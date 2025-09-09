Jokiu būdu nedžiovinkite šių grybų: išskiria nuodingas medžiagas

Be to, kai kurių grybų džiovinimas netgi gali kelti rimtą grėsmę sveikatai, tad įsiminkite, kokių grybų nereikėtų dėti į džiovyklę ar orkaitę.
Grybų džiovinimo procesas yra paprastas – iš jų audinių šilumos pagalba išgarinamas vanduo. Taip sumažinamas vandens kiekis, todėl grybai tampa labiau apsaugoti nuo pelėsio ar kitų mikroorganizmų dauginimosi.
Džiovinimas taip pat paveikia grybų skonį – jis tampa ryškesnis ir intensyvesnis, dėl to džiovinti grybai tampa puikiu priedu įvairiuose patiekaluose, rašo fakt.pl.
Šiukštu nedžiovinkite šių grybų
Tačiau ar visi grybai gali būti džiovinami? Ne. Yra tokių, kurie tam tiesiog netinka. Jie džiovinami praranda skonį arba ima išskirti nuodingas medžiagas.
Kokie grybai neturėtų būti džiovinami? Daugumą valgomų grybų galima džiovinti, bet ne visus. Yra kelios rūšys, kurios tam netinka. Tai, pirmiausia, yra grybai su lakšteliais – jie turi mažai vandens. Pavyzdžiui, žaliuokės, kelmučiai ar voveraitės yra skaniausi šviežios, keptos svieste.
O štai rudmėsėse yra baltymų, kurie džiovinant suyra. Tuomet grybai ima išskirti nuodingas medžiagas ir tampa netinkami vartoti.
Kazlėkų taip pat nereikėtų džiovinti, ypač su odele ant kepurėlių – ji sunkiai virškinama ir gali sukelti virškinimo sutrikimus.
Grybų, pradėjusių pelyti ar gesti, taip pat negalima džiovinti – jie bus netinkami vartoti net ištraukti iš orkaitės ar džiovyklės. Todėl labai svarbu kruopščiai perrinkti laimikius prieš dedant grybus į džiovyklę.
Bet ir tai dar ne viskas. Daugelis žmonių prieš džiovinimą plauna grybus po tekančiu vandeniu, kad nuplautų nešvarumus nuo paviršiaus, o tai – didelė klaida. Taip daryti nereikėtų, nes grybai sugeria drėgmę, kurią vėliau sunku pašalinti.
Tinkami išdžiovinti grybai turi būti elastingi, bet ir pakankamai trapūs – perlūžti paspaudus. Per mažai išdžiovinti grybai paspaudus nelūžta.
Kaip paruošti grybus džiovinimui?
Parsinešus grybus iš miško, juos reikia nuvalyti, pašalinti žemes, spyglius, kitas šiukšles, bet šiukštu neplaukite jų po vandeniu. Taip apdoroti grybai praranda aromatą ir sunkiau džiūna.
Be to, drėgmė skatina pelėsio dauginimąsi, dėl kurio gali išsiskirti pavojingos toksinės medžiagos, vadinamieji mikotoksinai. Tai cheminiai junginiai, sukeliantys alergijas, sustiprinantys astmos simptomus bei skatinantys mikozės vystymąsi. Be to, gali atsirasti ir virškinimo, kvėpavimo ar nervų sistemos sutrikimai.
Todėl grybus valykite šepetėliu ir drėgna šluoste. O išdžiovintus dėkite į sandarų indą. Verčiau vengti pačių pigiausių indelių, nes jie būna prastos kokybės ir nėra pilnai sandarūs, o jei ir yra, jį greitai praranda.
