Kapuose sodinkite šias gėles: rezultatas nenuvils, puikiai tiks ir Vėlinėms

Pasak Eglės Balčiūnienės, šiuo metu dauguma renkasi kuo paprastesnį, solidų minimalizmą kapaviečių dizaine. Kapavietės atrodo paprastai, jose visko yra nedaug, tačiau tuo pačiu, viskas yra labai gerai apgalvota.

„Kapavietė atrodo solidžiai, nes joje viskas suderinta iki pat smulkmenų. Vyrauja požiūris, jog mažiau yra daugiau, dėl to mieliau pasirenkami kokybiški, lengvai prižiūrimi, klasikinio dizaino sprendimai“, – pasakoja kraštovaizdžio ekspertė E. Balčiūnienė.

Rudens sezono metu, tradiciškai dauguma renkasi viržius bei chrizantemas. Tarpusavyje viržius dažniausiai derina sodinant maišant keletą jų atspalvių ar komponuojant su kalocefalais, hebėmis.

Augalus derinti tarpusavyje, Eglė Balčiūnienė pataria ir atsižvelgiant į jų aukštį.

„Tikslas, kad pasodintos gėlės vienos kitų neužgožtų. Didžiosios arba aukštesnės gėlės sodinamos toliau nuo žiūrinčiojo, o žemesnės – arčiau. Jeigu gėlės sodinamos ratu, jo viduryje įprastai yra sodinamos aukštesnės gėlės“, – sako E. Balčiūnienė.

Sodinant rekomenduojama naudoti ne daugiau nei tris skirtingas gėlių spalvas. Pasak specialistės, galima sodinti vienos spalvos kelius atspalvius, pavyzdžiui, skirtingo intensyvumo geltoną ar rožinę spalvas. Taip pat naudoti galima ir kontrastingas spalvas, pavyzdžiui, klasikinį baltos ir raudonos spalvų derinį.

„Derinant gėles, rekomenduojama atsižvelgti ir į jų faktūriškumą, pavyzdžiui, chrizantema gražiai derės su lapingu augalu, tarkime, šlamučiu, o viržis – su kalocefalu, hebe ar net spygliuočiu“, – vardina kapų dizaino ir priežiūros „Memorus“ kraštovaizdžio specialistė Eglė Balčiūnienė.

Spėti pasiruošti Vėlinėms yra laiko

Specialistė pastebi, kad šiuo metu vis dar yra gerai išsilaikiusios kapavietės ir ant jų esančios vasarinės gėlės, tokios kaip jurginai, smulkiažiedės begonijos, laukamės ir kitos. Gerai išsilaikiusių gėlių neskubama rauti ir keisti jų naujais, rudeniniais augalais.

„Tikėtina, jog orams atvėsus, apie spalio pradžią ar vidurį vyks intensyvus naujų gėlių sodinimas. Jeigu esamos sezoninės gėlės kapavietėje jau neatrodo estetiškai, jas pakeisti naujomis galima ir šiuo metu. Sunku tiksliai prognozuoti orus, tačiau kompozicijos su viržiais, bei chrizantemomis turėtų puikiai išsilaikyti iki pat Vėlinių“, – sako E. Balčiūnienė.

Sodinti gėles tiesiai į gruntą galima pradėti nuo dabar iki pat Vėlinių dienos. Svarbiausia yra tinkamai parinkti gruntą, atsižvelgti, kad jis būtų derlingas, struktūrinis, vandeniui laidus.

REKLAMA

„Jeigu viržius planuojama auginti kaip daugiamečius augalus, jie turi būti sodinami į specialų parūgštintą gruntą. Visos kitos gėlės gali būti sodinamos į žydinčioms gėlėms skirtą kompostinės žemės mišinį. Pasodintas sezonines gėles reikia palieti kiekvieno apsilankymo metu, jeigu yra natūralios drėgmės trūkumas, nėra lietaus.

Tačiau net ir po lietaus verta įvertinti žemės drėgnumą, nes kartais rasa ar silpnas lietus sudrėkina tik paviršinį žemės sluoksnį, o giliau esančios augalo šaknys vis gi negauna pakankamai vandens. Taip pat, kiekvieno apsilankymo metu reikia apskabyti nužydėjusius žiedus”, – dalina patarimus kapaviečių dizaino specialistė.

Dažniausiai pasitaikančios klaidos

Pasak Eglės Balčiūnienės dažnai pasitaikančios kapų dizaino klaidos yra gėlių nepriežiūra. Pavyzdžiui, gėlės yra per ilgai paliekamos stovėti vazonėlyje, kuriame jos buvo laikomos pirkimo metu. Tokios gėlės išsilaiko itin trumpai, greitai išdžiūsta bei nuvysta.

Kita dažnai pasitaikanti klaida yra netinkamai parinktas gruntas. Augalai yra sodinami į nederlingą, nestruktūrinį gruntą, žemę, kuri yra skirta tik kapų dekoravimui, puošimui. Taip pat svarbu yra ir sodinamas gėlių aukštis. Pasodinus augalą per aukštai esamo grunto lygio, jis negaus pakankamai drėgmės.

Dizaino klaida yra laikomas prastas gėlių kompozicijos pasirinkimas.

„Yra sodinama per daug spalvų ar per daug gėlių rūšių. Apželdinant didesnį kapavietės plotą gėlės yra nekomponuojamos, o tiesiog išmėtomos dideliais atstumais viena nuo kitos per visą plotą“, – teigia kapų dizaino ir priežiūros „Memorus“ kraštovaizdžio specialistė Eglė Balčiūnienė.