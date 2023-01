Įspėja dėl itin populiarių vaistų Lietuvoje: šios klaidos gali baigtis skaudžiai

„InMedica“ klinikos šeimos gydytojas Povilas Panavas naujienų portalui tv3.lt pasakojo, kada griebtis paracetamolio ar ibuprofeno, ar šiuos vaistus galima vartoti kartu ir kokių vartojimo klaidų nekartoti.

Paracetamolis – ko gero dažniausiai vartojamas vaistas. Jis pasižymi skausmą slopinančiomis (analgetinėmis) ir temperatūrą mažinančiomis (antipiretinėmis) savybėmis.

„Jis galėtų būti vartojamas esant nedideliam skausmui malšinti ir temperatūrai mažinti, pavyzdžiui, susirgus gripu ir kitų infekcijų metu, esant nestipriam galvos skausmui ir kt.

REKLAMA

Paracetamolis taip pat įeina į pakopinę skausmą malšinančio gydymo schemą ir turėtų būti nepamirštas kombinuojant jį su kitais vaistais nuo skausmo“, – aiškino P. Panavas.

Vis tik, paracetamolis yra pirmo pasirinkimo vaisas mažinant temperatūrą: „Rekomenduojama vartoti paracetamolį temperatūrai esant 38,5oC ar aukštesnei, atitinkamomis dozėmis.

Galima temperatūrą mušti ir žemesnę – reikėtų spręsti individualiai, vertinant ir kitus skundus bei atsižvelgiant į bendrą žmogaus būklę.“

REKLAMA

Skausmo malšinimas

Paracetamolis taip pat gali būti vartojamas kaip skausmą malšinantis vaistas. Gydytojai skausmą vertina įvairiomis skalėmis, pagal tai skiriamas gydymas, tačiau nusistatyti, kada griebtis paracetamolio, lengvai galite patys.

„Pačiam pacientui galima būtų savo skausmą vertinti paprasčiau – lengvas, vidutinis, stiprus. Esant lengvam ir vidutiniam skausmui, galima bandyti jį numalšinti paracetamoliu“, – pridūrė šeimos gydytojas.

Stipraus skausmo malšinimui vertėtų rinktis ibuprofeną. Lyginant su paracetamoliu, ibuprofenas turi reikšmingą priešuždegiminę savybę, taip pat pasižymi stipresnėmis analgetinėmis ir antipiretinėmis savybėmis:

REKLAMA

„Kai kurių autorių duomenimis, analgetinis efektas yra stipresnis nei paracetamolio, todėl pastarajam nepadėjus ar galbūt jau iškart esant intensyviam – vidutiniam, stipriam – skausmui, ar esant uždegimą slopinančio poveikio poreikiui, pavyzdžiui, sąnarių uždegimo metu, traumų, neuropatinio skausmo metu, rekomenduočiau rinktis ibuprofeną arba kitus nesteroidinius vaistus nuo uždegimo (NVNU).“

Ibuprofeną rekomenduojama vartoti karščiuojant, kai temperatūra pasiekia 38-38,5oC, stipriai skauda galvą, sąnarius, raumenis, ausis. Tokiu atveju, vaistui būdingos savybės padės sumažinti karščiavimą ir skausmą.

REKLAMA

REKLAMA

Kartais vieno vaisto nepakanka, tačiau gydytojas patikina, kad paracetamolis ir ibuprofenas gali būti vartojami kartu.

„Jei yra poreikis, trūksta pageidaujamo efekto – skausmo malšinimas, temperatūros mažinimas, priešuždegiminių savybių poreikis – galima kombinuoti geriant atskirai ar įsigyjant sudėtinį vaistą“, – pasakojo P. Panavas.

Vis dėlto, šiuos vaistus kartu vartoti rekomenduojama kuo trumpesnį laiką, keletą dienų: „Norint sumažinti galimų nepageidaujamų reakcijų riziką, galima vaistą skirti pakaitomis, pavyzdžiui, 8 val. paracetamolis, 12 val. ibuprofenas, 16 val. paracetamolis ir t.t.“

REKLAMA

Galimi nepageidaujami poveikiai

Šeimos gydytojas pabrėžia, kad vartojant vaistus svarbu neviršyti maksimalių rekomenduojamų paros dozių.

Paracetamolis skiriamas kas 4-6 valandas, daugiausiai iki 4 kartų per parą po 15 mg vaisto kilogramui kūno svorio, daugiausiai iki 4000 mg per parą.

Ibuprofenas skiriamas kas 6-8 valandas iki 3 kartų per parą po 10 mg vaisto kilogramui kūno svorio, daugiausiai iki 2400 mg per parą, tačiau rekomenduojama stengtis neviršyti 1200 mg per parą.

REKLAMA

„Palengvinimui – kai kuriuose vaisto informaciniuose lapeliuose yra nurodytos dozės pagal amžių ir / ar svorį, atsižvelgiant į tai, kokioje formoje yra vaistas: sirupo pavidalu, tabletėmis, žvakutėmis ir t. t.“, – pataria pašnekovas.

