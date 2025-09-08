Kaip padėti sau, jei dienas nupilkina nerimas?

Kaip atpažinti nerimą?
Nerimą atpažinti nėra sudėtinga, tačiau kartais sudėtinga įtikinti kenčiantį žmogų, kad tai jau yra sutrikimas, menkinantis gyvenimo kokybę. Nerimo sutrikimus būtina gydyti, nes jie nelinkę “dingti savaime”. Negydomas lengvas nerimas gali tapti vidutinio sunkumo nerimu, o vidutinio sunkumo nerimas gali tapti sunkiu, kai žmogus iš viso praranda darbingumą.
Nerimas atpažįstamas iš šių pagrindinių ženklų ir simptomų:
- Dažnai ar nuolatos jaučiamas stiprus nerimas, kuris, atrodo, kamuoja be jokios aiškios priežasties;
- Dažnai ar nuolatos jaučiamas nerimas pradeda trukdyti normaliai kasdienybei;
- Dėl jaučiamo nerimo atsiranda tam tikrų kūniškųjų simptomų, pavyzdžiui, dažniau ir stipriau plaka širdis, trūksta oro, kamuoja rankų drebulys, vargina raumenų įtampa, tirpimai, trūkčiojimai bei skausmai. Taip pat ilgą laiką jaučiamas nerimas gali išsekinti organizmą, sukelti sunkią nemigą;
- Nerimą kamuojantį asmenį nuolat aplanko įkyrios mintys, kurios gali kartotis;
- Nerimas gali pasireikšti pasikartojančiais veiksmais ar vaizdiniais, įkyriomis mintimis apie sunkias (net mirtinas) ligas, beprasmybės jausmais ir t.t.
Nors nerimas laikomas gana subjektyvia nemalonia emocine būsena, tam tikri nerimo simptomai ir požymiai yra tipiniai.
Kaip sau padėti?
Lengvą ar vidutinį nerimą galima pažaboti taikant tam tikras gyvenimo būdo korekcijas, lankant psichoterapiją, skaitant emocinį intelektą ugdančias knygas (taikant biblioterapiją), maloniomis veiklomis nukreipiant įkyrias ir nerimastingas mintis. Vaistai būtini ne visuomet, tačiau jei farmakoterapija derinama su nefarmakoterapiniais metodais, galima tikėtis gana gerų rezultatų.
Jei jaučiate nerimą, rekomenduojame:
- Laikykitės darbo ir poilsio režimo, nes pervargimas, perdegimas ir didelis nuovargis prisideda prie didesnio imlumo nerimo sutrikimams;
- Atsisakykite arba sumažinkite žalingų įpročių propagavimą, pavyzdžiui, reikia vengti alkoholio, rūkalų, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;
- Gerkite daugiau vandens ir pasirūpinti sveika mityba, kurioje netrūktų gerųjų riebalų, liesų baltymų, vaisių ir daržovių bei juose esančių vitaminų, mineralinių medžiagų, flavonoidų, kitų antioksidantų ir ląstelienos. Nervų sistemai svarbus magnis, B grupės vitaminai ir vitaminas D, Omega riebiosios rūgštys ir pan.;
- Sumažinkite ar visiškai atsisakyti kavos bei energetinių gėrimų, kuriuose esantis kofeinas (o kartais ir kitos panašiai veikiančios medžiagos) gali prisidėti prie didesnio dirglumo, drebulio ir nerimastingumo bei miego sutrikimų;
- Rūpinkitės miego higiena, nes nerimas gali sukelti miego sutrikimus, o miego sutrikimai gali sukelti dar didesnį nerimą. Taigi rekomenduojama keltis ir eiti miegoti tuo pačiu metu, neužsiimti miegamajame pašalinėmis veiklomis, bent dvi valandas prieš miegą vengti ekranų. Vėdinkite, vėsinkite bei drėkinkite miegamos patalpos orą;
- Reguliariai užsiimkite fizine veikla, nes judėjimas padeda sumažinti nerimą ir jo sukeliamus simptomus, pavyzdžiui, raumenų skausmus ir įtampą. Paprastai tariant, sportas ne tik gerina nuotaiką, bet ir didina pasitikėjimą savimi, padeda nukreipti įkyrias ir pasikartojančias mintis, stiprina kūną ir dvasią. Reikėtų sportuoti bent tris kartus per savaitę po valandą – tuomet pastebimas mokslu įrodytas teigiamas poveikis fizinei ir emocinei sveikatai;
- Išmėginkite psichoterapiją. Nerimo sutrikimams dažnai rekomenduojama kognityvinė elgesio terapija, kuri gali duoti ne tik nerimo koregavimo įrankių, veikiančių gana greitai, bet ir pradėti po truputėlį keisti požiūrį į save ir į savo gyvenimą. Puikiausia tai, kad psichoterapija gali duoti ilgalaikių rezultatų. Galima rinktis ir kitas psichoterapijos kryptis, tačiau prieš atrandant sau tinkamiausią visuomet verta pradėti nuo kognityvinės elgesio terapijos;
- Nesunkiam nerimui kontroliuoti gali būti naudingi nereceptiniai augaliniai vaistiniai preparatai. LILANDOR yra tradicinis augalinis vaistinis preparatas, skirtas lengvam nerimui malšinti ir miegui palengvinti. Labai gerai tai, kad LILANDOR nesukelia priklausomybės, neslopina, netrukdo darbui, vairavimui ir kitų mechanizmų valdymui. Būtina vartoti šį vaistą tiksliai kaip aprašyta jo pakuotės lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką, nes neteisingai vartojamas vaistas gali pakenkti sveikatai.
O jei aukščiau minėtos pagalbos priemonės nepadeda?
Nerimo sutrikimų gali atsirasti ne tik dėl tam tikrų neurobiologinių asmens savybių bei ypatybių, bet ir dėl aplinkos veiksnių ir sąveikos tarp vidinių bei išorinių veiksnių. Manoma, kad didelę įtaką turi ir individualus asmens jautrumas, jo emocinis raštingumas, vaikystės patirtis, gyvenimo duodami išbandymai ir gebėjimai su jais “tvarkytis”.
Nerimo sutrikimai paplitę plačiau nei daugumai gali pasirodyti. Manoma, kad jie palietę iki 29 proc. ar net daugiau žmonių. Nerimo sutrikimų gali atsirasti bet kuriam žmogui, nepaisant jo amžiaus, socialinės padėties, išsilavinimo, gyvenimo aplinkos ir pan. Nerimo sutrikimus gydyti būtina kaip ir bet kokias kitas ligas – jie gali sunkėti ir sukelti daug daugiau žalos, jei į juos numojama ranka ar dėl dar vis gyvos psichikos sveikatos stigmos bijoma/ gėdijamasi/ vengiama kreiptis į specialistus.
Straipsnį parengė: „Berlin Chemie“.
