Kasdieniams poreikiams pritaikyti „Xiaomi Electric Scooter 4 Lite“ ir „Xiaomi Electric Scooter“ paspirtukai

Šiai apžvalgai parinkome du pigesnius modelius „Scooter 4 Lite“ ir „Scooter 4“. Tai kasdieniams poreikiams pritaikyti manevringi, smagiai važiuojantys paspirtukai ir nors jų dizainas yra beveik identiškas, kainos ir galimybės skiriasi.

Techninės savybės

Konstrukcija, dizainas ir valdymas

„Xiaomi Scooter 4“ serijos paspirtukai surenkami labai greitai: išimate iš dėžės, atlenkiate vairo kolonėlę, ją užfiksuojate, uždedate vairą, pritvirtinate jį keturiais varžtais (panaudoję komplekte esantį raktą) ir jūsų paspirtukas jau pasiruošęs važiuoti, nes ličio jonų baterijos būna įkrautos!

Iš aliuminio vamzdžių pagamintas „Scooter 4“ paspirtukų rėmas, sudaro labai lengvos konstrukcijos įspūdį. Surinkimo kokybė taip pat yra aukšto lygio, standumui jokių priekaištų neturėsite. Keliamoji galia pakankamai solidi – „Xiaomi Electric Scooter 4 Lite“ modeliu gali važiuoti 100 kg sveriantis žmogus, o galingesniu modeliu – 110 kg masės žmogus. Dizainas – minimalistinis, jokių nereikalingų elementų, o spalvinėje gamoje dominuoja juodi ir pilki tonai bei raudoni akcentai.

„Xiaomi Scooter 4“ gamos paspirtukai valdomi vienu centriniu valdymo mygtuku, esančiu vairo centre, šalia informacinio ekrano. Juo galite įjungti ir išjungti paspirtuką, pasirinkti važiavimo režimą ir įjungti arba išjungti šviesas. Visi „Xiaomi Scooter 4“ paspirtukai turi tris pasirenkamus važiavimo režimus – jie matomi ekrano viršuje: „Pėsčiojo“ režimas, kai greitis ribojamas iki 6 km/h., „Standartinis“ režimas kai didžiausias greitis ribojamas iki 20 km/h , o įjungus „Sport“, paspirtukai greitėja smagiau ir pasiekia 25 km/h greitį.

Ekrane rodomas greitis, važiavimo režimas, baterijos būklė. Bateriją atvaizduoja 5 segmentai, kurių kiekvienas atitinka 20 proc. įkrovą. Kiek didesnes valdymo galimybes siūlo „Xiaomi Home“ programėlė, kurią galite įdiegti savo telefone. Programėlė parodys ir kiek dar galėtume nuvažiuoti kilometrų, baterijos įkrovos būklę, įvairią kelionės informaciją, taip pat joje galima užrakinti variklį (kad niekas kitas nenuvažiuotų), bei gauti informaciją apie gedimus.

Programėle galima išsirinkti vieną iš trijų stabdymo elektriniu varikliu lygių. Be to galinį žibintą galima nustatyti, kad jis būtų „visada įjungtas“.

„Xiaomi Scooter 4“ turi priekinį LED žibintą, galinį stabdžių žibintą (mirksintį raudonai), atšvaitus (šonuose, priekyje ir gale). Priekinis LED žibintas skleidžia ryškų šviesos srautą, kuris gerai apšviečia maždaug iki 17 metrų kelio dalį.

Skiriasi galia, skiriasi ir pagreitis

Abu paspirtukai yra pakankamai manevringi, tačiau galių skirtumas – akivaizdus. Nors galios skirtumas neturi jokios įtakos didžiausiam greičiui (abu išvysto maksimalų 25 km/h greitį, t.y. tokį, kad šiai transporto priemonei ir jos vairuotojui būtų keliami tie patys reikalavimai kaip ir dviratininkams), tačiau turi didelės įtakos įsibėgėjimui: su mano maždaug 80 kg svoriu, norint pasiekti 25 km/h greitį, paspirtukui „Xiaomi Electric Scooter 4 Lite“ reikėjo labiau pavargti, nei „Scooter 4“ modeliui. Tačiau kai ant paspirtuko užsilipo apie 55 kg sveriantis vairuotojas, skirtumas ženkliai sumažėjo.

Pagal „Xiaomi“ pateiktus duomenis, su visiškai įkrauta baterija paspirtukas „Scooter 4 Lite“ turėtų nuvažiuoti iki 20 km, o „Scooter 4“ turėtų įveikti iki 35 km atstumą. Skirtumas didelis, nes skiriasi abiejų paspirtukų baterijų talpa (žr. duomenų lentelę). Paprastai paspirtukų gamintojų nurodomi nuvažiuojami atstumai yra optimistinė reikšmė, kurią lengvas paspirtukininkas gali pasiekti važiuodamas optimaliu greičiu, lygiu keliu, nevėjuotą dieną, esant komfortiškai oro temperatūrai. Kadangi mieste idealių sąlygų nebūna: tenka daug stabdyti, daug greitėti, įveikti įvairaus statumo įkalnes, natūralu, kad maksimalus nuvažiuojamas atstumas yra kiek mažesnis.

