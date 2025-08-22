Įvardijo valandą, po kurios turėtumėte nebegerti kavos

Tačiau, kaip teigia specialistai, įprotis gerti kavą per pirmą valandą po miego gali ne tik nepadėti pabusti, bet ir atvirkščiai – sukelti nuovargį.
Kas vyksta organizme po pabudimo?
Kai mes pabundame, organizme natūraliai padidėja kortizolio – hormono, kuris padeda kūnui „įsijungti“ ir pradėti funkcionuoti, lygis. Jis veikia kaip natūralus stimuliatorius, padidindamas energijos lygį.
Jei tuo metu prie kortizolo veikimo prisideda kofeinas, poveikis gali būti netinkamas. Ekspertai įspėja: organizmas gali pradėti prisitaikyti prie tokio derinio ir išsiugdyti toleranciją kofeinui. Dėl to kava nustoja veikti kaip stimuliatorius, o kai kuriais atvejais gali sukelti vangumą ir mieguistumą.
Dėl šios priežasties mokslininkai rekomenduoja negerti kavos per pirmą valandą po pabudimo. Geriau palaukti, kol kortizolio lygis pradės palaipsniui mažėti – tada kofeinas tikrai veiks efektyviau ir suteiks reikiamą energijos antplūdį.
Kada geriausia išgerti paskutinę kavą, kad netrukdytų miegui?
Iki dienos pabaigos smegenyse kaupiasi adenozinas – medžiaga, signalizuojanti organizmui apie būtinybę pailsėti. Kuo ilgiau mes būname budrūs, tuo daugiau adenozino kaupiasi, sukeldamas nuovargio jausmą. Kofeinas blokuoja adenozino veikimą, neleidžia mums pajusti mieguistumo, o tai trukdo užmigti vakare.
Neurobiologė Lindsay Browning pataria baigti vartoti kofeiną iki 14:00, ypač jei turite miego sutrikimų. Pasak jos, net praėjus 5–7 valandoms po paskutinės kavos puodelio, kraujyje gali likti nemažai kofeino, trukdančio gerai išsimiegoti.
Jei norite išvengti problemų užmigti, verta apsiriboti rytine kavos doze ir nevartoti jos iki vakaro. Taip išsaugosite žvalumą dienos metu ir sveiką miegą naktį.
Šaltinis: cursorinfo.co.il
