Šie požymiai išduoda geležies atsargų trūkumą: gydytoja atskleidė, kas trukdo ją įsisavinti

Gydytojos pastebėjimu, hemoglobino kiekis tyrimuose gali būti normalus, tačiau ištyrus feritiną paaiškėja, kad jo rodmuo yra vos keliolika skaičių aukščiau apatinės normos ribos, o neretai – ir žemiau normos.

„Feritinas yra geležies atsargos, jos būtinos normaliai visų organų, visų ląstelių veiklai. Todėl ieškoti priežasčių, kodėl yra toks sumažėjimas, būtina“, – primygtinai pabrėžė ji apie problemos mastą dalindamasi socialinio tinklo paskyroje.

Kokie simptomai išduoda geležies stygių?

J. Dūdienė atkreipė dėmesį, kad geležies atsargų stygių gali išduoti simptomai, kurie būdingi ir vitamino D stokai bei skydliaukės sutrikimams:

„Nuovargis, bendras silpnumas, mieguistumas, dėmesio koncentracijos sutrikimas, būsena „lyg alpsiu“ ir jau alpimas, spengimas ausyse (paprastai ir žemesnis kraujospūdis – viršutinis būna žemiau 105 padalos), šąlančios galūnės, slenkantys plaukai.

Kas trukdo įsisavinti geležį iš maisto ir net iš geriamų geležies preparatų? Tai yra šalia vartojama kava, juodoji arbata, bet kokie karvės pieno, sojos produktai, grūdinės kultūros (kviečiai).

Tai pat gali būti raumenų spazmai – mėšlungis (paprastai būna išbandytas magnio vartojimas jau ir ne savaitę, bet nepadeda, vis tiek kojas „traukia“), oro trūkumas fizinio krūvio metu, padažnėjęs širdies susitraukimų dažnis – padidėję pulso skaičiai (ramybėje sėdint – virš 80–90 k/min.). Vieniems gali pasireikšti tik vienas kitas simptomas, kitiems – keli.“

Geležies stokos kaltininkas

Jos pastebėjimu, sumažėjusių geležies atsargų kaltininkas gali būti netinkama mityba, moterims – gausios menstruacijos, abiem lytims – kartais pakraujavimas (dažnai plika akimi nematomas), pavyzdžiui, skrandžio ar dvylikapirštės žarnos erozijos arba žarnyno polipai.

„Žinoma, yra ir lėtinės sunkios ligos – autoimuninė žarnyno liga (krono ar opinis kolitas), kuomet pasunkėjęs daugelio mikroelementų ir vitaminų įsisavinimas.

Be to, būtina sąlyga tam, kad suvalgyta geležis iš žarnyno gerai patektų į kraujotaką, yra pakankamas vitaminų C, B12, folio rūgšties kiekis. Jų turi būti gaunama arba su šviežiomis daržovėmis, arba šalia geležies geriama papildomai“, – patarė gydytoja.

Gydantis prireikia kantrybės

J. Dūdienė atkreipė dėmesį, kad geležies stoka gydoma skiriant didesnes dozes, todėl dėl to būtina konsultuotis su gydytoju.

„Atkurti geležies atsargas užtrunka – nusiteikite ilgam 4–6 mėnesių vartojimui. Taip pat neskubėkit kas mėnesį vis pasitikrinti – feritinas „neauga“ taip greitai kaip hemoglobinas. Prieš kartojant tyrimą reikėtų būti bent 8 savaites pavartojus geležies preparatų.

Verta žinoti, kad kartais pasitaiko ir nemalonūs pojūčiai geriant geležies preparatus – skrandžio sunkumas, pykinimas, vidurių užkietėjimas“, – dėstė „Antėja“ šeimos gydytoja.

Ji pridūrė, kad geležies atsargas galima papildyti ir taikant intravenines geležies infuzijas – lašelines: „Tai efektyvu, saugu, bet tokia procedūra atliekama griežtai medicinos įstaigoje. Taip pat turi būti išsami konsultacija šiuo klausimu – ir čia tikrai nėra vietos piktnaudžiavimui.“

Medikė kartu pakomentavo, ar feritino kiekis gali būti per didelis. „Retai, bet taip. Tuomet irgi ypač suklūstame – ieškome priežasčių, toks padidėjimas gali būti susijęs su uždegimu organizme. Tad vėlgi gydytojo išsami konsultacija labai reikalinga“, – patarė J. Dūdienė.