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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Jokiu būdu dar negenėkite tokių bijūnų: įsidėmėkite

2026-10-02 14:50 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-10-02 14:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ruduo – vienas tinkamiausių metų laikų pasirūpinti sodu ir paruošti jį šaltesniems mėnesiams. Vis dėlto specialistai įspėja, kad rudenį nereikėtų imtis visų augalų iš eilės ir stipriai jų genėti. Kai kuriuos daugiamečius augalus galima drąsiai sutvarkyti jau dabar, tačiau kitus verta palikti iki pavasario.

Bijūnai (nuotr. VDU Botanikos sodas)
GALERIJA (14)

Ruduo – vienas tinkamiausių metų laikų pasirūpinti sodu ir paruošti jį šaltesniems mėnesiams. Vis dėlto specialistai įspėja, kad rudenį nereikėtų imtis visų augalų iš eilės ir stipriai jų genėti. Kai kuriuos daugiamečius augalus galima drąsiai sutvarkyti jau dabar, tačiau kitus verta palikti iki pavasario.

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Be to, kai kurių augalų nenukirpti stiebai ir žiedynai šaltuoju metų laiku gali būti naudingi tiek pačiam augalui, tiek sode gyvenantiems paukščiams. Ekspertai dalijasi patarimais, kuriuos augalus rudenį verta apgenėti, o kuriuos geriau palikti ramybėje, rašoma independent.co.uk.

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FOTOGALERIJA. Sodininkystė

Daugiamečius augalus galima apkarpyti

Jeigu kai kurie daugiamečiai augalai jau seniai baigė žydėti, spalis gali būti tinkamas metas juos šiek tiek sutvarkyti.

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Sodininkystės ekspertas Nickas Hamiltonas rekomenduoja atkreipti dėmesį į lubinus ir flioksus. Taip pat galima apkarpyti jau nužydėjusias žiognages ir katžoles.

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Vis dėlto nereikėtų skubėti nukirpti visų augalų iki pat žemės. Kai kurie jų rudenį ir žiemą gali suteikti sodui daugiau struktūros, o jų sėklos tampa maistu paukščiams.

Todėl ežiuoles verta palikti – jų sėklomis gali mėgautis paukščiai. Taip pat nebūtina skubėti nukirpti hortenzijų žiedynų. Juos palikus ant augalo, jie gali padėti apsaugoti naujus ūglius žiemą ir ankstyvą pavasarį.

Specialistai taip pat pataria neskubėti karpyti dekoratyvinių žolių. Nenupjautos jos šaltuoju metų laiku suteikia sodui judesio ir gali atrodyti dekoratyviai net pasidengusios šalna.

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