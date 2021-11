Išdavė, kaip pagaminti tobulą baltą mišrainę: prisiminkite šiuos patarimus

Vilma Juodkazienė, prekybos tinklo „Iki“ maisto ekspertė, sako, kad vos keliais ingredientais papildžius šį visiems puikiai pažįstamą patiekalą, jis gali įgauti naujų spalvų ir skonių.

Šventinis šurmulys jau jaučiamas

Vaida Budrienė, minėto prekybos tinklo komunikacijos vadovė, pastebi, kad lietuviai iš tiesų po truputį jau pradeda ruoštis šventėms. Pasak jos, šventiniu laikotarpiu pirkėjai tampa vis išrankesni maistui, daugiau dėmesio skiria jo kokybei.

„Šventinis šurmulys jaučiamas vis labiau, o iškritęs pirmasis sniegas primena, kad gražiausios žiemos šventės jau visai čia pat. Pastebime, kad tinklo pirkėjai Kalėdoms ruošiasi atsakingai, iš anksto apgalvoja meniu, labiau eksperimentuoja su receptais. Šventėms žmonės renkasi įmantresnius ingredientus: pirkėjų krepšeliuose vis dažniau atsiduria ne tik tradicinis karpis ar kiauliena, bet ir krevetės ar midijos, antiena, įvairūs gurmaniški užkandžiai, o kalėdiniu laikotarpiu išauga ir pagamintų mišrainių pardavimai“, – pranešime spaudai teigia V. Budrienė.

Receptą sukūrė prancūzas

Maisto ekspertė V. Juodkazienė, sako, kad nors yra galvojančių, jog populiarioji baltoji mišrainė yra lietuviškas patiekalas, taip toli gražu nėra. Pasakojama, kad XIX amžiuje šias ikoniškas salotas sukūrė Rusijoje dirbęs prancūzų šefas Liusjenas Olivjė. Siekdamas įtikti aukštuomenei, jis nusprendė pasiūlyti šį tą neįprasto, įkvėpto prancūziškų maisto gaminimo tradicijų.

Jo sukurtų salotų pagrindą sudarė kiaušiniai, virtos ir marinuotos daržovės. Be to, šias salotas šefas dažnai gardindavo ir įvairiausia mėsa ar netgi tokiais prabangiais ingredientais kaip omaras.

Netrukus šių salotų receptas paplito visoje Rytų Europoje ir laikui bėgant tapo tradiciniu Naujųjų metų šventės patiekalu. Nors ši mišrainė paprastai gaminama iš bulvių, morkų, žirnelių, marinuotų ar raugintų agurkų, kiaušinių bei majonezo – jos receptai dažnai skiriasi. Vieni apsiriboja daržovėmis, kiti prideda mėsos: dešros ar kumpio. Atsiranda ir tokių, kurie baltąją mišrainę gardina riešutais ar vaisias bei uogomis – vieni deda obuolių, kiti – džiovintų spanguolių.

Tradiciniais ingredientais – neapsiriboti

Pasak V. Juodkazienės, jeigu tradicinės baltosios mišrainės receptas pabodo, tereikia pasitelkti fantaziją.

„Šios salotos įgaus ryškesnio skonio, jeigu jas pagardinsite kepta, rūkyta vištiena ar antiena. Tie, kurie nori dar įmantresnio skonio – į salotų indą gali įmaišyti mėgstamos žuvies, krevečių arba papuošti ikrais. Taip šis patiekalas įgaus ne tik ryškesnio skonio, bet ir patraukliai atrodys ant stalo“, – sako ji.

Gaminant šią tradicinę mišrainę ekspertė pataria pjaustyti jau atvėsusias daržoves, mat taip jos nesubyrės. Be to, mišrainė geriausią tekstūrą įgauna tuomet, kai visi ingredientai yra supjaustomi itin smulkiais kvadratėliais. Taip pat rekomenduojama nepadauginti bulvių. Mat tuomet mišrainė bus lengvesnė, neapsunkins skrandžio. Be to, kuo daugiau bulvių į mišrainę dėsite – tuo daugiau majonezo reikės.

„Tradicines salotas galite gardinti ne tik majonezu. Jeigu norite lengvesnės tekstūros – majonezą galite sumaišyti su graikišku jogurtu, pagardinti druska ir juodaisiais pipirais, o jeigu norisi šiek tiek rūgštelės – galite įspausti kelis lašus citrinos sulčių. Be to, padažą ant ingredientų reikėtų pilti prieš pat jas patiekiant ant stalo. Jeigu norite dar gaivesnių salotų – vietoje konservuotų žirnelių galite naudoti žalius, tą patį galite padaryti ir su agurkais. Jeigu mėgstate, į salotas galite įmaišyti saliero, kaparėlių, netgi alyvuogių“, – teigia V. Juodkazienė ir dalijasi šventinio stalo pažiba tapsiančiu baltosios mišrainės receptu.

Baltoji mišrainė

Jums reikės: 250 g bulvių; 100 g morkų; 125 g žaliųjų žirnelių; 100 g raugintų agurkų; 2 kiaušinių; Majonezo; Druskos; Juodųjų pipirų; Nedidelio svogūno; Kelių šaukštų kaparėlių; Šviežių krapų; Šviežių petražolių.

Nuplaukite neluptas morkas, bulves ir jas išvirkite. Atskirame puode kietai išvirkite kiaušinius – užteks 7–10 min. Atvėsusias morkas, bulves bei kiaušinius nulupkite ir supjaustykite kubeliais. Taip pat supjaustykite ir agurkus. Itin smulkiai supjaustykite nedidelį svogūną. Visus ingredientus suberkite į vidutinio dydžio dubenį, užberkite druskos ir juodųjų pipirų bei smulkiai supjaustytų krapų ir petražolių. Dėkite bent du didelius šaukštus majonezo ir viską gerai išmaišykite. Skanaus!