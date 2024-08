Kai nekaltas pėdos įtrūkimas atneša rimtų problemų: medikė patarė, kaip išvengti

Pagrindinės negalavimų priežastys

„Vasarą dažniausiai skundžiamasi patinimais ir edemomis, prakaitavimu ir nemaloniu kvapu, įaugusiais nagais, nuospaudomis ir pūslėmis, suragėjusia ar įtrūkusia pėdų oda, dėl lankymosi baseinuose ir viešuosiuose dušuose atsiradusiomis grybelinėmis infekcijomis bei bendru kojų nuovargiu, kurį sukelia ilgi pasivaikščiojimai“, – sako BENU budinčios vaistinės vedėja Laura Kairiūkštienė.

Karoliniškių poliklinikos diabetinės pėdos priežiūros specialistė Džilda Tautkuvienė pabrėžia, jog pagrindinės kojų negalavimų priežastys yra nepakankamas arba perteklinis skysčių vartojimas, netinkama mityba, dažnas alkoholio vartojimas, antsvoris ir nutukimas. „Taip pat didelę įtaką turi netinkama kasdienė pėdų priežiūra, dėvima avalynė, turimos pėdų deformacijos ir lėtinės ligos, tokios kaip cukrinis diabetas, inkstų, širdies ir kraujagyslių nepakankamumas, sąnarių ligos bei odos susirgimai“, – sako D. Tautkuvienė.

REKLAMA

REKLAMA

Įtrūkimai ypač pavojingi sergantiems cukriniu diabetu

Per vasaros karščius dažnai vargina kojų ir pėdų tinimas – blauzdos ir pėdos patinsta, nes kraujagyslės išsiplečia, sumažėja jų tonusas bei vožtuvų sandarumas.

REKLAMA

Pasak D. Tautkuvienės, tai gali būti laikinas sutrikimas, tačiau, jeigu tinimas išlieka ilgiau, jis gali signalizuoti ir apie lėtinę ligą. Odos suragėjimus pėdose ir nuospaudas, pasak specialistės, sukelia mechaninis dirginimas, spaudimas ir trintis: „Dėl šios priežasties odos viršutinio raginio sluoksnio ląstelės greičiau dauginasi ir tam tikrose vietose oda storėja bei kietėja. Negydant ir neprižiūrint odos, atsiranda įtrūkimai, kurie ne tik sukelia diskomfortą judant, bet ir yra atviri vartai infekcijai patekti.“ Anot D. Tautkuvienės, pėdų įtrūkimai ypač pavojingi sergantiems cukriniu diabetu.

REKLAMA

REKLAMA

„Esant blogai ligos kontrolei, net menkiausias įtrūkimas gali sukelti ilgalaikes pėdų problemas“, – sako diabetinės pėdos priežiūros specialistė.

Negalavimų prevencija: įvairūs preparatai ir sveiki įpročiai

Norint tinkamai pasirūpinti kojomis ir pėdomis vasarą, reikėtų nepamiršti tinkamos avalynės ir reguliarios higienos. Pasak L. Kairiūkštienės, gelbsti ir įvairūs preparatai bei priemonės.

„Drėkinamieji kremai ir losjonai, ypač su šlapalu bei alavijo ekstraktu, padeda išlaikyti odą minkštą ir elastingą, o antiperspirantai pėdoms mažina prakaitavimą ir nemalonų kvapą, – sako ji. – Nuo grybelinių infekcijų apsaugo antimikotiniai kremai ir pudros, o nuo pūslių ir nuospaudų gelbsti specialūs pleistrai. Žinoma, reikėtų nepamiršti rinktis patogią, gerai ventiliuojamą avalynę, o pėdas derėtų kasdien plauti gerai nusausinant tarpupirščius.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

D. Tautkuvienė priduria, kad pėdų ir kojų negalavimų išvengti padės ir didesnis fizinis aktyvumas, žalingų įpročių atsisakymas, pakankamas skysčių vartojimas ir subalansuota mityba. „Reikėtų vengti perdirbtų maisto produktų, tokių kaip saldumynai, traškučiai, ledai ar konservai, taip pat – riebaus gyvulinio bei sūraus maisto. Geriau vartoti daugiau daržovių, vaisių, turinčių elektrolitų ir įvairių mineralų“, – pranešime spaudai pataria D. Tautkuvienė.

REKLAMA

Pasak diabetinės pėdos priežiūros specialistės, jeigu kojų tinimas, prakaitavimas, nuospaudos vargina net ir laikantis visų paminėtų prevencijos priemonių, reikėtų kreiptis į šeimos gydytoją ir nustatyti tikslias negalavimų priežastis.

„Šie požymiai gali signalizuoti ir ligą, todėl reikalingas sveikatos būklės ištyrimas kreipiantis į specialistą – kardiologą, endokrinologą, kraujagyslių chirurgą, nefrologą ar dermatologą. Taip pat yra galimybė apsilankyti įprastuose pedikiūro salonuose, podologijos centruose bei gydymo įstaigose pas diabetinės pėdos priežiūros specialistus. Šių procedūrų metu naudojama speciali pėdų įranga, kurios pagalba saugiai ir be skausmo šalinami odos suragėjimai, nuospaudos, įaugantys nagai, nagų plokštelių sustorėjimai bei suteikiamos žinios pėdų priežiūros klausimais“, – teigia D. Tautkuvienė.

REKLAMA

Tinkama avalynė ir vaikščiojimas basomis

Specialistės pabrėžia, kad vasarą svarbu rinktis orui pralaidžią avalynę, kurios pakulnė nebūtų aukštesnė nei 5 centimetrai, o naują avalynę derėtų avėti ne ilgiau kaip 2–3 valandas, kad neatsirastų nuospaudų. „Rinkitės pėdoms kvėpuoti leidžiančią avalynę, pagamintą iš natūralios odos ar kitų orui pralaidžių audinių. Taip pat derėtų nepamiršti reguliariai keisti batus, kad išvengtumėte drėgmės kaupimosi ir nemalonių kvapų. Be abejo, avalynė turi būti tinkamo dydžio, ne per siaura ir ne per laisva“, – pastebi L. Kairiūkštienė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

D. Tautkuvienė priduria, kad turint pėdų deformacijas, reikėtų avėti specialią, ortopedinę, avalynę, įsigyti vidpadžius ir kitas ortopedines priemones, kurias rekomenduoja gydytojas ortopedas-traumatologas. Ji pataria nepamiršti reguliariai valyti ne tik batų išorę, bet ir jų vidų. Vasarą, kai laiką leidžiame prie jūros ar ežerų, sodyboje ar savo namo kieme daugelis vaikštome basi. Pasak D. Tautkuvienės, jeigu pėdos tinkamai prižiūrimos, o paviršius yra minkštas ir saugus, toks vaikščiojimas – tik į naudą.

„Tai suaktyvina kraujotaką, stiprina pėdos mechaniką. Vis tik, jeigu basi vaikštome nesaugioje aplinkoje, o paviršius šiurkštus, tokie pasivaikščiojimai gali baigtis pėdų sužeidimais, infekcijomis ar kitomis ligomis. Vėlgi, tai ypač pavojinga sergantiems cukriniu diabetu“, – sako D. Tautkuvienė.