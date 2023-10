Jokiu būdu nedarykite to kapinėse: galite prišaukti rimtų problemų

Kapinėse reikia elgtis ramiai ir būti susikaupus – įžengus į kapines kasdienio gyvenimo veikla sustoja ir galioja kitokios taisyklės.

Nevažiuokite dideliu greičiu

Jei įvažiuojate į kapines (o kai kurios jų yra didžiulės), vairuokite atsargiai. Kartais būna paskelbti greičio apribojimai, bet dažnai – ne. Važiuokite maždaug 15 kilometrų per valandą greičiu, o jei matote, kad netoliese vyksta laidotuvės ar yra susirinkę žmonės – dar lėčiau.

Neleiskite vaikams siautėti

Iš anksto pasikalbėkite su vaikais. Mokykite juos manierų ir mandagumo. Apsilankymas kapinėse taip pat yra puikus būdas išmokyti juos pagarbos mirusiesiems ir gedintiesiems.

Jei vaikai galės ramiai išbūti kapinėse, būtinai pasiimkite juos su savimi. Jiems svarbu suvokti istoriją, be to, jie užduos įvairių klausimų, kurie padės suprasti daugiau apie mirtį, tačiau be baimės.

Nevaikščiokite ant kapų

Kai esate kapinėse, svarbu elgtis pagarbiai su mirusiųjų palaikais. Juk kapinės yra vieta tinkamai rūpintis mirusiaisiais ir rodyti jiems pagarbą.

Vienas iš paprastų patarimų – vengti lipti ant kapų, kuriuose iš tikrųjų palaidoti žmonės. Galite prieiti arčiau, ypač kai bandote perskaityti antkapį. Tačiau venkite lipti ant kapo.

Nekalbėkite su kitais kapinių lankytojais

Žmonės, kuriuos pamatysite kapinėse, dažnai bus gedintys. Pasistenkite, kad nenutrauktumėte jų susimąstymo, pabuvimo vienumoje, pokalbio su mylimu žmogumi ritualo, maldos ar bet ko kito.

Venkite kontakto ir pokalbių, tačiau būkite pasirengę būti draugiški, jei jie atrodys pasirengę ir norės bendrauti.

Nesibučiuokite

Tai irgi turėtų būti akivaizdu. Tai nepagarba mirusiesiems ir gedintiems. Tas pats pasakytina ir apie darbuotojus – niekas nenori to matyti savo darbo vietoje.

Ant kapo nepalikite stiklo, keramikos ar kitų dūžtančių daiktų

Jie suduš. Galbūt ne iš karto, jei tvirtai juos įstatysite, bet galiausiai jie suduš. Ir kažkas turės tai išvalyti.

Jei kapinių prižiūrėtojai iš karto nepastebės sudužusio daikto, vaikai gali jį pakelti ir susižaloti arba jis gali sužaloti kitus žmones, gyvūnus. Verčiau rinkitės kitas alternatyvas.