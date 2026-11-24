Antradienis dažnai būna produktyviausia savaitės diena: pirmadienio skubos jau mažiau, o iki savaitgalio dar toli. Tai puikus metas įsivažiuoti ir nuveikti tai, kas buvo atidėta.
Tačiau net ir įtemptą dieną verta skirti kelias minutes sau. Kryžiažodis tam tinka idealiai: užtrunka neilgai, padeda atitrūkti nuo rutinos ir smagiai pamankština mintis.
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