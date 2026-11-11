Išklojo, kodėl poros Lietuvoje mylisi vis rečiau: 1 priežastis stebina net ekspertą

Erotinių prekių tinklo „Fantazijos“ įkūrėjas ir vadovas Povilas Klusaitis sako pastebintis panašių ženklų ir mūsų šalyje. O viena priežasčių, kurią įvardijo patys jauni žmonės, jį nustebino – seksui trukdo pinigų trūkumas.
Moksliniai tyrimai rodo, kad dalis jaunų žmonių, ypač Jungtinėse Amerikos Valstijose, šiandien turi mažiau lytinių santykių nei ankstesnės kartos būdamos tokio pat amžiaus. Vis dėlto tai nebūtinai reiškia, kad jaunimas prarado susidomėjimą seksu.
Kinsey instituto tyrimo duomenimis, beveik trečdalis jaunų suaugusiųjų per pastaruosius tris mėnesius neturėjo nė vieno seksualinio partnerio. Tačiau tik 18 proc. apklaustųjų buvo nepatenkinti savo seksualiniu gyvenimu.
Pasak P. Klusaičio, už šių skaičių slypi kur kas sudėtingesnė istorija nei paprasčiausias nenoras mylėtis.
Seksui trukdo ne tik nuovargis, bet ir pinigų trūkumas
„Jaunoji karta vis daugiau laiko praleidžia virtualiame pasaulyje, o intymumas neretai nustumiamas į prioritetų sąrašo pabaigą. Socialinė izoliacija, vienišumas, perdegimas nuo socialinių tinklų daro savo.
Japonijoje net turime kraštutinį tokios izoliacijos reiškinį – „hikikomori“. Ilgam savo kambariuose užsidarę, nuo visuomenės atsiriboję, dienomis miegantys ir su artimaisiais beveik nebendraujantys žmonės – tokia yra daugiau nei milijono Japonijos gyventojų, nebeatlaikiusių visuomenės spaudimo ir lūkesčių, kasdienybė“, – pasakoja P. Klusaitis.
Tačiau verslininką labiausiai nustebino ne technologijų įtaka, o viena itin žemiška priežastis.
„Kartą savo „Instagram“ paskyroje klausėme jaunų sekėjų, kas juos labiausiai atstumia nuo sekso. Šalia įprastų atsakymų apie nuovargį ar laiko trūkumą mane nustebino viena priežastis – pinigų trūkumas“, – prisimena jis.
P. Klusaičio teigimu, ekonominis nesaugumas veikia ne tik jaunų žmonių finansinius sprendimus, bet ir jų galimybes kurti santykius. Pasimatymai kainuoja, savarankiškam gyvenimui reikia pajamų, o nuolatinis stresas ir nuovargis nepalieka daug vietos romantikai.
„Vadinasi, intymiam gyvenimui įtakos turi ir labai praktiški dalykai: ekonominis nesaugumas, ribotos galimybės susitikinėti, kurti santykius ar gyventi savarankiškai“, – sako jis.
Ar ateityje vietoj partnerio rinksimės dirbtinį intelektą?
Kol dalis jaunimo vis rečiau susitinka realiame gyvenime, technologijos vis aktyviau skverbiasi į intymiausias žmogaus gyvenimo sritis.
Pasimatymų programėlės jau dabar lemia, su kuo susipažįstame, o dirbtinis intelektas žada dar didesnių pokyčių – nuo virtualių partnerių iki išmaniųjų intymumo produktų.
„Sekso prekių industrija technologines naujoves visada įsisavindavo itin greitai. Įdomus faktas – pirmasis elektromechaninis vibratorius buvo sukurtas dar XIX amžiaus devintajame dešimtmetyje, anksčiau nei elektrinis dulkių siurblys.
Šiandien turime viską: nuo programėlėmis valdomų įrenginių ir išmaniųjų jutiklių iki DI funkcijas turinčių produktų“, – pasakoja minėto erotinių prekių tinklo įkūrėjas.
Anot jo, ateityje algoritmai gali turėti vis didesnę įtaką ne tik tam, ką perkame, bet ir tam, ką įsimylime.
„DI taip pat galės simuliuoti artumą, užpildyti vienatvę ar net tapti virtualiu partneriu. Tačiau manau, kad tai bus labiau technologinis „prieskonis“, o ne visavertis žmogiškojo ryšio ir tikros chemijos pakaitalas“, – įsitikinęs P. Klusaitis.
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