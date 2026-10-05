Kepenų vėžį gali išduoti 1 nekaltas simptomas: nenumokite ranka

Nacionalinė Jungtinės Karalystės sveikatos tarnyba (NHS) nurodo, kad dešiniojo peties skausmas gali būti vienas iš kepenų vėžio simptomų. Vis dėlto vien tik peties skausmas tikrai nereiškia, kad žmogus serga vėžiu. NHS pabrėžia, kad tokį simptomą gali sukelti daugybė kitų, kur kas dažnesnių priežasčių. Tačiau jeigu skausmas atsiranda kartu su kitais neįprastais simptomais, jo ignoruoti nereikėtų, rašoma mirror.co.uk.
Kodėl gali skaudėti petį, jei problema – kepenyse?
Kepenys yra viršutinėje dešinėje pilvo dalyje, todėl iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti keista, kaip su šiuo organu susijusi problema galėtų sukelti skausmą petyje.
Tai galima paaiškinti vadinamuoju peradresuojamuoju skausmu. Jis atsiranda tuomet, kai problema vienoje kūno vietoje sukelia diskomfortą kitoje dėl bendrų nervų sistemos takų.
Panašus reiškinys gali pasireikšti ir kitais atvejais. Pavyzdžiui, kaklo problemos kartais sukelia galvos skausmą, o klubo sutrikimai gali būti jaučiami kaip kelio skausmas.
NHS nurodo, kad kepenims padidėjus jos gali pradėti spausti arba dirginti aplinkinius nervus. Augant navikui, gali būti paveikti nervai, susiję su peties sritimi, todėl smegenys skausmo signalą gali interpretuoti kaip kylantį iš peties ar srities šalia mentės.
„Cancer Research UK“ taip pat aiškina, kad padidėjusios kepenys gali dirginti su pečiu susijusius nervus ir sukelti peradresuojamąjį skausmą.
Kokie dar simptomai gali išduoti kepenų vėžį?
Kepenų vėžys ankstyvose stadijose ne visada sukelia aiškius simptomus. Dėl to kai kurie požymiai gali būti pastebimi tik ligai progresuojant.
NHS nurodo, kad tarp galimų kepenų vėžio simptomų yra:
- akių baltymų ar odos pageltimas – gelta;
- odos niežėjimas;
- tamsesnis šlapimas;
- šviesesnės nei įprastai išmatos;
- apetito praradimas;
- neplanuotas svorio kritimas;
- nuolatinis nuovargis arba energijos trūkumas;
- bendra bloga savijauta;
- į gripą panašūs simptomai;
- gumbas ar patinimas dešinėje pilvo pusėje.
Taip pat gali atsirasti virškinimo sistemos sutrikimų. Žmogus gali jausti pykinimą, vemti, skųstis skausmu viršutinėje dešinėje pilvo dalyje arba dešiniajame petyje. Kai kuriais atvejais pasireiškia labai greitas sotumo jausmas valgant ar stiprus pilvo pūtimas, kuris nėra susijęs su maistu.
Pilvo apimties padidėjimas gali būti susijęs ir su ascitu – skysčių kaupimusi pilvo ertmėje. Augantis navikas gali didinti spaudimą kepenų venose, o skysčių gali daugėti ir tuomet, kai pažeistos kepenys nebegamina pakankamai albumino – pagrindinio kraujo baltymo.
Kepenų vėžys dažnai nustatomas ne pačioje pradžioje
Kepenys atlieka daugybę svarbių funkcijų – jos dalyvauja apdorojant maistines medžiagas ir padeda organizmui pašalinti toksines medžiagas. Kepenų vėžys gali prasidėti pačiose kepenyse arba į jas išplisti iš kito organo.
Ligos prognozė priklauso nuo daugybės aplinkybių: naviko tipo, dydžio, vietos, išplitimo bei bendros žmogaus sveikatos būklės.
„Cancer Research UK“ duomenimis, jau esanti kepenų liga yra reikšmingas kepenų vėžio rizikos veiksnys. Ji nustatoma didelėje dalyje hepatoceliulinės karcinomos atvejų ir dalyje tulžies latakų vėžio atvejų.
Kadangi kepenų vėžys ankstyvose stadijose ne visada sukelia aiškius simptomus, dalis atvejų nustatomi jau ligai pažengus. Dėl to specialistai ragina neatidėlioti vizito pas gydytoją, jei atsiranda naujų ar neįprastų simptomų.
Ypač svarbu atkreipti dėmesį į pokyčius žmonėms, kurie jau turi kepenų problemų, pavyzdžiui, cirozę. NHS rekomenduoja apie naujai atsiradusius simptomus arba pablogėjusią jau esamą būklę informuoti gydytoją.
Vien peties skausmas dar nereiškia vėžio
NHS pabrėžia, kad daugelis išvardytų simptomų yra labai dažni ir gali būti susiję su įvairiomis kitomis ligomis. Todėl vien dešiniojo peties skausmas nėra priežastis iš karto manyti apie kepenų vėžį.
„Daugelis šių simptomų yra labai dažni ir gali būti sukelti įvairių ligų. Jų atsiradimas nebūtinai reiškia, kad sergate kepenų vėžiu. Tačiau svarbu, kad juos patikrintų šeimos gydytojas“, – nurodo NHS.
„Cancer Research UK“ taip pat ragina pajutus tokius simptomus kreiptis į gydytoją. Organizacija pabrėžia, kad pirminis kepenų vėžys nėra dažna liga, todėl tokius simptomus gali sukelti ir kitos sveikatos problemos.
Vis dėlto jei simptomai nepraeina, kartojasi, stiprėja arba kartu atsiranda keli iš jų, jų ignoruoti nereikėtų. Anksti nustačius ligą, gydymo galimybės paprastai būna didesnės.
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