Jūsų pėdos atrodo taip? Įspėja nedelsiant kreiptis į gydytojus

Pajutus pirmuosius simptomus, nederėtų delsti – kreipkitės į specialistus, kad būtų rastas sprendimas, padėsiantis sumažinti skausmą ir sustabdyti deformacijos progresavimą, rašoma Šilutės ligoninės pranešime.
Simptomai ir priežastys
Iššokęs didžiojo piršto kauliukas sukelia daug nepatogumų: tampa sudėtinga avėti mėgstamus batus, dažnai tenka rinktis platesnę avalynę ar pirkti net keliais dydžiais didesnius batus.
Vasarą šią problemą palengvina atviri apavai (basutės, šlepetės), nespaudžiantys pėdos, tačiau žiemą, avint uždarus batus, pėdų skausmai paprastai paūmėja.
Hallux valgus deformacija vystosi pamažu – iš pradžių pacientai gali nepastebėti ryškių pėdos pokyčių ir nejausti didesnio skausmo. Vis dėlto ilgainiui didžiojo piršto sąnario srityje ima tinti minkštieji audiniai, atsiranda vis stipresnis skausmas.
Netinkama avalynė – dažniausia šios deformacijos atsiradimo priežastis. Siauri, koją spaudžiantys batai ar kasdienis avėjimas aukštakulniais ypač kenkia pėdoms. Reikšmės turi ir paveldimumas: jeigu šeimoje vienas iš tėvų turėjo tokį „iššokusį kauliuką“, tikėtina, kad bėgant laikui panaši deformacija gali vystytis ir vaikams.
„Paveldimas yra ne pats iššokęs kauliukas, o pėdos tipas. Net ir avint patogią avalynę, turint įgimtą polinkį, Hallux valgus deformacijos išvengti nepavyks“, – pabrėžia Chirurgijos traumatologijos skyriaus vedėjas Gintaras Drūlia.
Specialistai įspėja, kad delsiant kreiptis dėl didėjančios pėdos deformacijos ji tik progresuos. Ilgainiui iškrypsta ne tik nykštys, bet ir deformuojasi kiti pirštai, pakinta visa pėdos struktūra. Dėl netaisyklingos pėdos padėties vėliau gali pradėti skaudėti čiurnų, kelių, klubų sąnarius, varginti ir nugaros skausmai.
Kada padeda įtvarai, o kada būtina operacija
Internetu platinamos ortopedinės priemonės (įtvarai, tarpupirščiai) žada ištiesinti deformuotą pirštą, tačiau tikėtis, kad vien jų dėvėjimas visiškai išgydys Hallux valgus, būtų naivu.
Įtvarai veiksmingi tik laikinai: kol jie uždėti, nykštys atrodo tiesesnis, bet nuėmus – vėl grįžta į deformuotą padėtį. Vadinasi, tokios priemonės problemos neišsprendžia – jos tik trumpam sumažina skausmą ar apsaugo iškrypusį sąnarį nuo papildomos trinties.
Progresuojanti deformacija dažnai pareikalauja rimtesnio gydymo – operacijos. Hallux valgus deformacija pagal sunkumą skirstoma į tris laipsnius. Esant pirmajam (nedideliam) laipsniui operacijos dažnai dar neprireikia, tačiau antro ir trečio laipsnio atvejais chirurginis gydymas jau būna būtinas. Pastebėjus pirmuosius kauliuko iškrypimo požymius patariama nelaukti – kuo anksčiau pradedamas gydymas, tuo jis bus efektyvesnis, o sveikimo laikotarpis lengvesnis.
Šiuolaikinės operacijos ne tik pašalina skausmą, bet ir ištiesina deformuotą pėdos ašį – po operacijos galima vėl džiaugtis sveika ir estetiškai gražia pėda. Medikai ragina pacientus nebijoti nei operacijos, nei pooperacinio gijimo.
Šiuo metu Europoje taikomi keli populiariausi Hallux valgus chirurginio gydymo metodai – visi jie prieinami ir Šilutės ligoninėje. Konkreti operacijos apimtis parenkama įvertinus paciento pėdos deformacijos laipsnį ir pobūdį. Procedūros metu atstatoma taisyklinga nykščio padėtis, ištiesinami deformuoti kaulai, pakoreguojami ir minkštieji audiniai.
Kitą dieną po operacijos – namo
Dalis pacientų atidėlioja operaciją baimindamiesi, kad po jos nebegalės vaikščioti. Šilutės ligoninės ortopedai traumatologai ramina, jog jau tą pačią dieną po operacijos galima minti operuotą koją su specialiu, po operacijos pritaikomu įtvaru.
Hallux valgus operacija trunka apie 1 valandą, o jos laiką pacientas gali suderinti iš anksto, pasirinkdamas patogiausią datą.
Bendras gijimo laikotarpis trunka apie penkias savaites. Po šio laiko operuotą koją jau galima visiškai apkrauti ir sugrįžti prie įprasto gyvenimo ritmo.
Operacijas atlieka patyrę specialistai – Šilutės ligoninės gydytojai ortopedai traumatologai Gintaras Drūlia, Aleksej Lebedev, Alius Pauža.
Šaltinis: Šilutės ligoninė
