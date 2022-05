Išdavė, kiek kartų per savaitę mylisi poros: skaičius nustebins

„Turime daug lūkesčių dėl to, kaip turėtų atrodyti santykiai“, – sako dr. Loganas Levkoffas, žmogaus seksualumo, santuokos ir šeimos gyvenimo mokslų daktaras. „Daug kartų šis modelis neatitinka realybės.“

Vidutiniškai mylisi kartą per savaitę

Kalbėdamas apie seksą ir tai, kaip dažnai reikėtų mylėtis, L. Levkoffas sako, kad nėra jokios normos ir visi santykiai yra skirtingi, rašo nbcnews.com.

Normalu mylėtis taip dažnai, kaip jums ir partneriui patinka, o bendravimas atlieka pagrindinį vaidmenį užtikrinant, kad abi pusės yra patenkintos.

Be to, 2017 m. atliktas tyrimas, kuris publikuotas „Archives of Sexual Behavior“, parodė, kad šiuo metu vidutinis suaugęs žmogus seksu mėgaujasi 54 kartus, o tai prilygsta maždaug kartui per savaitę.

Tai yra maždaug devyniais metais mažiau sekso, lyginant su panašiu tyrimu, atliktu praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje.

Įdomu tai, kad kitas tyrimas, paskelbtas „Social Psychological and Personality Science“, kuriame buvo apklausta daugiau nei 30 tūkst. amerikiečių per 40 metų, atskleidė, kad kartas per savaitę yra „auksinis standartas“.

Poros, kurios mylėjosi dažniau nei kartą per savaitę, nepranešė, kad yra laimingesnės, o tos, kurios mylėjosi rečiau nei kartą per savaitę, jautėsi mažiau pasitenkinusios.

Paaiškino, kodėl svarbu mylėtis

Seksualinis intymumas yra gyvybiškai svarbus bet kuriuose santykiuose ir ne vien dėl patiriamo malonumo.

„Artumas ir ryšys yra vienas svarbiausių žmogaus poreikių“, – aiškino psichologas dr. Sanamas Hafeezas. „Kai yra ilgalaikiai santykiai, svarbu kurti ryšį ir per seksą. Sekso metu išsiskiriančios cheminės medžiagos smegenyse dar labiau sustiprina ryšį.“

L. Levkoffas sutinka ir priduria, kad seksas taip pat ne visada apsiriboja lytiniais santykiais. Tai apima ir glaustymąsi, oralinę ir rankinę stimuliaciją. Svarbiausia yra ne kiekis, o abiejų partnerių poreikių patenkinimas.

Tiesa, yra faktorių, dėl kurių poros kartais mylisi per retai. Tai gali būti stresas, kuris veikia ir psichiškai, ir fiziškai, o tai gali turėti įtakos sumažėjusiam libido. Taip pat įtakos gali turėti nepasitikėjimas savo kūnu, lėtinės sveikatos problemos, silpstantis tarpusavio ryšys ir netgi išmanieji prietaisai.