Kryžiažodžiai – vienas populiariausių galvosūkių visame pasaulyje. Jų sprendimas lavina atmintį, dėmesį ir loginį mąstymą, o kiekvienas teisingai įrašytas žodis suteikia mažą, bet malonų pergalės jausmą.
Manoma, kad kryžiažodžius reguliariai sprendžia net 30–50 proc. žmonių įvairiose šalyse ir kartose. Jei skaitote šias eilutes, tikėtina, kad ir jūs priklausote šiai gausiai mėgėjų bendruomenei.
Ar pavyks teisingai išspręsti naują šio ketvirtadienio kryžiažodį?
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