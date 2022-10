Kapų tvarkytojas išdavė lietuvių norus: įvardijo, kiek kainuoja tokia paslauga

Kapų priežiūros, įrengimo ir dizaino paslaugas jau penkerius metus teikia ir 27-erių vilnietis Edvinas Genutis, „GražūsKapai.lt“ savininkas. Naujienų portalui tv3.lt papasakojo, ką dažniau renkasi tautiečiai bei kiek lietuviams atsieina tokios paslaugos.

Edvinas paslaugas teikia didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, retais atvejais vyksta į vietas, mažai nutolusias nuo miestų. Vilniuje ir Kaune darbuojasi pats su geriausiu draugu, grįžusiu iš emigracijos, Klaipėdoje kapus prižiūrėti padeda Edvino tėvai.

Kapus lanko ir kas savaitę

Anksčiau E. Genutis darbavosi su kitais meistrais, tačiau prieš maždaug penkerius metus galiausiai nusprendė pradėti savo verslą. Paklaustas, kodėl, vaikinas turi aiškų ir tikslų atsakymą.

„Nusprendžiau šia veikla užsiimti, nes tame pamačiau didelę prasmę ir supratau, kad žmonėms išties reikia pagalbos, reikia padėti senjorams, kurie jau nebegali sutvarkyti kapų.

Vieniems ši veikla gali atrodyti keista, bet iš patirties galiu pasakyti, kad vykdant šią veiklą, sulaukiama labai daug gerų emocijų, padėkų iš žmonių, kurie patys negali to padaryti. Visada jaučiame labai didelį dėkingumą. Tai suteikia papildomos energijos darbui“, – teigė pašnekovas.

Per tiek veiklos metų, susibūrė ir nuolatinių klientų ratas, nors Edvinas atskleidžia, kad taip puikiai sekėsi ne visada: „Pati pradžia, žinoma, visada sunki, nebūna taip, kad iškart atsiranda klientų. Reikia labai atkakliai ir stipriai sukandus dantis padirbti, kad atsirastų klientų.“

Dabar vaikinas su savo komanda daugiausia dėmesio skiria nuolatiniams klientams, kurių artimųjų kapavietes tvarko bent kartą per mėnesį.

„Jų kapus lankome kiekvieną mėnesį arba kas dvi savaites, yra kapų, kuriuos lankome ir kiekvieną savaitę. Dažniausiai dirbame su nuolatinės priežiūros klientais, vienkartinių prašymų nelabai ir spėjame apsiimti, nes norime suteikti aukščiausią kokybę, maksimaliai gražiai sutvarkyti kapelius“, – pasakojo E. Genutis.

Daugiausiai susidomėjimo – prieš Vėlines

Paklaustas, kas dažniau susidomi tokiomis paslaugomis – lietuviai, gyvenantys šalyje, tačiau neturintys galimybių lankyti kapus, ar emigrantai – jis patikina, kad 50 proc. klientų pakliūna į vieną kategoriją, kiti 50 proc. – į kitą.

O ką lietuviai nori matyti kapuose? „Šį sezoną, kas susiję su kapų įrengimu ar renovacijomis, žmonės renkasi juos dengti plokštėmis, nes nebeturi tiek laiko, sveikatos prižiūrėti kapus, kad galėtų išlaikyti natūralistinį stilių.“

Vis tik, tie, kurių kapai yra natūralistinio stiliaus, dengti juodžemiu ar akmenukais, ir nori papuošti kapą gėlėmis, pasitiki Edvinu ir suteikia jam visišką laisvę.

„Klientai pasitiki mano skoniu ir labai nesako, ką pasodinti ar padaryti, tiesiog nori, kad pasirūpinčiau, pasodinčiau savo nuožiūra – visi laimingi ir patenkinti“, – šypteli pašnekovas.

Paklaustas, o kiek visgi kapų per vieną dieną pavyksta sutvarkyti, vaikinas sako vieno aiškaus atsakymo neturintis. Vieną dieną gali apvažiuoti 10 kapų, kitą daugiau ar mažiau, priklausomai nuo kapavietės stovio.

Tačiau darbo, rodos, tikrai netrūksta, tad ir paslaugos reikalingumo Edvinas nekvestionuoja. Jis sako, kad vasarą mušė naujus rekordus: „Šią vasarą dirbome 16 valandų: kaip pradėjome 6 valandą ryto, grįžome 12 valandą nakties.“

Ypač daug skambučių E. Genutis sako sulaukiantis artėjant Vėlinėms ir Visų šventųjų dienai, kai ateina kapų lankymo bumas. Jis teigia, kad jau nuo praėjusios savaitės skambučių vis daugėja.

„Dažniau skambinėja klientai dėl vienkartinių paslaugų, kurie nori, kad kartą ar du per metus sutvarkytume kapus. Bet mes labiau linkę dirbti su savo nuolatiniais klientais, kad galėtume išlaikyti aukštą kokybę ir neprisirinkti per daug darbų, kad po to nespėtume ir negalėtume padaryti“, – atvirauja kapų tvarkytojas.

Kainas teko kelti

Skambučių netrūksta, o lietuvių neatbaido ir augančios kainos. Penkerius metus šioje srityje dirbantis Edvinas sako aiškiai matantis, kad kainos kyla – pabrango ir gėlės, ir žvakės, ir plokštės kapų dengimui.

„Didžiausios išlaidos susidaro kurui, nes kapinės yra išsimėčiusios po visą Vilnių, Kauną. Klaipėdoje kiek paprasčiau, nes dvejos kapinės tėra per visą miestą.

Kainas, žinome, turėjome kelti ir mes, bet labai nežymiai, kad kompensuotume išlaidas. Bet, pavyzdžiui, gėles, už kiek nuperkame iš turgelio, už tiek klientams ir parduodame, neužsidedame antkainio“, – aiškino E. Genutis.

Jis teigia, kad vien dėl išaugusių kuro kainų teko kiek pakelti paslaugų kainas, tačiau stengėsi kelti jas kuo mažiau, 5-10 eurų. Tad kiek dabar kainuoja paslaugos?

„Gali būti ir 20 eurų, jeigu tai labai paprastai ir lengvai sutvarkomas kapelis, pavyzdžiui, dengtas plokštėmis, bet gali ir iki 50-60 eurų išaugti. Jeigu labai sudėtingas kapas, gali ir 80 eurų kainuoti.

Labai sunku įvardinti kainą, nes kiekvieną kapą reikia individualiai žiūrėti – kiek reikės skirti laiko, kiek darbo padaryti, kokia aplinka jį supa – ar daug medžių, ar toli vanduo. Įvertinami visi šie aspektai.“