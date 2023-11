Kriketo žvaigždė pranešė apie sūnaus mirtį: jo žodžiai veria širdį

41 metų F. Ahmedas ir jo žmona birželio mėnesį susilaukė antrojo vaiko, tačiau mažylis turėjo nuolatinių sveikatos problemų.

Mažylis mėnesių mėnesius praleido Melburno karališkojoje vaikų ligoninėje, bandyta nustatyti sveikatos problemų priežastis, tačiau pirmadienį F. Ahmedas pranešė liūdną žinią – jo sūnus mirė.

„Iki susitikimo, mano mažasis angeliuk. Deja, po ilgos kovos mano mažasis sūnelis pralaimėjo skaudžią ir sunkią kovą.

Tikiu, kad dabar esi geresnėje vietoje, mums tavęs labai trūks. Tikiuosi, kad niekam niekada neteks patirti tokio skausmo“, – rašė jis prie dviejų mažylio nuotraukų, kuriomis pasidalino socialiniuose tinkluose.

Ankstesniame interviu „Cricket Australia“ F. Ahmedas apibūdino savo sūnaus kovą kaip „sunkų laikotarpį“.

„Kiekvieną dieną jis auga, o kaulai ir sąnariai tampa vis standesni. Mes nežinome, kas bus toliau. To nežino ir gydytojai. Situacija išties sunki. Palengvėtų, jei žinotume, kas jam. Dėl to labai skauda širdį“, – sakė jis.

Prieš du mėnesius, mažyliui pagaliau pasiekus trijų kilogramų svorį, kūdikiui buvo atlikta žandikaulio ir liežuvio korekcijos operacija, kad būtų lengviau kvėpuoti, rašo dailymail.co.uk.

„Tai labai netikėta. Tu jaudiniesi, džiaugiesi vaiko gimimu, o tada staiga atsiduri tamsioje duobėje ir nežinai, ko tikėtis.

Mūsų gyvenimas visiškai pasikeitė. Kiekvieną rytą vos atsibudę ruošiamės vykti į ligoninę. Tada vakare grįžtame. Tai viskas – tokia mūsų kasdienybė“, – atviravo kriketo žaidėjas.

انااللہ وانا الیہ راجعو ن

Till we meet again my little angel 💔,

Unfortunately after a long struggle my little man has lost the painful & tough fight, I believe you are in a better place,we will miss you so much💔,

I hope no one ever goes through this pain,

Request for Prayers 🤲🏽 pic.twitter.com/cpAn29Wvnf