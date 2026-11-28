Šiandien, lapkričio 28 dieną, Kretingoje įžiebta kalėdinė eglutė.
Kretingoje įžiebta kalėdinė eglutė
Atsiųstame pranešime spaudai buvo rašoma, kad šeštadienio vakarą Kretingoje, Rotušės aikštėje, šventinio renginio „Kalėdų šviesa. Laukimas, kuris mus jungia“ metu sužibo pagrindinė Kretingos miesto eglė.
Jau penkerius metus iš eilės Kretingoje dabinama pačių gyventojų dovanojama natūrali žaliaskarė. Šiemet apie 11 metrų aukščio Kalėdų medį miestui dovanojo kretingiškė Adelės Beniušytė su šeima.
Kretingos Kalėdų eglė padabinta 15 tūkst. lempučių girlianda, LED blykstėmis bei 150 sidabrinės ir auksinės spalvos rutulio formos žaisliukų. Šiemet išskirtinai papuoštos ir eglės prieigos. Jų puošybos tema – istorinė Kretinga (Karolštatas) su miesto rotuše.
Kretingos žaliaskarė sužibo šventinio renginio „Kalėdų šviesa. Laukimas, kuris mus jungia“ metu: kartu su Kalėdų Seneliu, Justinu Lapatinsku ir Kretingos kultūros centro kolektyvais. Iš viso scenoje šventinį vakarą pasirodė net 100 dainininkų, šokėjų bei kitų artistų.
Šeštadienį Kretingoje sutvisko ir skveras greta Rotušės aikštės, kurio centre šiemet įrengtas didžiausias Lietuvoje žibintas. Medžio meistro Jono Ligeikio pagaminto žibinto aukštis siekia 2 metrus ir 1 centimetrą, plotis – 1 metrą ir 6 centimetrus, o svoris – 53 kilogramus.
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