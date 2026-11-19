Apie kitus ligos požymius specialistas taip pat ragina kalbėti daugiau, nes kai kuriuos jų žmonės linkę palaikyti įprastais virškinimo sutrikimais.
„Žmonės stemplės vėžį dažniausiai sieja su rijimo sunkumais, tačiau yra ir kitų, ne tokių akivaizdžių simptomų. Užsitęsusių virškinimo sutrikimų ar neįprastų, nepraeinančių organizmo pokyčių nereikėtų automatiškai nurašyti įprastiems negalavimams“, – sakė specialistas.
1. Nepraeinantis žagsulys
Įprastas žagsulys retai kelia susirūpinimą, tačiau ilgai trunkantis žagsėjimas kartais gali pasireikšti sergant stemplės vėžiu.
Tiesa, kaip atskiras simptomas jis pasitaiko retai, todėl svarbu atkreipti dėmesį ir į kitus organizmo pokyčius.
2. Nuolat pasikartojantis rėmuo
Dažnai pasikartojantis rėmuo ir rūgšties refliuksas, kurie nepraeina taikant įprastą gydymą, turėtų būti įvertinti gydytojo.
Ilgalaikis rūgšties refliuksas taip pat gali būti susijęs su Bareto stemple – būkle, didinančia stemplės vėžio riziką.
3. Jausmas, kad maistas stringa gerklėje
Pasunkėjęs rijimas, mediciniškai vadinamas disfagija, yra vienas svarbių įspėjamųjų požymių.
Iš pradžių žmogui gali būti sunku nuryti kietą maistą, vėliau gali atsirasti skausmas ar diskomfortas ryjant.
4. Nepaaiškinamas svorio kritimas
Jeigu svoris krinta nekeičiant mitybos ar fizinio aktyvumo įpročių, verta išsiaiškinti priežastį.
Nepaaiškinamas svorio mažėjimas gali būti susijęs su stemplės vėžiu, ypač jeigu kartu pasireiškia rijimo sunkumai ar užsitęsę virškinimo sutrikimai.
5. Nepraeinantis kosulys arba užkimęs balsas
Ilgai trunkantis kosulys ar balso pokyčiai taip pat kartais gali būti susiję su šia liga.
Nors tokius simptomus gali sukelti daugybė kitų sveikatos sutrikimų, užsitęsusio kosulio ar nepraeinančio užkimimo nereikėtų ignoruoti.
Kodėl svarbu ligą nustatyti kuo anksčiau?
Dr. Jiri Kubesas pabrėžia, kad vienas žagsulio epizodas ar kartais pasireiškiantis rėmuo tikrai nereiškia vėžio. Dažniausiai šiuos simptomus sukelia kitos būklės.
Vis dėlto žmonės turėtų stebėti pokyčius, kurie užsitęsia, yra jiems neįprasti arba laikui bėgant stiprėja. Ypač svarbu nedelsti pajutus rijimo sunkumų.
„Ankstyvosios diagnostikos pažanga džiugina, tačiau ne mažiau svarbus ir žmonių informuotumas. Norime, kad žmonės kreiptųsi patarimo, kai jaučia, jog kažkas negerai, o ne lauktų, kol simptomai taps sunkiai ignoruojami“, – teigė onkologas.
Jungtinės Karalystės nacionalinė sveikatos tarnyba (NHS) pataria kreiptis į šeimos gydytoją, jeigu sunku ryti, be aiškios priežasties krinta svoris arba rėmuo vargina beveik kasdien ir tęsiasi tris savaites ar ilgiau.
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