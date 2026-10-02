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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Auginkite šias gėles savo sode: žydės iki pat šalnų

2026-10-02 07:45 / šaltinis: valstietis.lt / Publikavo:
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: valstietis.lt / Publikavo:
2026-10-02 07:45
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Kai vasaros žiedai pamažu ima trauktis, gėlynas nebūtinai praranda savo spalvas. Rugsėjį ir spalį gėlynus nuspalvina astrai, šilokai, rudbekijos, chrizantemos ir daugybė kitų vėlai žydinčių augalų. Tinkamai parinkus augalus, net ir vėlyvas ruduo kaimo sodyboje gali būti kupinas žiedų, dūzgiančių vabzdžių ir jaukios spalvų dermės.

Šalna (nuotr. Fotodiena.lt/Audriaus Bagdono)

Kai vasaros žiedai pamažu ima trauktis, gėlynas nebūtinai praranda savo spalvas. Rugsėjį ir spalį gėlynus nuspalvina astrai, šilokai, rudbekijos, chrizantemos ir daugybė kitų vėlai žydinčių augalų. Tinkamai parinkus augalus, net ir vėlyvas ruduo kaimo sodyboje gali būti kupinas žiedų, dūzgiančių vabzdžių ir jaukios spalvų dermės.

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Vasarai traukiantis iš sodo, gėlynai neprivalo likti tušti. Yra augalų, kurie kaip tik rudenį pradeda rodyti savo gražiausias spalvas ir žiedais džiugina net tada, kai iki pirmųjų šalnų lieka visai nedaug.

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Keičiasi spalvos

Ruduo į sodą ateina nepastebimai. Vieną rytą ant žolės pasirodo sidabriniai rasos lašeliai, vakarai tampa trumpesni, o vasarą taip dosniai žydėję augalai pamažu ruošiasi ramybės laikotarpiui. Tačiau tai dar nereiškia, kad sodybos gėlynai turi likti tušti ir pilki. Priešingai, kaip tik rudenį kai kurie augalai atsiskleidžia visu savo grožiu, o sodas įgyja kitokį, brandesnį ir ramesnį charakterį.

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Vasaros spalvų gausą pakeičia sodresni rausvi, violetiniai, balti, geltoni ir bronziniai atspalviai. Žiedai atrodo ypač įspūdingai žemesnėje rudens saulėje, kai šviesa tampa minkštesnė, o augalų siluetai išryškėja tarp pageltusių lapų ir dekoratyvinių žolių. Toks sodas nebėra vien vasaros žydėjimo tąsa – jis turi savo nuotaiką, kvapą ir savitą grožį.

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Lietuvos sodybose rudeniniam žydėjimui galima parinkti daugybę augalų. Vieni jų žydi jau nuo vasaros pabaigos, kiti savo puošniausią laiką pasiekia rugsėjį, o kai kurie žiedus išlaiko iki spalio ar net pirmųjų šalnų. Svarbiausia ne tik pasirinkti tinkamas rūšis, bet ir suderinti jų žydėjimo laiką, aukštį, augimo sąlygas, atsparumą mūsų klimatui.

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Astrai – rudens klasika

Kai kalbame apie vėlyvą sodo žydėjimą, astrai dažniausiai būna vieni pirmųjų augalų, ateinančių į galvą. Smulkūs, į žvaigždutes panašūs jų žiedai rugsėjį ir spalį sukuria spalvingus žiedynų kupstus, o kai kurios rūšys žydėti pradeda dar vasaros pabaigoje. Violetiniai, rožiniai, melsvi ir balti žiedai puikiai dera ir kaimiškame gėlyne, ir tvarkingai suplanuotame dekoratyviniame sode.

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Daugiamečiai astrai mėgstami dėl savo patikimumo ir gebėjimo kasmet sugrįžti į tą pačią vietą. Jie gali augti vienoje vietoje ne vienus metus, o tinkamai prižiūrimi sudaro vešlius žiedynus. Lietuvos soduose ypač populiarūs aukštaūgiai astrai, kurie žydėjimo metu gali tapti ryškiu gėlyno akcentu.

Astrams geriausiai tinka saulėta vieta, kurioje dirvožemis nėra nuolat permirkęs. Nors augalai mėgsta drėgmę, užsistovintis vanduo gali pakenkti šaknims. Dirva turėtų būti derlinga, puri, pralaidi, o sausros laikotarpiais augalus verta palaistyti.

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Aukštesniems astrams dažnai prireikia atramos, ypač jei jie auga derlingame dirvožemyje ir gauna daug drėgmės. Vešlūs stiebai gali išgulti nuo lietaus ar vėjo, todėl atramas geriausia įrengti dar prieš augalams visiškai išsiskleidžiant. Tinkamai parinkta vieta ir laiku suteikta atrama padeda išsaugoti gražią gėlyno struktūrą.

Astrai ypač gražiai atrodo sodinami grupėmis. Kelios vienos spalvos augalų grupės sukuria vientisą vaizdą, o skirtingų atspalvių deriniai suteikia gėlynui daugiau gyvumo. Violetinius astrus galima derinti su baltais žiedais, o rožinius atspalvius – su dekoratyvinėmis žolėmis ir sidabriška lapija.

Rudenį astrai taip pat tampa svarbiu maisto šaltiniu bitėms ir kitiems vabzdžiams. Kai daugelis vasarinių augalų jau nužydėję, astrų žiedai padeda pratęsti sodo biologinę įvairovę ir suteikia gyvybės net vėstant orams.

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