Svarbu paminėti ir tai, kad, kaip ir kiti vaistai, taip ir paracetamolis bei ibuprofenas turi šalutinių poveikių ir kontraindikacijų. Dėl šios priežasties svarbu neviršyti rekomenduojamų dozių ir perskaityti vaisto informacinį lapelį.

REKLAMA

REKLAMA

„Paracetamolis turi sąlyginai nedidelę šalutinių poveikių riziką, tačiau vartojant maksimalias vaisto dozes yra nustatytas ryšys su galimais nepageidaujamais poveikiais, kuriais pasižymi ir ibuprofenas bei kiti NVNU – didesnė miokardo infarkto ir insulto, kraujavimo iš virškinamojo trakto ir žalingo poveikio inkstams rizika“, – vardijo šeimos gydytojas.

Anot P. Panavo, kontraindikacijos paracetamolio vartojimui: buvusi alerginė reakcija paracetamoliui, sunkus kepenų pažeidimas, sunki aktyvi kepenų liga. Šiukštu nevartokite šio vaisto kartu su alkoholiu.

REKLAMA

Tačiau pašnekovas pažymi, kad paracetamolį saugu vartoti viso nėštumo metu ar žindant, priešingai nei ibuprofeną – jo nerekomenduojama vartoti nėštumo metu.

Kalbėdamas apie ibuprofeno šalutinius poveikius ir vartojimo kontraindikacijas, gydytojas pažymi, kad ibuprofenas yra trumpo veikimo vaistas, todėl rizika, kad įvyks virškinamojo trakto pažeidimas, yra mažesnė.

„Reikia turėti omenyje, kad kuo didesnė vaisto paros dozė, tuo didesnė rizika nepagedaujamam poveikiui, todėl visus vaistus reikėtų vartoti atsakingai“, – priduria jis.

REKLAMA

Kontraindikacijos ibuprofeno vartojimui: alerginė reakcija ibuprofenui, kitiems NVNU ar aspirinui.

„Ibuprofenas turėtų būti atsargiai, su gydytojo priežiūra, vartojamas pacientams, sergantiems opalige, esant skrandžio perforacijai ar kraujavimui, esant krešumo sutrikimams, sutrikusiai inkstų ar širdies funkcijai, hipertenzijai“, – pabrėžia P. Panavas.

Vaistai reikalingi ne visada

Prasidėjus ligų sezonui, neretai žmonės vartoją visą vaistų „kokteilį“, todėl gydytojas pataria pirmiausia atkreipti dėmesį, ar nevartojate preparatų, į kurių sudėtį įeina paracetamolis. Vartojant vaistus, kurių sudėtyje yra paracetamolio, ir atskirai vartojant paracetamolį, galite nė nežinodami viršyti rekomenduojamą paracetamolio paros dozę:

REKLAMA

REKLAMA

„Vartojant paracetamolį su vaistais nuo pykinimo ar rūgštingumo gali blogėti paracetamolio įsisavinimas, tuo pačiu ir norimas efektas. Su kitais vaistais, kurie taip pat gali sukelti kepenų pažedimą, reikėtų vartoti taip pat atsargiai dėl galimo nepageidaujamo efekto rizikos padidėjimo.“

Vartojantiems kraują skystinančius vaistus – varfariną – paracetamolį ir ibuprofeną reikia vartoti itin atsargiai, nes didėja kraujavimo riziką.

„Ibuprofeną vartoti su populiariu aspirinu ar tam tikrais antidepresantais irgi reikėtų atsakingai, nes didėja kraujavimo iš virškinamojo trakto rizika. Ibuprofenas ir kiti NVNU gali mažinti kraujospūdį mažinančių vaistų efektą – įskaitant diuretikus, kuriuos vartojant kartu su NVNU gali didėti inkstų pažeidimo rizika“, – įspėja šeimos gydytojas.

REKLAMA

P. Panavas primena, kad kuo daugiau vaistų vartojate, tuo didesnė nepageidaujamų poveikių rizika. Nežinant, kaip vaistai gali sąveikauti tarpusavyje, pasikonsultuokite su vaistininku ar gydytoju.

Be to, gydytojas pažymi, kad sergant, ypač ligų sezono metu, neretai vartojame vaistus, kurių galbūt nė nereikia. Jis primena, kad kai kurias ligas galite išsigydyti atsisakydami vaistų.

„Daugiausia, kaip žinia, vyrauja virusinės infekcijos, kurioms dažniausiai specifinis gydymas, išskyrus gripą, neskiriamas ir rekomenduojama gydyti varginančius simptomus.

Todėl pabrėžtina, kad jei vargina nedidelė temperatūra, paperšti gerklę, nestipriai sloguojama ir / ar pakankina sausas kosulys, išlieka pakankamai gera būklė, įtariate, kad nelauktus svečius jums užnešė vaikas, kitas šeimos narys ar kolega darbe, tikriausiai, kad jums pakaks gauti pakankamai šiltų skysčių, sveikai maitintis, psichologiškai ir fiziškai pailsėti, galbūt sučiulpti vieną kitą vitamino C tabletę ir neužilgo būsite sveiki“, – primena „InMedica“ šeimos gydytojas P. Panavas.