Abu paspirtukai turi rekuperacijos sistemą: kai važiuojama nuokalne arba kai atleidus akseleratorių elektrinis variklis stabdo priekinį ratą, tuo pat metu kraunama baterija. Teoriškai ši sistema, kurios veikimą galima stebėti „Xiaomi Home“ programėlėje, turėtų prailginti nuvažiuojamą atstumą, bet sunku pasakyti kiek tai turi įtakos praktikoje, nes važiavimo paspirtuku specifika paprastai nesuteikia daug galimybių šiai sistemai padirbėti.

Kalbant apie statesnes įkalnes, galingesniam variantui „Xiaomi Scooter 4“ priekaištų neturėjau, o štai mažiau galingas ir pigesnis paspirtukas „Xiaomi Electric Scooter 4 Lite“, veždamas į gana statų kalną 80 kg masės vairuotoją pastebimai lėtėjo. Bet vėlgi, problema dingsta, kai šiuo paspirtuku pradeda važiuoti lengvesnis žmogus.

Ratai ir stabdžiai

„Xiaomi Scooter 4 Lite“ ir „Xiaomi Scooter 4“ turi skirtingus ratus ir galinio rato stabdžius. Jei „Xiaomi Scooter 4“ gali pasigirti pakankamai dideliais 10 colių ratais, tai „Scooter 4 Lite“ paspirtuko ratai yra mažesni – 8,5 colio. Kai važiuojama per nedidelius nelygumus ar neasfaltuota danga, skirtumas gerai juntamas.

Abiejų paspirtukų stabdžių sistemą sudaro du stabdžiai – mechaninis galinio rato stabdys ir priekinio rato elektrinis variklio stabdys su stabdžių antiblokavimo sistema ABS. „Xiaomi Scooter 4 Lite“ galiniame rate sumontuotas būgninis stabdys, o „Xiaomi Scooter 4“ paspirtukas turi diskinį stabdį su 130 mm disku. Abiejų paspirtukų stabdžiai veikia efektyviai – daug kartų bandžiau lygiame, sausame kelyje. Beje, būgninio „Xiaomi Scooter 4 Lite“ stabdžio veikimas mažiau aštrus nei diskinio „Xiaomi Scooter 4“ stabdžio, nes riba tarp lengvo pristabdymo ir staigaus stabdymo yra didesnė. Visi tik būgniniai stabdžiai paprastai vertinamai kaip mažiau efektyvūs nei diskiniai, nors šiuo konkrečiu atveju to nepastebėjau.

Vertinimas

Abu paspirtukai važiuoja smagiai, man patiko dizainas, stabilumas, manevringumas, efektyvus stabdymas. Abu jie puikiai tinka kasdieniam važinėjimui mieste ir turėtų sudominti tuos, kurie nori patogaus ir manevringo paspirtuko.

Dabar šiek tiek apie skirtumus. Turėdamas mažiau galingą variklį ir mažesnės talpos bateriją, „Xiaomi Electric Scooter 4 Lite“ įsibėgėja lėčiau, nuvažiuoja mažiau nei „Xiaomi Electric Scooter 4“, statesnėse įkalnėse, gabendamas didesnės masės vairuotoją, mažina greitį. Baterijų talpų skirtumas tikrai nemažas, bet dėl to paspirtukas „Xiaomi Scooter 4 Lite“ netapo gerokai lengvesniu už galingesnį „Xiaomi Scooter 4“, modelį. Kainų skirtumą vertinti galima įvairiai: jei procentais – galingesnė versija yra 25 proc. brangesnė, jei eurais – skirtumas 100 eurų, kurie sumokami už didesnę galią (smagesnį pagreitį), talpesnę bateriją (didesnį nuvažiuojamą atstumą), didesnius ratus (komfortiškesnį ir saugesnį važiavimą).

Kalbėti apie konkretaus modelio pasirinkimą, tai galiu pasakyti taip: jei esate didesnės masės, be to kasdien įveikiate daugiau nei 15 km, jums geriau tiks „Xiaomi Electric Scooter 4“. Lengvesni vairuotojai, važinėjantys trumpesniais nuotoliais, gali drąsiai rinktis mažiau sveriantį, pigesnį „Xiaomi Electric Scooter 4 Lite“ modelį. Be to, pastarasis modelis yra kiek trumpesnis ir žemesnis.