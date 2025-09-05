Kauno „Oktoberfeste“ – ne tik bavariškos melodijos, bet ir lietuviški šlageriai

Nuo „Rosamunde“ iki „Žemyn upe“
„Allegretto.Band“ repertuare dera klasikinės melodijos – „Kopūstų polka“, „Beim Kronenwirt“ (vestuvių valsas), visame pasaulyje garsi „Rosamunde“ – ir lietuviškos estrados hitai, tokie kaip „Vėl švieski man vėl“, „Žemyn upe“, „Ridigdo“. Pastaroji, pasirodo, yra praeito šimtmečio Miuncheno šlageris.
„Mes ją įtraukėme į repertuarą manydami, kad tai lietuviška daina. Tik vėliau sužinojome jos tikrąją kilmę – tai buvo labai nustebinęs atradimas“, – pasakoja Saulius Vasiliauskis, „Allegretto.Band“ lyderis.
Bavarijos princas Luitpoldas pastebi, kad muzika „Oktoberfeste“ – tai emocijos, kurios sujungia žmones, net jei jie kalba skirtingomis kalbomis.
„Populiarusis alaus himnas „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ ar tokios dainos kaip „Sweet Caroline“, „Atemlos durch die Nacht“ įtraukia visus. Žmonės pradeda linguoti, dainuoti, o po kelių akordų jau stovi ant suolų. Tai nėra koks nors surepetuotas pasirodymas – tai tikros lankytojų emocijos ir džiaugsmas“, – teigia jis.
Anot S. Vasiliauskio, per dvi festivalio dienas įprastai sugrojama mažiausiai 60 skirtingų muzikos kūrinių. „Be to, šventės metu sulaukiame ir dalyvių pageidavimų, kurių būna pačių įvairiausių ir kuriuos visuomet stengiamės išpildyti“, – teigia jis.
Tradiciniai šokiai – ne visiems, bet visur
„Oktoberfestas“ nėra tik apyniuoti gėrimai – tai bendrystė, muzika ir tradicijos. Man ypač patinka, kad Kauno šventėje yra šokių aikštelė, kur visi – ir jaunimas, ir vyresni – gali šokti kartu. Miunchene tokios prabangos nėra, visi šoka ant suolų ir stalų. Tai suteikia Kauno šventei savitumo, dėl kurio ji yra net pranašesnė už originalą“, – sako Bavarijos princas Luitpoldas.
Miuncheno „Oktoberfeste“ tradiciniai šokiai, tokie kaip Schuhplattler ar Ländler, dažniausiai atliekami tik per atidarymą ir profesionalių ansamblių.
„Šiuolaikinėje „Oktoberfesto“ kultūroje tradiciniai šokiai nėra pagrindinis akcentas – jie svarbesni mažesniuose, regioniniuose renginiuose, kur galima mokytis judesių ir įsitraukti į vietos tradicijas“, – pasakoja Jo Karališkoji Didenybė.
Lietuvoje, pasak jo, situacija kitokia.
„Čia daug daugiau vietos improvizacijai. Kauno „Oktoberfeste“ matau, kaip žmonės šoka polką poromis, rateliais, improvizuoja pagal šlagerius. To Miunchene nebepamatysi. Bet būtent ši laisvė ir erdvė padaro Kauno šventę unikalią“, – susižavėjimo neslepia Bavarijos princas Luitpoldas.
Bavariškų ir lietuviškų tradicijų samplaika
Anot S. Vasiliauskio, svarbiausi „Oktoberfesto“ elementai – muzika ir tradicinė apranga.
„Kai scenoje groja gyva kapelija, o žiūrovai vilki tradicinius bavariškus ar lietuviškus tautinius kostiumus, nuotaika garantuota. Princas net yra sakęs, kad lietuviškas tautinis kostiumas šioje šventėje atrodo taip pat įspūdingai kaip bavariškas“, – linksmybių akimirkas prisimena jis.
„Kiekviena šalis, kuri rengia „Oktoberfestą“, turėtų išlaikyti savo identitetą. Lietuvoje labai gražu matyti žmones su tautiniais kostiumais šalia tradicinių bavariškų drabužių. Tai rodo, kad ši šventė – ne tik vokiškos kultūros importas, bet ir vietos bendruomenės kūryba“, – sako Bavarijos princas Luitpoldas.
Didžiausia „Oktoberfesto“ scena Baltijos šalyse
Kauno „Oktoberfesto“ erdvė šiemet bus dvigubai didesnė nei pernai – 2 000 kv. m palapinėje bus įrengta 300 stalų su beveik 2,5 tūkst. sėdimų ir tiek pat stovimų vietų.
„Tai – masiškiausia bavariškų tradicijų šventė ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Taip pat tai vienintelis „Oktoberfestas“ Baltijos šalyse, turintis karališkosios šeimos partnerystę. Šventę organizuojame jau šeštus metus iš eilės ir kasmet ją tobuliname, tad galiu tik patikinti, kad joje dalyvių lauks tokia pat atmosfera, muzika ir skanūs valgiai kaip Miunchene, tik su lietuvišku prieskoniu“, – teigia bravoro Aludarystės kompetencijų centro koordinatorė Audronė Saulėnienė.
Ji priduria, kad Kaune kuriamas savitas bavariškas-lietuviškas „Oktoberfestas“, kur šokiai vyksta ne tik pagal „Kopūstų polką“, bet ir pagal Džordanos Butkutės ar kitus visiems gerai žinomus hitus.
„Tai tarsi dviejų kultūrų šventė vienoje vietoje. Svečiai iš Vokietijos dažnai sako, kad pas mus daugiau vietos, daugiau improvizacijos ir daugiau šypsenų. Labai kviečiame visus dalyvauti ir švęsti kartu – dalyvavimas šventėje kaip visuomet nemokamas, o norintys gali rezervuoti stalą sau ir draugams“, – kviečia A. Saulėnienė.
Kauno „Oktoberfestas“ vyks rugsėjo 19 ir 20 d. „Volfas Engelman“ bravoro vidiniame kieme, M. K. Čiurlionio g. 5. 19 d. svečiai laukiami nuo 17 val., koncerto pradžia – 18 val. 20 d. durys atidaromos 16 val., o į „Oktoberfesto“ palapinę bus galima patekti nuo 17 val. Renginyje gali dalyvauti asmenys nuo 20 metų. Bilietų skaičius labai ribotas.
