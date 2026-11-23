Pirmadienis dažnai prasideda nuo laiškų, susitikimų ir darbų sąrašo, kuris atrodo nesibaigiantis. Tačiau savaitės pradžia - ir gera proga susidėlioti planus bei įsivažiuoti savo tempu.
Kad diena neprailgtų, verta pasidaryti trumpą pertraukėlę. Kryžiažodis jai puikiai tinka: užtrunka neilgai, atitraukia nuo rutinos ir smagiai pajudina mintis.
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