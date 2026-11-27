Prie Kauno Kalėdų eglės kūrybos po kelerių metų pertraukos sugrįžusi menininkė Jolanta Šmidtienė su komanda dėlioja paskutinius šventinės kompozicijos akcentus. Penkiolikos metrų aukščio žaliaskarę apgaubs balti, iš perdirbtų stalo teniso kamuoliukų sukurti nėriniai. Juose tarp klasikinių ornamentų bus galima įžvelgti angeliukų, paukštelių, arkliukų bei gyvybės medžio motyvus.
Penkiolikos metrų aukščio žaliaskarę apgaubė balti žiemos nėriniai, kuriems sukurti prireikė net 38 tūkst. perdirbtų stalo teniso kamuoliukų. Šiemet eglute bus galima grožėtis ir iš vidaus – aplink jos kamieną įkomponuota dvylika baltų kėdžių, simbolizuojančių metų mėnesius.
„Mėgstu eglutę kurti, o ne tiesiog ją puošti, todėl šių metų užduotis man buvo nemenkas iššūkis. Norėjome išsaugoti natūralų gyvos eglės grožį, tik švelniai prie jos prisiliesti žiemos nėriniais. Kūryboje ne viskas vyksta taip, kaip suplanuoji – teko keisti pirminį sumanymą, tad mano nykštukai negailėjo bemiegių naktų, kol mažyčiai elementai susijungė į močiutės nertas snaiges primenančius ornamentus. Man eglutė neprivalo būti pati didžiausia ar įspūdingiausia – ji turi džiuginti, kviesti žmones sustoti, prisėsti ir pabūti kartu“, – pasakojo Kauno Kalėdų eglės kūrėja Jolanta Šmidtienė.
Scenoje atgis kalėdinė pasaka
Penktadienio vakarą Rotušės aikštė taps didžiulės kalėdinės pasakos scena. Į Kalėdų Senelio rengiamą stebuklų puotą susirinkę elfai, fėjos, nykštukai ir kiti personažai atneš ypatingas dovanas, priminsiančias apie šventiniame šurmulyje neretai pamirštamus dalykus – artumą, bendrystę, dalinimąsi ir vaikišką tikėjimą stebuklais.
Žiūrovų lauks teatralizuoti muzikiniai pasirodymai, komiškos situacijos, šokiai bei įspūdingi šviesų ir garso efektai. Scenoje pasirodys Paulina Paukštaitytė, Evgenya Redko, Gabrielius Vagelis, Ovidijus Vyšniauskas su sūnumi Adomu, Inga Jankauskaitė, Lina Rastokaitė, Egidijus Sipavičius, grupė „Pikaso“ ir kiti atlikėjai.
„Ruošiame dviejų valandų reginį, kuriame nuskambės net 20 dainų. Šventę ves trys aktorių įkūnyti pasakų personažai, kurių kuriamose situacijose, tikimės, kiekvienas žiūrovas atpažins dalelę savęs. Daug dėmesio skiriame scenografijai – scenoje kuriame tikrus Kalėdų Senelio namus su sofa, lova, stalu ir eglutėmis. Įrengiame laiptus, kuriais nusileis atlikėjai, pasitelksime didžiulius ekranus. Norime, kad žiūrovai ne tik stebėtų koncertą, bet ir pasijustų šios pasakos dalimi“, – pasakojo koncertą organizuojančios agentūros vadovė Gintarė Kreipavičiūtė
Negalintys atvykti į Rotušės aikštę eglutės įžiebimo šventę galės stebėti tiesiogiai per TV3 televiziją.
Kalėdinis šurmulys dviejose aikštėse
Eglutės įžiebimas duos startą visam šventiniam laikotarpiui Kaune. Šiemet kalėdinė nuotaika sklis iš dviejų miesto aikščių.
„Kaunas rimtai nusiteikęs švęsti Kalėdas. Išgirdome miestiečių norą šventėmis džiaugtis ir Rotušės, ir Vienybės aikštėse, tad sujungėme šias erdves į vientisą kalėdinį maršrutą. Atnaujinome tiltų, įkalnių bei gatvių dekoracijas. Pasisėmę idėjų iš didžiųjų pasaulio miestų, puošybos sprendimus pritaikėme savitam Kauno charakteriui, išlaikydami Art Deco stilistiką. Tikiu, kad šiemet Kalėdos Kaune bus jaukios ir šviesios“, – sakė Kauno vicemeras Mantas Jurgutis.
Rotušės aikštėje lankytojus pasitiks jaukūs mediniai nameliai, šventiniai skanėstai ir Kalėdų Senelio rezidencija. Vienybės aikštėje įsikurs modernesnis Kalėdų miestelis su stikliniais kupolais bei ledo čiuožykla. Šventiniu laikotarpiu mažųjų lauks kalėdinis traukinukas, karuselė, edukacijos, o aktyvaus laisvalaikio mėgėjai bus kviečiami leistis į kalėdinį orientacinį žaidimą.
„Šiemet Kalėdos Kaune vyks kiekvieną dieną, o veiklų atras kiekvienas šeimos narys. Mums svarbu, kad šventinės pramogos būtų prieinamos visiems, todėl edukacijos, koncertai, pasivažinėjimai kalėdiniu traukinuku – nemokami. Mažieji galės išsiųsti laišką Kalėdų Seneliui, o suaugusieji – pasidalyti palinkėjimu. Juk gražiausia, ką galime sukurti per šventes, – daugiau progų šeimoms praleisti laiką kartu“, – sakė Kauno miesto savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė.
Siekiant užtikrinti šventės dalyvių saugumą, eglutės įžiebimo vakarą bus atidžiai stebimi lankytojų srautai. Pasiekus maksimalų saugų žiūrovų skaičių, patekimas į Rotušės aikštę bus ribojamas. Šventę bus galima stebėti ir Kauno pilies automobilių stovėjimo aikštelėje įrengtame ekrane. Organizatoriai ragina iš anksto įvertinti galimybes dalyvauti renginyje ir primena, kad kalėdinės erdvės lankytojų lauks visą šventinį laikotarpį.
Visa šventinio laikotarpio programa – svetainėje kaledos.kaunas.lt.
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