Atskleidė, kiek kartų per mėnesį mylėtis yra normalu: skaičius nustebins

Kaip dažnai mylisi dauguma porų? Tyrimai atskleidžia skaičius, kurie ne vieną nustebina, mat poros iš tiesų tai daro ne taip dažnai nei įsivaizduojama, rašo centersforsexualmedicine.com.
Kiek kartų mylėtis per mėnesį – normalu?
Tyrimai rodo, kad vidutinė pora mylisi maždaug kartą per savaitę ir tai laikoma normaliu sekso kiekiu.
Žurnale „Archives of Sexual Behavior“ publikuotas tyrimas atskleidė, kad susituokusios poros praneša besimylinčios apie 51 kartą per metus, o tai vidutiniškai sudaro šiek tiek mažiau nei kartą per savaitę.
Vis dėlto svarbu atminti, kad dažnumas gali skirtis priklausomai nuo tokių veiksnių kaip amžius, santykių trukmė, streso lygis ir individualus lytinis potraukis.
Štai bendras suskirstymas, paremtas tyrimais:
- Poros, kurioms 20–29 metai: 2–3 kartus per savaitę, 8–13 kartų per mėnesį;
- Poros, kurioms 30–49 metai: 1–2 kartus per savaitę , 4–9 kartus per mėnesį;
- Poros, kurioms 50 ir daugiau metų: kelis kartus per mėnesį ar rečiau.
Nors šie skaičiai leidžia suprasti bendras tendencijas, jie neapibrėžia to, kas geriausia jūsų santykiams.
Kas yra norma jums? Tinkamas dažnumas priklauso nuo to, kas suteikia pilnatvės jausmą abiem partneriams.
Kai kurios poros džiaugiasi seksu kelis kartus per savaitę, o kitoms pakanka karto per mėnesį. Svarbiausia – abipusis pasitenkinimas ir emocinis ryšys.
Daugiau ne visada reiškia geriau
Jei vienas partneris nori daugiau sekso nei kitas, tai gali kelti įtampą. Arba jei vienas partneris susiduria su seksualine disfunkcija, jis gali apskritai vengti sekso.
Atviras bendravimas apie lūkesčius ir poreikius yra itin svarbus. Jei lytinio potraukio skirtumai ar seksualinė disfunkcija sukelia įtampą santykiuose, pokalbis su specialistu gali padėti.
Ar daugiau sekso reiškia daugiau laimės? Nors seksas yra susijęs su pasitenkinimu santykiais, daugiau ne visada reiškia geriau.
Toronto universiteto tyrimas atskleidė, kad poros, kurios mylisi kartą per savaitę, nurodo didžiausią laimės lygį. Tačiau dažnesnis mylėjimasis reikšmingai nepadidino pasitenkinimo santykiais.
Tai rodo, kad kokybė yra svarbesnė už kiekybę. Intymumas, emocinis ryšys ir bendra santykių sveikata prisideda prie laimės labiau nei tiesiog sekso dažnumo didinimas.
Ženklai, kad jums gali reikėti pirmenybę skirti intymumui
Jei jūsų seksualinis gyvenimas žymiai pablogėjo ir tai sukelia įtampą, gali būti laikas tai spręsti. Štai keli ženklai, kad jūsų intymumui gali reikėti dėmesio:
- Drastiškas seksualinio aktyvumo sumažėjimas, palyginti su praeitimi;
- Vienas arba abu partneriai jaučia frustraciją dėl seksualinės disfunkcijos ar mažo lytinio potraukio;
- Sekso vengimas arba emocinio atsiribojimo jausmas;
- Stresas, medicininės būklės ar hormoniniai pokyčiai, turintys įtakos seksualiniam potraukiui.
Seksualinė disfunkcija, įskaitant mažą lytinį potraukį, erekcijos sutrikimus ar skausmą sekso metu, gali turėti įtakos dažnumui. Jei kyla problemų, visada kreipkitės į specialistus.
Kaip pagerinti sekso dažnumą ir pasitenkinimą
Jei jūs ir jūsų partneris norite sustiprinti intymumą, apsvarstykite šias strategijas:
- Pirmenybę skirkite ryšiui. Emocinis artumas padeda sukurti stipresnį seksualinį ryšį. Užsiimkite prasmingais pokalbiais ir kokybiškai leiskite laiką kartu.
- Bendraukite atvirai. Neatmetančiu būdu aptarkite norus, seksualines problemas, lūkesčius ir bet kokius susirūpinimą keliančius dalykus.
- Sumažinkite stresą. Nerimas ir nuovargis gali sumažinti lytinį potraukį. Gali padėti mankšta, atsipalaidavimo technikos ir geresnis miegas.
- Spręskite medicinines problemas. Hormonų disbalansas, erekcijos sutrikimai ar makšties sausumas gali būti gydomi pasitelkiant medicininę pagalbą.
- Eksperimentuokite ir palaikykite jaudulį. Naujų patirčių išbandymas, pavyzdžiui, pasimatymų vakarų planavimas ar fantazijų tyrinėjimas, gali iš naujo įžiebti aistrą.
Nėra vieno visiems tinkančio atsakymo, kaip dažnai poros turėtų mylėtis. Svarbiausia – rasti tai, kas tinka jums ir jūsų partneriui, užtikrinant, kad abu jaustųsi patenkinti ir susieti.
Jei seksualiniai sunkumai daro įtaką jūsų santykiams, pagalbos ieškojimas pas profesionalą specialistą gali padėti pagerinti intymumą ir bendrą gerovę.
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