavęs visą laiką pasižiūri pagal užsinešimą ir naudoji tą šepetį. Ir galiausiai tu padarai 100 procentų, kartais 110 procentų, kaip sakau, tą valymą, kad tikrai būna gerai.
Yra tų išskirtinių atvejų, žinoma, kada kaminas yra prastos būklės. Valant pamatai, kad pradeda byrėti cementas, plytų gabaliukai, tai jau tada valai tiek, kiek leidžia kaminas. Žinoma, visą laiką informuoju žmogų, kokia situacija ir kad negaliu aš padaryti taip, kad viskas būtų, kaip aš mėgstu, – tobulai.
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